¿Dónde puedo comprar las mascarillas y a qué precio?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el uso de mascarillas si se sufre de tos, estornudos o algún otro síntoma sospechoso de corresponderse con una infección de la covid-19. Si la persona está sana, debe llevarla igualmente si va a atender a alguien a quien pueda estar contagiado. Las mascarillas solamente son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos con una solución hidroalcohólica, o bien con abundante agua y jabón, de manera minuciosa. De acuerdo con la guía publicada por el Ministerio de Consumo, las mascarillas protectoras pueden venderse en cualquier tipo de establecimiento siempre que estén empaquetadas.

Sanidad recomienda el uso de la mascarilla higiénica para la población general que está sana y no tiene contacto directo con pacientes con coronavirus. Este tipo de mascarillas pueden ayudar a prevenir la transmisión del virus en determinados espacios como, por ejemplo, en los supermercados, farmacias o tiendas.

Mascarilla higiénica

El uso de mascarillas quirúrgicas está recomendado para personas contagiadas, positivas asintomáticas o que presenten síntomas de infección por la covid-19. Quienes cuiden o estén en contacto con personas sintomáticas o positivas por el virus usarán con preferencia estas mascarillas FFP1, FFP2 o FFP3. Los niños y las niñas sanos deberán utilizar mascarillas higiénicas a partir de 3 años, de tamaños acordes a cada rango de edad. Es importante que un adulto supervise la colocación, el uso y la retirada de las mascarillas. Los niños y niñas positivos de coronavirus, presenten o no síntomas, deben usar preferentemente mascarillas quirúrgicas o higiénicas con especificación UNE, es decir, certificada por la Asociación Española de Normalización.

Mascarilla quirúrgica

Precios de las mascarillas

Hay que recordar que en las farmacias se venden mascarillas quirúrgicas al precio oficial marcado por el Gobierno: 0,96 euros la unidad. Las áreas de supermercado que ofertan o han considerado ofertar este producto manejan diferentes opciones.

¿Dónde comprar las mascarillas?

Las mascarillas higiénicas se pueden adquirir en cualquier establecimiento que las venda. Las mascarillas quirúrgicas también pueden venderse en cualquier establecimiento y deberán presentarse empaquetadas. Sólo las venden de forma individual y sin envasar en las farmacias, y deben suministrarse en un formato que garantice su protección frente a la contaminación antes de su uso.

Las mascarillas FFP1, FFP2, FFP3, se venden en farmacias, establecimientos especializados y grandes superficies, pero si se está contacto con el virus o no se practican actividades de riesgo relacionadas con la covid-19, no hace falta este tipo de mascarillas para protegerse de contagio, a no ser que medie indicación médica.

Hipercor

El centro ofrece en sus tiendas paquetes de 50 mascarillas quirúrgicas a 39,95, limitando la compra a un paquete por persona y día.

Dia (y La Plaza de Día)

No hay venta física de mascarillas actualmente, aunque sí pueden adquirirse en la variedad quirúrgica a través de su web, en packs de 10 unidades que tienen un precio de 6 euros.

Alcampo y Simply

De momento no tienen mascarillas a la venta.

Mercadona

La cadena ha anunciado que va a vender a partir del 14 de mayo en sus tiendas mascarillas higiénicas no reutilizables de la marca Deliplus, en packs de 10 unidades y a 6 euros el pack.

Lidl

Prevé vender en breve en Zaragoza packs de 50 mascarillas por 29,99 euros; ya se hace en sus centros de Barcelona y Madrid.

Consum

La cadena de supermercados venderá mascarillas higiénicas de tela y reutilizables a partir del 18 de mayo y, además, será obligatorio el uso de éstas en el interior de sus establecimientos.

Venta de mascarillas en farmacias

Además de las citadas mascarillas quirúrgicas, la mayoría va incorporando a su oferta mascarillas específicas para niños, aunque en este caso la escasez es mayor desde que se permite salir a la calle. Muchas farmacias venden mascarillas por Internet y allí también se hallan disponibles las FFP2, con una capacidad de filtrado de 95%, a un precio de 7,95 euros la unidad.

¿Cuánto duran las mascarillas?

Depende del fabricante, es muy importante consultar las instrucciones, pero hay que cambiarla en cuanto se nota húmeda o sucia. Por cuestiones de comodidad e higiene, se suele recomendar no usar la mascarilla durante más de 4 horas.

Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla

Lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón antes de ponerse una mascarilla.

con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón antes de ponerse una mascarilla. La mascarilla debe cubrir la boca y la nariz. Asegúrese de que no haya espacios entre su cara y la máscara.

Asegúrese de que no haya espacios entre su cara y la máscara. Evite tocar la mascarilla mientras la usa ; si lo hace, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

; si lo hace, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas de un solo uso.

y no reutilice las mascarillas de un solo uso. Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la mascarilla); deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

