El PSOE expulsará al exalcalde de Magallón si resulta condenado en juicio

El PSOE expulsará del partido al exalcalde de Magallón, Víctor Chueca, si es condenado en juicio tras el supuesto hallazgo en el ordenador de alcaldía de fotografías y vídeos de contenido sexual explícito, una polémica que ha hecho que el resto de concejales de la formación hayan abandonado el grupo y que ha obligado al PSOE-Zaragoza a suspenderle cautelarmente de militancia y apartarle de todos sus cargos en la ejecutiva provincial.

El presidente provincial de los socialistas, Juan Antonio Sánchez Quero, ha asegurado que “si sale inocente” será restituido y que si es declarado culpable, directamente se le expulsará del partido. El también presidente de la DPZ se ha mostrado especialmente crítico con el PP, que ha vuelto a exigirle explicaciones y tiene intención de solicitar un pleno extraordinario.

En su opinión, los populares se equivocan “en todo”. “Han tomado la decisión de atacar a la DPZ porque está gobernada por el PSOE. Yo no tengo una bola de cristal y, por tanto, no sé qué hace cada persona, pero yo no premio a nadie y nadie sabía lo que iba a pasar. Chueca no es diputado provincial ni asesor de la DPZ como se ha dicho. Lo único que ha hecho ha sido presentarse a unas elecciones, como es el derecho de cualquier ciudadano”, ha remarcado.

A su juicio, que se diga que él tenía un conocimiento previo de los hechos es “una calumnia en toda regla”. “Si escuchara o viera que lo dicen, los denunciaría personalmente por calumniar”, ha declarado. Lo importante, según Sánchez Quero, es demostrar lo sucedido. “Estamos en un estado de derecho en el que todos tenemos derecho a defendernos. Imagino que él lo hará”, ha afirmado.

Para la secretaria general del PP en la institución provincial, Mari Carmen Lázaro, la gravedad de los hechos hace necesarias “más explicaciones”. Lázaro ha trasladado la “inquietud” del partido y ha recordado que Sánchez Quero conocía desde el pasado mandato la “preocupación” del resto de los concejales, con polémicas que entonces achacó a “un problema interno del partido en Magallón”.

“Tendría que explicar por qué lo ha seguido manteniendo en listas y ha estado en la ejecutiva provincial hasta el pasado sábado, que fue cuando fue denunciado ante la Fiscalía y lo suspendieron provisionalmente de militancia”, ha expuesto, aludiendo también a que, cuando fue denunciado por acoso laboral por la directora de la residencia pública de la localidad, el exalcalde “era diputado provincial con delegaciones de la Agenda 2030”. Para los populares, Sánchez Quero no solo tendría que suspenderle cautelarmente de militancia, sino que debería condenar los hechos.