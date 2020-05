¿Cuándo se podrá hacer turismo o viajar entre comunidades?

A los territorios que se alinean en esta fase 1 (también llamada inicial) del ‘Plan de Transición hacia una nueva normalidad’, este avance les ha traído la posibilidad legal de moverse por toda la provincia o zona de salud liberada de las limitaciones existentes en la fase 0 o previa. En este caso, los aragoneses que sean amantes de la carretera y los paisajes naturales alejados del bullicio ciudadano tienen suerte, porque las dimensiones de cada una de las tres provincias de Aragón son considerables. Se permiten los desplazamientos a segundas residencias dentro de la misma provincia, así como los viajes lúdicos en este mismo entorno, manteniendo la distancia social y todas las precauciones ya conocidas en el periodo de confinamiento estricto que ya ha quedado atrás.

No obstante, el malestar permanece entre quienes tienen una segunda residencia en otra provincia, a veces mucho más cercana al hogar habitual que otro punto de la misma provincia. Para que un residente zaragozano pueda viajar a Huesca o Teruel aún falta un trecho; si no hay contraorden, no será hasta el final de la fase 3, en la que se entraría como pronto el 8 de junio... si se mantienen los plazos de avances cada dos semanas contemplados en el Plan. Los viajes a la playa, por ejemplo, estarían además condicionados por el hecho de que la provincia de destino (Tarragona, Castellón o Guipúzcoa son las más visitadas por los aragoneses) estuviera en la misma fase de la desescalada. Esos avances están determinados por la evolución de la pandemia y la disponibilidad de recursos logísticos y sanitarios en cada área, con especial atención a las camas UCI y de agudos que estén libres en los hospitales, así como a la evolución de infectados y fallecidos en los últimos días.