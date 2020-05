'Bailando con la fregona', una narración de Alejandro Corral

Para protegerme del virus, en vez de una mascarilla, usaba un cachirulo. Vivía solo y hacía la compra una vez por semana. No interactuaba con nadie y aprovechaba el confinamiento para avanzar en mi próxima novela. Así las cosas recordé, mientras volvía del supermercado, la historia que me impulsó a escribir.

Cuando iba al instituto pasaba el mes de agosto en casa de mi tía, en un pueblo de la costa mediterránea. Mi tía regentaba un restaurante en el paseo que bordeaba la playa y en vacaciones, como abundaba el trabajo, mis padres echaban una mano en la cocina y a mí me asignaban la tarea de fregar la enorme terraza con vistas al mar.

Naturalmente no me apetecía nada fregar el suelo. Una tarde pasó en bicicleta un muchacho al que conocía y empezó a burlarse de mí y de mi tarea. En absoluto me importó. Es más, fingí que fregar era una actividad divertidísima.

–De verdad, ¿eh? —se carcajeó él cuando así se lo dije, y le aseguré:

–Ni te lo imaginas.

Y durante media hora se quedó allí plantado, viéndome trabajar, viéndome bailar con la fregona, y viendo cómo una felicidad inmensa arrobaba mi cara cada vez que escurría mi herramienta de trabajo, hasta que de pronto aquel trabajo pasó a tener, a sus ojos, una categoría de ocio de especial diversión y encanto. Fue entonces cuando el muchacho se interesó:

–Oye, déjame fregar un rato.

Reflexioné, hice como que estaba a punto de consentir, pero fingí cambiar de idea:

–No, no es posible.

–Va, déjame probar.

–El uso de esta fregona, sabes, es tremendamente exigente en lo que respecta a la terraza con vistas al mar.

–Tendré el mismo cuidado que tú.

–Si fuese el suelo de la cocina yo no tendría inconveniente, y mi tía tampoco. Pero no, aquí no puedo dejarte fregar.

–Por el amor de Dios, venga, apártate.

–No. Lo siento.

–Oye, te dejaré dar una vuelta en mi bicicleta.

–Que no.

–¡Te la presto toda la semana!

Le entregué la fregona con una falsa mala gana pintada en el rostro, pero con alegría en el corazón.

Y mientras ese muchacho trabajaba y sudaba al sol, me senté a la sombra cual artista retirado a disfrutar de una novela. Así fue. De vez en cuando me acercaba a comprobar el estado de la terraza y sacudía la cabeza de lado a lado: "Te has dejado un trozo", le decía yo, simulando estar decepcionado por su trabajo. "No ha sido buena idea dejarte intentarlo. Vuelve mañana, quizá lo hagas mejor".

En días posteriores nuevos muchachos aparecieron periódicamente.

–Si queréis fregar el suelo de esta terraza, de acuerdo –les gritaba, procurando que mi obligación pareciese una actividad recreativa ante mi público–, pero tenéis que dar algo a cambio.

–¿Dar algo a cambio por fregar?

–Sí, lo que sea.

–¿Por qué?

–Es el precio por pasarlo bien.

Venían a mofarse, claro, pero se quedaban a fregar. Como suena. La demanda por querer emplear la fregona llegó a ser bastante alta. Cuando concluyó el verano, de vuelta a Aragón, conté lo sucedido a mis padres. Mi madre se enfadó y mi padre se rió. «Estoy bastante orgulloso», les confesé yo.

Mi padre me susurró mas tarde al oído: "Este verano has descubierto, sin saberlo, un gran rasgo del comportamiento humano: para que alguien codicie una cosa, solo es preciso hacerle creer que es muy difícil de obtener".

Así era.

Sonreí, claro, porque lo había conseguido dialogando. No hubo jamás violencia ni amenaza, no coaccioné de modo alguno a aquellos muchachos para que al sol se deslomaran fregando en mi lugar, solo había recurrido a la retórica, a un uso preciso de la oratoria que resultó ser el origen de un hallazgo maravilloso, la palabra. Esta es la simple historia que me impulsó a escribir.