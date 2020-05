¿Qué CC. AA. piden pasar a la fase 1 de la desescalada y qué cambios solicitan?

La Comunidad de Madrid ha decidido finalmente esta tarde pedir al Ministerio de Sanidad pasar a la fase 1 de desescalada, mientras que la Generalitat catalana ha optado por mantener a la mayoría de su territorio en fase 0, incluida Barcelona y su área metropolitana, y solo solicitar un avance para tres áreas: Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona y Aran-Alt Pirineu.

Madrid y Cataluña son los territorios donde más está costando controlar los contagios. Sin ir más lejos, este miércoles, han registrado entre ambas el 40 % de los 685 nuevos contagios confirmados mediante PCR, que sobrepasan ya los 220.000, y también la mitad de los fallecidos han sido notificadas por ellas.

En el caso de la Comunidad de Madrid, la decisión se ha hecho esperar hasta entrada la tarde, después de que la presidenta, Isabel Díez Ayuso (PP), sostuviera esta mañana en una entrevista que antes de avanzar había que reducir el porcentaje de enfermos en UCI, mientras que el vicepresidente, Ignacio Aguado (Cs), defendiera que la región estaba preparada porque tiene "un sistema sanitario robusto".

Finalmente, la propuesta ha sido la de pedir al Ministerio de Sanidad la evolución a la fase 1 el día 11, pero "con mucha prudencia" y "con medidas protección individual a través de mascarillas", y según ha precisado Aguado en una entrevista tras la reunión, la decisión se ha tomado por unanimidad.

En su opinión, si el Gobierno central rechaza la petición será "una jarra de agua fría" para Madrid y "desastroso" para muchos empresarios, autónomos y familias sin ingresos. "No nos lo podemos permitir en la región", ha dicho Aguado.

La decisión de Cataluña ha sido también una incógnita hasta este miércoles por la tarde. La propuesta del Govern, que ha planteado como otras autonomías que la desescalada se desarrolle por regiones sanitarias (nueve), y no por provincias, como defiende el Gobierno central, es que casi toda Cataluña se mantenga en la fase 0 del desconfinamiento.

Todas las regiones sanitarias excepto tres, las Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona y Aran-Alt Pirineu, que podrían pasar a la 1 a partir del lunes.

La ciudad de Barcelona queda, por ahora, fuera de la fase 1, dado el comportamiento de la epidemia en esta zona, que ha sido clasificada con un riesgo 'moderado-alto' de rebrote, la que peor criterio tiene de toda Cataluña.

No obstante, la consejera de Salud, Alba Vergés, ha precisado que el comportamiento de la epidemia en la ciudad condal "no es que esté mal, es que nos damos unos días" para analizar la evolución de la pandemia.

La mayoría de las comunidades quieren ir avanzando de fase de desescalada, tal y como han ido anunciando entre el martes y este miércoles, aunque será el Ministerio de Sanidad quien decida si se cumplen los indicadores requeridos para permitir, por ejemplo, que los ciudadanos se puedan reunirse en grupos de hasta 10 personas o que haya actividad en los comercios sin necesidad de cita previa con una capacidad máxima del 30 %.

Aragón

El presidente aragonés, Javier Lambán, solicita al ministerio que todo el territorio aragonés entre en fase 1 el lunes 11 de mayo y que determinadas comarcas lo hagan ya en fase 2. El Gobierno de Aragón negociará hasta el próximo viernes día 8 de forma bilateral con el Ministerio de Sanidad la propuesta de desescalada planteada por el presidente autonómico, Javier Lambán, de acuerdo con las peculiaridades de esta Comunidad, y anticipar la normalización de la actividad en el medio rural.

Baleares y Canarias

De hecho, este martes ya dieron a conocer su intención de pedir al Ministerio de Sanidad permiso para avanzar en la desescalada varias comunidades, como Baleares (solicita la inclusión de Menorca, Mallorca e Ibiza en la fase 1, en la que ya está Formentera) o Canarias (confía en sumar a la 1 a Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, La Palma y Fuerteventura, situación en la ya están La Gomera, El Hierro y La Graciosa).

Murcia, Valencia y Cantabria

Murcia también anunció este martes su petición de pasar de fase, tras 28 días en los que apenas se han registrado nuevos contagios, al igual que la Comunidad Valenciana y Cantabria, que también aspiran a entrar en la segunda etapa de la desescalada.

Castilla y León, Andalucía, Castilla la Mancha...

Este miércoles, han explicado sus peticiones: · Castilla y León, que pide que sólo 53.000 habitantes de 26 "zonas básicas de salud" pasen a la fase 1, con lo que ninguna capital de provincia evolucionaría a una nueva etapa. En la Consejería creen que el Ministerio de Sanidad aceptará sus criterios para que las zonas básicas de salud que sumen al menos siete días sin nuevos casos COVID puedan pasar de fase.

· Andalucía propone que todas las provincias andaluzas pasen a la fase 1 de desescalada el próximo día 11 pero que los distritos sanitarios de Granada, su área metropolitana y Málaga lo hagan con "salvedades de transición", como que no se puedan permitir funerales y velatorios más allá de la estricta intimidad; no se puedan celebrar reuniones, seminarios ni congresos científicos y no se permitan espectáculos al aire libre, mercadillos ni actividades similares.

· Castilla La Mancha es la cuarta comunidad en cuanto a contagios y la tercera en defunciones por coronavirus, pero cumple los requisitos para cambiar de fase y presenta unos de los mejores resultados en cuanto a menor tasa de crecimiento del virus (-15,5 %) y menor nivel de contagio (0,55), y por eso pedirá pasar de fase el lunes 11.

· Asturias pide que la comunidad pase a la siguiente fase el lunes y adelantar la 2 en trece concejos agrupados en la zona del Valle del Navia-Oscos-Eo, en el extremo occidental, y en los Valles del Oso, en la zona central, ante la baja incidencia de la pandemia del coronavirus en estos territorios. Lo ha solicitado al Ministerio ante la evolución positiva de la pandemia y la baja presión hospitalaria.

· Extremadura ha registrado esta tarde la solicitud para que sus dos provincias transiten a la fase 1 el lunes el lunes, es decir, que toda la comunidad evolucione al mismo tiempo en la desescalada.

· Navarra solicita el pase de fase toda la comunidad, según ha anunciado el vicepresidente, Javier Remírez.

· La Rioja confía en tener luz verde para entrar en la siguiente fase de desescalada, con la tasa de letalidad (muertes entre contagiados) en el 8,47, una de las más bajas del país. En mitad de la pandemia inició la construcción de otras 15 camas de UCI fijas, que estarán operativas en los próximos días y que se sumarán a las 17 iniciales, con la previsión de alcanzar el número requerido por el ministerio, cerca de medio centenar.