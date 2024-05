La Fiscalía archiva la denuncia contra el exalcalde de Magallón por no ver ningún delito

La Fiscalía provincial de Zaragoza ha archivado las diligencias abiertas hace cinco meses contra el exalcalde de Magallón Víctor Manuel Chueca (PSOE) por una denuncia presentada por el actual regidor, Esteban Lagota, y los cuatro concejales de su partido (Aire Nuevo Magallón). En el escrito, se vertían graves y variadas acusaciones contra Chueca relacionadas con su gestión durante los veinte años que estuvo al frente del Consistorio.

La comunicación que Lagota, los concejales y la secretaria-interventora del Ayuntamiento de Magallón trasladaron a la Fiscalía mencionaban desde presuntos gastos indebidos de teléfonos, hasta el hallazgo de archivos pornográficos en el ordenador de Alcaldía, pasando por cobros a los vecinos de tasas municipales no incluidas en las ordenanzas o la supuesta mala gestión de las cuentas que llevaron a la Diputación de Zaragoza a reclamar al Consistorio la devolución de unos 39.000 euros por la subvención a la residencia de ancianos.

En el momento en que la denuncia trascendió a la opinión pública, Chueca la calificó de "surrealista" y negó las acusaciones y dijo no tener constancia de nada de lo que decían. Este viernes, al ser preguntado por la decisión de la Fiscalía, ha manifestado que no esperaba otra cosa distinta a la que ha sucedido, aunque acto seguido se ha preguntado: “Y ahora quién me repara el daño moral y psicológico causado por acusaciones falsas y magnificadas”.

El exalcalde ha recordado que cuando le tomó manifestación la Guardia Civil ya alertó de que los denunciantes estaban “montando un circo” para lesionarle mediáticamente, algo que es “muy difícil de reparar”.

“Estamos en un estado de derecho que ahora me dice que no he hecho nada. Yo no soy figura pública ni voy a ser cargo público, pero han minado mi vida personal y familiar”, ha dicho y ha insistido en que quienes lo han denunciado han buscado una “lesividad mediática” a su trayectoria. “Siempre he dicho a la gente que me ha rodeado que me siento orgulloso de mi trabajo en el Ayuntamiento y así sigue siendo”, ha dicho.

Por otra parte, ha confirmado que ha solicitado al PSOE Zaragoza que levante la suspensión de militancia que decretó cuando se conoció la denuncia: “El partido hizo lo correcto entonces y aplicó el código de suspender al militante cuando hay una investigación. Ahora he pedido la admisión”. Fuentes del PSOE han asegurado que le han solicitado el auto de archivo para proceder a estudiar su solicitud.

Mientras la Fiscalía provincial tramitaba las diligencias de investigación que han terminado en archivo, Víctor Manuel ganó una sentencia en primera instancia que condenaba al exconcejal del de Magallón Alberto Bona Gil (PSOE) por intromisión ilegítima en el derecho al honor del exalcalde. La magistrada consideró que el exedil difundió por el pueblo falsas acusaciones que lesionaron su dignidad y menoscabaron su fama, como que maltrataba a su esposa, algo que provocó un gran escándalo. De aquellas murmuraciones, propagadas en marzo de 2022, se derivó una crisis política que culminó en abril con la dimisión de cinco concejales. La sentencia, que condenó a Bona a indemnizar con 2.500 euros al exregidor y al pago de las costas procesales, está recurrida.

También en ese periodo recibió una sentencia en contra del Juzgado de lo Social número 8 de Zaragoza que lo condenaba por acoso laboral a la directora de la residencia de la tercera edad, a la que acabó cesando a comienzos del pasado verano. La sentencia consideró que el despido de la demandante fue nulo, por lo que obligó al Ayuntamiento a readmitirla y fijó una indemnización de 10.000 euros y el importe de las nóminas que no cobró desde que fue apartada de sus funciones.