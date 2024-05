Acuerdo para la aplicación de un ERE con 26 despidos en Industrias Relax

Dirección y comité de empresa del fabricante de colchones Industrias Relax pactaron la noche de este jueves un principio de acuerdo sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la compañía el pasado 5 de abril que se saldará finalmente con 26 despidos. Asambleas de trabajadores celebradas durante la jornada de este viernes han dado luz verde a las condiciones acordadas por las partes para su materialización.

Según han informado a este diario desde el comité de empresa, liderado por Comisiones Obreras, 26 empleados saldrán de Industrias Relax con la aplicación de un ERE que esgrimía "causas económicas". Ocho de los afectados se van de manera voluntaria y por ello recibirán como indemnización 20 días por año y 12 mensualidades. Los otros 18 trabajadores que dejarán de formar parte de la plantilla lo harán de manera forzosa y se les compensará con 24 días por año trabajado y 15 mensualidades. De los despedidos, 17 han trabajado hasta ahora en delegaciones (comerciales o logísticas) de la empresa en distintos puntos del país, 3 de oficinas y 6 de fábrica.

Industrias Relax, que tiene su sede central y su fábrica en el polígono Centrovía de La Muela (Zaragoza), y delegaciones repartidas por varios puntos del país, ha llegado a este ERE con una plantilla de 191 empleados, de los cuales 130 desarrollan su actividad en las instalaciones aragonesas. En las votaciones para pronunciarse sobre el preacuerdo alcanzado la noche del jueves participaron 142 trabajadores. 91 de ellos dieron luz verde a las condiciones pactadas, 34 las rechazaron, 15 se abstuvieron y hubo dos votos nulos.

"Nunca estamos satisfechos cuando hay despidos", indicaron desde el comité de empresa tras el cierre de este conflicto laboral, si bien señalaron que el firmado "no es un mal acuerdo". Las mismas fuentes admitieron que la carga de trabajo ha caído y que la fábrica no cuenta en la actualidad con muchos pedidos, aunque el sector no está en estos momentos en temporada alta. Tras el cierre del acuerdo, señalaron por otro lado, se ha paralizado la decisión de cerrar una de las secciones de la fábrica de La Muela, la denominada 'carcasa box'.

Industrias Relax es una empresa familiar que dirige ya una quinta generación, con Esther Quintana como consejera delegada. Desde febrero de 2022 la compañía tiene como director general a Jon Jodra, que sustituyó en el puesto a Carlos Romero.

La empresa se hizo con el sello RSA+2024 en diciembre pasado, un reconocimiento que reconocía su apuesta por prácticas de responsabilidad social corporativa (RSC) o empresarial (RSE), certificadas por el Instituto Aragonés de Fomento (IAF).