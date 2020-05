Guía con preguntas y respuestas para los primeros paseos y salidas a hacer deporte por Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ha difundido una guía con consejos, normas y recomendaciones de esta fase 0 de la desescalada que deben seguirse en la ciudad.

¿Cuándo no puedo ni debo salir a la calle?

Es básico que conocer los síntomas que el virus provoca para ponerlo en conocimiento de las autoridades sanitarias. No puedes salir a pasear o a hacer deporte si detectas que tienes alguno de ellos: tos, fiebre, dificultad respiratoria...

¿Quiénes debemos tener especial precaución?

Si eres una persona de riesgo debes extremar las precauciones y cuidados a la hora de preparar y realizar salidas. El COVID-19 hace especialmente vulnerable a la población con las siguientes condiciones: mayores de 60 años, embarazadas, personas con enfermedades como diabetes, hipertensión, cardiovasculares, pulmonares, renales, hepáticas, cáncer, inmunodeprimidos... Estos colectivos deben aumentar en extremo la higiene, las medidas de autoprotección y el distanciamiento social cuando salen a la calle tras 45 días de confinamiento.

¿Desde cuándo puedo salir?

Desde el sábado 2 de mayo, se amplía el desconfinamiento, autorizando los paseos a todos los adultos y también la práctica deportiva individual. El 26 de abril fue el día elegido por la autoridad sanitaria para la salida de los niños menores de 14 años tras el confinamiento decretado durante el estado de alarma.

¿Con quién y cómo puedo salir?

Se puede salir a pasear con niños menores de 14 años siempre respetando las normas, las franjas horarias y las recomendaciones establecidas por la autoridad sanitaria.

Tres niños por adulto responsable, durante una hora de paseo y a menos de un kilómetro de distancia del domicilio. Están prohibidos los juegos colectivos entre los niños, aunque sí pueden sacar a la calle sus propios juguetes. Es importante que los niños no compartan sus juguetes con otros. Las personas adultas pueden pasear solas o con la persona que conviven en los horarios establecidos y a menos de un kilómetro de distancia del domicilio. En estos casos, no existe limitación temporal del paseo más allá de las propias franjas horarias en las que se autoriza su realización. El deporte puede hacerse de forma individual y sin salir del término municipal de Zaragoza. Los paseos de las personas mayores de 70 años o de personas dependientes con un cuidador tienen reservada unas franjas horarias del día pasa su uso exclusivo. Cuando salgas, recuerda: debes mantener un distanciamiento social de, al menos, 2 metros de distancia con otras personas. Esa distancia resulta más importante en el caso de las personas especialmente vulnerables.

Si sales para hacer deporte, es recomendable que las distancias de seguridad sean todavía mayores en función del deporte que practiques (10 metros para los runners y 20 para ciclistas). No está permitido coger coche, moto o transporte público para desplazarse a dar paseos o hacer deporte en la ciudad. Debes evitar quedar con amigos o familiares que no convivan en tu mismo domicilio. Estos encuentros invitan a hablar y saludarse con distancias inferiores a las recomendadas

¿Cuándo puedo pasear y hacer deporte?

La autoridad sanitaria ha establecido unas franjas horarias para organizar los paseos de la población y la práctica del deporte de forma individual. El objetivo es proteger a las personas con más riesgo y evitar aglomeraciones, razón por la que resulta imprescindible respetar esas instrucciones en la ciudad de Zaragoza y en el resto de municipios.

Franjas horarias HA

¿Dónde pasear en la ciudad de Zaragoza?

Evita lugares concurridos y elige, preferiblemente, espacios abiertos que permitan garantizar el distanciamiento social con otras personas. Evita también utilizar y tocar el mobiliario urbano.

PARQUES:

El Ayuntamiento de Zaragoza reabrió el 26 de abril los parques de la ciudad (salvo las zonas de juegos infantiles y espacios deportivos) con el objetivo de aumentar los espacios de paseo con los niños de la ciudad.

Recomendaciones para salir al parque a pasear- HA

FINES DE SEMANA PEATONALES

Con el objetivo de facilitar espacios amplios de paseo en los barrios con más densidad de viviendas, el Ayuntamiento de Zaragoza ha peatonalizado inicialmente 13 calles de la ciudad durante los fines de semana entre las 10:00 y las 20:00 horas. Se cortarán al tráfico para aumentar el distanciamiento social entre la población que salga a la calle. De momento, estos “fines de semana peatonales” se llevarán a cabo en las siguientes vías:

DELICIAS

Avenida de Navarra (entre calle Rioja e Iriarte Reinoso), calle Duquesa de Villahermosa (desde la avenida Juan Carlos I hasta la plaza de Roma) y calle Vicente Berdusán.

CENTRO - SAN JOSÉ

Calzada central de avenida Cesáreo Alierta (entre Camino de las Torres y Avda. San José) y calle León XIII (desde Paseo de las Damas hasta Paseo Constitución).

CASCO HISTÓRICO

Calle Don Jaime, Puente de Piedra y Paseo Independencia (sin interrumpir el paso del tranvía).

TORRERO

Calle Lasierra Purroy (desde Gimeno Vizarra hasta Sancho Ramírez).

ALMOZARA

Calle Batalla de Arapiles.

LAS FUENTES

Calle Silvestre Pérez y calle Pedro Cubero.

VALDEFIERRO

Calle Osa Mayor y calle Osa Menor.

Calles peatonalizadas para pasear en la desescalada en Zaragoza. HA

¿Dónde y cómo hacer deporte individual?

No existen límites temporales para la práctica deportiva mientras se realice en las franjas del día establecidas por la autoridad sanitaria. Tampoco se limita la distancia al domicilio siempre que el deporte se realice dentro del término municipal de Zaragoza. Las franjas horarias establecidas impiden el contacto de deportistas con niños y personas de riesgo. Aun así, evita lugares concurridos por otras personas adultas que estén paseando. Si practicas deporte, recuerda que debes hacerlo solo y que las distancias de seguridad deben ser mayores que cuando se camina. Actúa con responsabilidad para protegerte, pero protege también a todos los demás. Evita que tus fluidos corporales queden en la vía pública, no escupas al suelo y no toques el mobiliario urbano. Calienta en casa, llévate tu agua y también alguna bolsa con papeles desechables que puedas guardar en tus bolsillos.

Horarios para hacer deporte en Zaragoza. HA

¿Cómo usar el transporte público?

Siempre que tu condición física lo permita, evita utilizar el transporte público caminando o utilizando medios de transporte alternativos como la bicicleta o los patinetes (personales o compartidos). El COVID-19 obliga a cambiar algunos hábitos en los desplazamientos dentro de la ciudad, ya que los autobuses y los tranvías circulan con aforos limitados para garantizar las distancias de seguridad entre los viajeros. Si tienes que utilizar el transporte público, utiliza mascarilla, mantén la distancia con otros usuarios y evita tocar las superficies de los vehículos. Al bajar del autobús o del tranvía, recuerda lavarte las manos con jabón o utilizar geles desinfectantes. Ponte mascarilla y guantes cuando utilices los sistemas de movilidad comprartida (BiZi, Mobike, patinetes o motocicletas). Y lávate las manos en cuanto dejes aparcados esos vehículos.

Más información Zaragoza repartirá 100.000 mascarillas y una guía para los paseos del fin de semana

Recomendaciones de uso de mascarillas. HA

¿Qué otros consejos debo seguir?

Las medidas generales de prevención frente al COVID-19 continúan vigentes desde que se conoció la existencia del virus y siguen siendo la principal forma de protegernos frente al contagio. Cuando salgas a la calle, debes conocerlas y respetarlas al máximo para proteger nuestra salud, la de los demás y frenar la propagación de la pandemia. Distancia social e higiene permanente (tanto personal como en casa y en lugares públicos y de trabajo) son claves en la prevención para evitar contagios. El uso de mascarillas es recomendable siempre que sea posible.

CONSEJOS ÚTILES

1º Planifica tu salida eligiendo dos rutas diferentes. Si en la primera te encuentras con mucha gente, cambia el plan y no dudes en desviarte a la segunda. Busca lugares aireados y apacibles.

2º Reflexiona sobre cómo vas a estar en la calle y los riesgos que ello conlleva. Conciénciate para no tocar superficies comunes y mobiliario urbano y para no acercarte a otras personas. Si tienes que sentarte en un banco, utiliza algún plástico de protección, y lávate las manos o utiliza gel desinfectante en cuanto puedas.

3º Utiliza mascarilla si dispones de ella (especialmente si eres persona de riesgo), pero recuerda que ni las mascarillas ni los guantes protegen tanto como alejarte de otros o lavarte las manos. No es imprescindible utilizar guantes al salir a la calle.

4º Utiliza calzado cómodo y lleva un bolso o mochila con equipación de protección complementaria (gel hidroalchólico o dilución de alcohol, pañuelos de papel desechables, bolsa desechable, mascarilla higiénica o de tela y algún guante). Si sales a la calle, pueden surgir imprevistos. Lleva siempre tu propia agua: las fuentes de Zaragoza no funcionan por seguridad.

5º Lávate las manos antes de salir con agua y jabón. Recuerda que un buen lavado de manos puede llevar en torno a 1 minuto de tu tiempo.