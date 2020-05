¿Es obligatorio llevar mascarilla en el coche?

Es obligatorio llevar mascarilla en el transporte público, ya sea autobús, tranvía o taxi. No es obligatorio llevarla en un vehículo personal ocupado solamente por la persona que conduce, o por personas convivientes. Sí hay que llevarla cuando conductor y alguno de los ocupantes no son convivientes; con que haya una sola persona en esta circunstancia, todos los ocupantes del vehículo deben llevarla. En el caso de la persona al volante hay otro matiz; su mascarilla debe estar puesta de manera correcta para no impedirle la visión, y con el suficiente margen para evitar que se le empañen las gafas en el caso de que las precise para llevar el automóvil. Para evitar el problema del empañamiento conviene lavar las gafas con agua y jabón, frotar luego una pastilla de jabón sobre los cristales y retirar luego los residuos del jabón con un paño hasta que estén transparentes. Eso consigue que, al menos durante unas horas, el calor de la respiración bajo la mascarilla no empañe el lente.

Las mejores mascarillas para conducir

Las mejores son las quirúrgicas, por ser menos invasiva y ocupar menos superficie de la cara. Las otras exceden del tamaño recomendable para la conducción y las caseras no son seguras. Si se incumple esta norma, la multa que contempla la actual legislación ronda los 80 euros. Si se acude al artículo 18.1 del Reglamento General de Circulación considera como falta leve conducir con cualquier elemento que impida mantener la “propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción”. No conlleva pérdida de puntos.

