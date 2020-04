¿Qué obras puedo hacer en casa durante el estado de alarma?

La actividad en el sector de la construcción y la industria ha empezado a ponerse en marcha este lunes tras el parón de hace 15 días, en una nueva etapa del estado de alarma por el Covid-19. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad ha suspendido las obras que se realicen en los domicilios donde residan personas, dentro de las medidas para frenar la propagación y contagio del coronavirus. Justifica la medida en que en las obra en edificios existentes "los trabajadores de la obra deben compartir determinados espacios comunes, con residentes u otros usuarios" lo que supone "un incremento del riesgo de contagio por Covid-19".

La orden de Sanidad contiene excepciones. Solo permite aquellas obras en las que "no se produzca interferencia alguna con las personas no relacionadas con la actividad de la obra" y "los trabajos y obras puntuales que se realicen en los inmuebles con la finalidad de realizar reparaciones urgentes de instalaciones y averías, así como las tareas de vigilancia.

Fontaneros de guardia

"En nuestra profesión, cualquier cosa que te pasa es una urgencia, por ejemplo, si se rompe un grifo, se atasca el fregadero o no funciona el váter. Tenemos que garantizar que el cliente tenga servicio de agua, calefacción y gas", explica José María Marcén, presidente de la Asociación Profesional Empresarial de Fontanería, Calefacción, Gas y Afines de Zaragoza (Apefonca).

El nuevo cambio normativo se produce en un momento en el que fontaneros, electricistas y albañiles vienen sufriendo el desplome de su actividad desde que se decretó el estado de alarma, con el confinamiento de la población en sus casas, aunque siempre han podido trabajar. Sus pocas salidas en estas semanas han sido precisamente para urgencias.

Y no tantas como eran previsibles teniendo en cuenta que hay más gente viviendo más horas en casa. "Que la gente sepa que estamos dispuestos a trabajar y que legalmente podemos", añade.

La asociación ha elaborado una lista de profesionales "con disponibilidad inmediata" a los que se puede avisar para estas urgencias como arreglar fallos en sus servicios de suministro de agua fría, electricidad, calefacción, agua caliente, gas, desatascos, etc. "La gente no tiene claro si nos puede llamar o no", reconoce Marcén.

Los profesionales que se desplazan a lo hogares cuentan con los medios de protección necesarios (EPI) para evitar contagios, afirman desde la asociación. Marcén reconoce que siguen teniendo problemas para localizar mascarillas profesionales, guantes e incluso monos, pero los profesionales las han ido consiguiendo. Pide más apoyo al Gobierno para conseguirlas porque "está legislando, pero no ayudando para cumplir lo que legisla". La organización está formada por 340 profesionales del sector, en su mayoría autónomos y microempresas.

El cambio normativo también ha sido bien recibido por quienes en el sector de las reformas prefieren parar durante el estado de alarma por la caída drástica de las llamadas de ciudadanos. En el caso de los albañiles, desde UPTA Aragón creen que "es esencial que se diferencie la construcción por familias o subsectores porque son diferentes realidades". Como en el resto de gremios que trabajan en los domicilios, "la mayoría somos autónomos y microempresas y las crisis golpean con más fuerza a los más débiles", por lo que consideran que la suspensión de los trabajos en domicilios, salvo las urgencias, es "acertadísima". Algunos se han dado de baja y casi todos los que tenían empleados han solicitado expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el fin del estado de alarma.

