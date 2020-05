Los gimnasios sí pueden abrir en Aragón

El anuncio hecho por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el pasado domingo de que los gimnasios tendrán que esperar a la fase 3 para su apertura porque "requieren especial atención por el contacto físico y el uso compartido de zonas y elementos" como vestuarios creó incertidumbre en el sector, cuando tenían todo preparado para reanudar sus actividades tras tomar todas las medidas de seguridad y sanitarias requeridas. A pesar de sus palabras, lo que se mantiene es lo recogido en el BOE del 16 de mayo donde se habla de la apertura de instalaciones deportivas cubiertas siempre que se cumplan una serie de medidas. Ante esta realidad, algunos centros de Zaragoza ya han reanudado su actividad, otros no lo tienen todavía claro y otros esperan a la nueva fase de desescalada confiados en que se relajen las condiciones.

Desde la Delegación del Gobierno de Aragón se remiten a lo publicado en el BOE del 16 de mayo para la flexibilización de restricciones en aplicación de la fase 2 de la desescalada. En su artículo 42 se establecen las condiciones para la apertura de instalaciones deportivas cubiertas, en los que entran los gimnasios. Entre ellas figura la concertación de cita previa, la práctica deportiva individual o aquellas prácticas que se pueden desarrollar por un máximo de dos personas en el caso de modalidades así practicadas -siempre sin contacto físico manteniendo las debidas medidas de seguridad y protección, y en todo caso la distancia social de seguridad de dos metros- y el deber de respetar el límite del 30% de capacidad de aforo de uso deportivo en cada instalación, entre otras medidas. De esta forma, estos centros deportivos pueden proceder a su reapertura cumpliendo dichas condiciones, según fuentes de la Delegación del Gobierno, ya que lo que manda es el Boletín Oficial del Estado.

Mientras, fuentes del Ministerio de Sanidad también apuntan que en la fase 2 pueden estar abiertos al 30% de ocupación, pero siempre siguiendo los requisitos que establece la orden correspondiente. "Están abiertos para todos, pero con preferencia para deportistas y federados. Los requisitos de todo están en las correspondientes órdenes, en el BOE", añaden en referencia a la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo.

Desde el Colegio de licenciados en Educación Física

Por su parte, el Colegio de licenciados en Educación Física de Aragón destaca que los gimnasios pueden abrir respetando las medidas de seguridad que establece la norma. "Hemos hecho una consulta a la Cámara de Comercio y esta hizo una consulta al delegada del Gobierno en Aragón y la tenemos por escrita recogida que dice que los gimnasios en esta fase pueden abrir sus puertas a sus usuarios respetando las medidas de seguridad. Que a nadie le quede la incertidumbre si se puede o no abrir. Abrir como empresa puedes abrir ciñéndote a las medidas de seguridad", subraya Mónica Aznar, decana de dicho Colegio.

Mónica también afirma que muchos centros deportivos les han transmitido dudas de cara a reanudar las actividades. "Hemos llamado gimnasio por gimnasio y muchos no han abierto porque no estaba claro. Además, las medidas que han puesto son muy restrictivas. Ahora, la incertidumbre está destapada. Nosotros nos hemos remitido a lo que nos han dicho; no hemos interpretado la ley", asegura.

Nacho Galindo, director del gimnasio One Fitness de Zaragoza, abrió sus instalaciones el pasado miércoles con cita previa y cumpliendo todas las medidas preventivas y de seguridad. "Nosotros esperamos al lunes y martes para ver si publicaban lo que dijo el ministro, que teóricamente es el mayor representante del Ministerio de Sanidad en el BOE y en un boletín oficial de Aragón. Al ver que no se hizo una publicación, abrimos. La duda la generó el propio ministro; nos quedamos todos con una incertidumbre", señala Nacho, quien subraya que se puede retomar la actividad "en fase 2 con las medidas condicionadas a la publicación del BOE del 16 de mayo".

Con 900 socios, el miércoles pasaron por su gimnasio 30 personas y el jueves, 70 en total. "Va por aforo hora. Estamos trabajando mi compañera Nerea y yo. Tenemos desde desinfección de salas tres veces al día, cada vez que un cliente usa una máquina se desinfecta, nada más entrar tienen medida de temperatura, desinfección de manos y suelas de pies, uso de mascarilla y guantes obligatorio y toalla...", afirma Nacho.

Esperar a la fase 3

Quien no tiene previsto abrir hasta la fase 3 es Héctor Lahoz, propietario del gimnasio Karate-Kan de la capital aragonesa. "No tengo claro que se pueda abrir y por eso voy a esperar hasta el 8 de junio, que es cuando pasamos a la nueva fase de desescalada", avanza.

Mientras, Javier Sierra, socio del Brooklyn Fitboxing Zaragoza Centro, dice que ellos tampoco van a abrir sus puertas hasta el 16 de junio. "En la fase 3, si todo va bien y se relajan las medidas. Las que hay ahora son tan restrictivas que hace casi inviable la apertura. Tienes que tener tantos protocolos de seguridad y protección que parece que no vas al gimnasio a disfrutar", indica. Con cerca de 300 socios y especializada en 'fitboxing' (una mezcla de boxeo y fitness), dicho centro ha desarrollado una serie de medidas para garantizar la seguridad de sus trabajadores y usuarios. "Tenemos tres frentes de acción: la limpieza del centro, las medidas de protección y la adecuación de nuestro entrenamiento. Todos debemos entender que son medidas que nos benefician a todos y que, en realidad, no afectan a la práctica deportiva. Vamos a seguir poniéndonos en forma y divirtiéndonos, solo hay que interiorizar estos nuevos hábitos. En breve nos saldrán de manera natural", detalla Javier.

