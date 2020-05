¿Cambian los horarios en la nuevas fases 0 y 1 de la desescalada?

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha comunicado este viernes 8 de mayo en rueda de prensa las Comunidades Autónomas que pasan a la fase 1 de la desescalada y cuáles continúan en la fase. Una decisión que se ha tomado de manera conjunta con los responsables del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la Dirección de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y los responsables de Salud Publica de las comunidades autónomas.

Las franjas horarias de las salidas quedaron reguladas por la Orden SND/380/2020, firmada el 30 de abril por el ministro de Sanidad Salvador Illa, que versa sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la covid-19. Esa orden y sus especificaciones en cuanto a horarios se mantendrá vigente mientras dure el estado de alarma o no haya una contraorden al respecto. No obstante, el ministro Illa declaró este viernes 8 de mayo que estas franjas horarias podrán adaptarse en cada Comunidad Autónoma con arreglo a las condiciones meteorológicas.

El artículo 2 de esta orden aborda los desplazamientos permitidos para la práctica de actividad física. Así, en el apartado 1 del artículo 2 “se habilita a las personas de 14 años en adelante, a circular por las vías o espacios de uso público para la práctica de las actividades físicas permitidas por esta orden” y en el 2 se especifica que lo permitido es “la práctica no profesional de cualquier deporte individual que no requiera contacto con terceros, así como los paseos. Dichas actividades se podrán realizar una vez al día y durante las franjas horarias previstas en el artículo 5”.

Estos son los horarios permitidos para salir a pasear o hacer deporte

Hasta que no haya otra comunicación oficial al respecto tanto en la fase 0 como en la 1 se van a mantener los horarios establecidos con la principal preocupación de proteger los más vulnerables y evitar de esta manera aglomeraciones en terrazas o en las calles. En el artículo 5 se especifican esos horarios: entre las 6.00 y las 10.00 y entre las 20.00 y las 23.00. Aquellas personas que requieran salir acompañadas por motivos de necesidad y las personas mayores de 70 de años podrán practicar deporte individual y pasear entre las 10.00 y las 12.00 y entre las 19.00 y las 20.00. Las personas mayores de 70 años podrán salir acompañadas de una persona conviviente de entre 14 y 70 años. El horario reservado a los niños (1 hora de paseo o juego, máximo de 3 niños por progenitor o adulto responsable) va de las 12.00 a las 19.00 aunque Sanidad está trabajando con las comunidades para revisar el horario de paseo de los niños y evitar las horas de calor.