¿Se mantienen las horarios para salir a la calle en la Fase 1?

El pasado sábado 2 de mayo se permitieron por primera vez en el presente estado de alarma las salidas no imprescindibles para la totalidad de los ciudadanos españoles. El buen tiempo en el fin de semana llenó los paseos de caminantes y deportistas, habituales u ocasionales en este último grupo, ansiosos todos por retomar costumbres casi olvidadas tras 50 días de confinamiento. Estas salidas quedaron reguladas por la Orden SND/380/2020, firmada el 30 de abril por el ministro de Sanidad Salvador Illa, que versa sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la covid-19. Esa orden y sus especificaciones en cuanto a horarios se mantendrá vigente mientras dure el estado de alarma o no haya una contraorden al respecto.

Horarios para pasear y hacer deporte durante las fases

El artículo 2 de esta orden aborda los desplazamientos permitidos para la práctica de actividad física. Así, en su apartado 1 “se habilita a las personas de 14 años en adelante, a circular por las vías o espacios de uso público para la práctica de las actividades físicas permitidas por esta orden” y en el 2 se especifica que lo permitido es “la práctica no profesional de cualquier deporte individual que no requiera contacto con terceros, así como los paseos. Dichas actividades se podrán realizar una vez al día y durante las franjas horarias previstas en el artículo 5”.

En el artículo 5 se especifican esos horarios: entre las 6.00 y las 10.00 y entre las 20.00 y las 23.00. Aquellas personas que requieran salir acompañadas por motivos de necesidad y las personas mayores de 70 de años podrán practicar deporte individual y pasear entre las 10.00 y las 12.00 y entre las 19.00 y las 20.00. Las personas mayores de 70 años podrán salir acompañadas de una persona conviviente de entre 14 y 70 años. El horario reservado a los niños (1 hora de paseo o juego, máximo de 3 niños por progenitor o adulto responsable) va de las 12.00 a las 19.00.

Mismas franjas horarias durante todo el estado de alarma

El proceso de desescalada comprende cuatro fases, de la 0 a la 3. La 0 es la fase actual en la práctica totalidad del territorio español (excepto las islas que ya están en la primera fase como Formentera , La Gomera, La Graciosa y El Hierro), y el cambio a la 1 llega a las 0.00 del domingo 10 de mayo; los horarios de las actividades aquí descritas, sin embargo, son de momento (y si no media otra orden correctora, o el Congreso no aprueba esta semana la prolongación del estado de alarma) los mismos para todas las fases. Lo especifica la citada Orden SND/380/2020, de 30 de abril en su disposición final tercera sobre sus efectos y vigencia, que “la presente orden surtirá plenos efectos desde las 00:00 horas del día 2 de mayo de 2020, y mantendrá su eficacia durante toda la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas”.