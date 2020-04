¿Cuáles son los mejores tintes para el cabello? Esto es lo que opina la OCU

Después de más de un mes confinados en casa, y lo que resta, la naturaleza ha seguido su curso y raro es aquél que no echa de menos a su peluquero de cabecera (sutil juego de palabras). Con los establecimientos de estética cerrados a cal y canto, las opciones para no lucir como un náufrago en una isla desierta pasan por arriesgarse a lavar y cortar como buenamente se pueda, y por escudriñar los estantes de los supermercados en busca de un tinte capilar que no atente en demasía con nuestra apariencia habitual.

En este punto, no todos los productos que prometen cubrir nuestras (desatadas) canas y raíces son iguales ni adecuados para nuestro tipo de cabello. Sintéticos o naturales, permanentes o de los que se van a los pocos lavados. ¿Cuál elegir? Todo depende del resultado que se quiera conseguir. Y después, poner manos a la obra con un poquito de cuidado y grandes dosis de sentido común.

La Organización de Consumidores y Usuarios OCU destaca que antes de decantarse por un producto u otro, es necesario hacerse estas preguntas. ¿Quiero que la coloración me dure mucho o poco? ¿Quiero cambiar mucho o poco de color? ¿Quiero teñirme para cambiar de color o para cubrir canas? ¿Quiero evitar algún ingrediente por alergia o sensibilidad?

El tinte permanente es perfecto si lo que se quiere es acentuar el tono del pelo o cambiarlo radicalmente. Cubre las canas al 100% y no se va fácilmente con los lavados.

Por su parte, el semipermanente es suficiente si no se quiere un cambio de color radical y aún no se notan mucho las canas. Se usan para acentuar o dar un color similar o más oscuro a tu tono de pelo. También para matizar la raíz que queda sin teñir cuando crece el cabello. Resisten por lo menos cuatro lavados, y no sirven para aclarar el tono del cabello.

Por último, un tinte temporal es el adecuado si no importa que el color se vaya rápido, en menos de cuatro lavados, y solo se quiere corregir un poco la tonalidad del cabello. En este caso hay que tener en cuenta de que no cubren las canas.

Además, hay que diferenciar entre los productos naturales y minerales y los sintéticos. Los primeros tienen una gama pequeña de colores, en cambio con los segundos la variedad es más amplia.

Apenas unos pocos tintes contienen en exclusiva plantas con propiedades tintóreas: castaño, nogal, índigo... Los más usados son los que se elaboran con las hojas de alheña, más conocidas como henna, una planta cultivada desde el norte de África a la India. La elección de colores también es limitada.

En cuanto a los sintétitos, la variedad de colores a elegir es muy amplia. Son los más agresivos para el cabello, puesto que se basan en decolorar y teñir simultáneamente mediante una reacción de oxidación, La tendencia del mercado es sustituir el amoniaco por otro agente alcalino similar o incorporar ingredientes naturales, aceites o proteínas de plantas, con efecto suavizante o reparador del cabello.

La OCU ha realizado una comparativa de varios productos para teñir el pelo que están a la venta en los supermercados de todo el país en relación a su calidad y precio. La lista disponible de momento solo atañe a los cabellos castaños, el tipo más abundante en España.

1 Naturtint 5N castaño claro El mejor del análisis, y considerado prueba maestra para la OCU, que le da una puntuación de 69 sobre 100 y lo califica de producto de buena calidad. El contenido del envase es de 150 ml, el tipo de formulación es en crema, no contiene amoniaco y el precio de referencia es de 5,99 euros.

2 Farmatint Gel permanente Calificado con 68 puntos y como producto de buena calidad, el tinte Farmatint 5N castaño claro de coloración permanente viene en un envase de 150 ml, con un tipo de formulación en gel y no contiene amoniaco. El precio de referencia es de 12,75 euros.

3 Schwarzkopf Keratin color 5.0 Este tinte para el cabello ha conseguido una valoración de la OCU de 63 puntos sobre cien, considerado de calidad media. El envase contiene 155 ml de producto, en formulación crema y con amoniaco. El precio de referencia es de 5,95 euros.





4 Garnier Olia castaño 5.0 Según el test de la OCU, este producto es de calidad media con un resultado de 61 puntos sobre cien. El tinte viene en un envase de 174 ml con una formulación crema y no contiene amoniaco. El precio de referencia es de 6,20 euros.





5 Longueras Advance Profesional Este producto de la casa Llongueras indicado indicado para el cabello castaño claro logra 61 puntos en el test de la OCU, lo que lo convierte en un tinte de calidad media. Viene en un envase de 147 ml, con una formulación en crema y con amoniaco en su composición. Su precio de referencia es de 5,45 euros.

6 Schwarzkopf Palette Intensive Color 5.0, indicado para cabello castaño claro. De una calidad media, con una puntuación de 61 sobre 100. El contenido del envase es de 115 ml, su tipo de formulación es en crema y sí contiene amoniaco. El precio de referencia es de 3,87 euros.

7 L'Oreal Excellence Creme De calidad media y 61 puntos sobre 100, L'Oreal Excellence Creme Castaño claro 5 viene en un envase de 192 ml, con un tipo de formulación en crema y contiene amoniaco en su composición. Su precio de referencia es de 7,50 euros.

8 Revlon Colorsilk gel Revlon Colorsilk Gel 51 para cabello castaño claro logra una puntuación de 57 sobre 100 y, según la OCU, tiene una calidad media. El producto viene en un envase de 130 ml, tiene una formulación en crema y no contiene amoniaco. Su precio de referencia es de 2,90 euros.

9 Garnier Color Sensation Este producto logra una puntuación de 55 sobre 100, calificado por la OCU como de calidad media.

Su contenido es de 110 ml, está formulado en crema y contiene amoniaco. Su precio de referencia es de 3,65 euros.

Regístrate en la newsletter de HERALDO y tendrás cada día toda la información sobre el coronavirus.