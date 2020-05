¿Puedo hacer obras en casa en alguna fase de la desescalada?

El tema de la parcela de las reformas en viviendas se ha planteado desde la fase 0 del plan de desescalada. De hecho, ya está oficialmente autorizada la realización de obras de rehabilitación en lugares no cerrados, bajo determinadas condiciones de seguridad. También se permiten las reformas en inmuebles, siempre y cuando estén vacíos (literalmente no habitados) y no se tenga contacto con los vecinos. A la hora de cuidar la distancia social y los elementos contaminantes que puedan arrastrar los trabajadores a las zonas comunes, se determina que los espacios y los trayectos se deberán dividir en sectores, para que no coincidan vecinos y trabajadores. Lo que también se pide, además de lo precisado, es que el acceso y salida de la vivienda se produzca al inicio y al fin de la jornada laboral.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, habló en rueda de prensa el día 30 de abril sobre reformas en domicilios y comunidades de vecinos, y precisó que están permitidas si no hay un contacto directo con las personas que viven en ese lugar. Por eso, y según la orden ministerial de este 3 de mayo, "quedan exceptuadas aquellas obras que se realicen en locales, viviendas u otras zonas delimitadas del edificio no habitadas, o a las que no tengan acceso los residentes mientras duren las obras. Eso sí, la orden indica que se tienen que cumplir algunas condiciones extras".

El terreno de la ética y la camaradería con los vecinos es otro aspecto que debe considerarse, aunque no figure en ningún documento oficial. Aprovechar el confinamiento, aunque ahora no sea absoluto, para hacer obras intensivas a cualquier hora legal, afectando así al descanso general, es una actitud reprobable siempre y cuando no sean obras de primera necesidad. Ese punto, sin embargo, es muy difícil de controlar, y se le hace relativamente fácil al insolidario justificar martillazos y sierras mecánicas para su bienestar cotidiano.