Los concejales del PSOE de Magallón dejan el partido tras la denuncia al exalcalde

Los concejales del PSOE de Magallón han anunciado la decisión de abandonar la ejecutiva local de la formación en la localidad y dejar de pertenecer al Partido Socialista. Lo hacen un día después de que se conociera que el portavoz del grupo en el Consistorio y exalcalde, Víctor Manuel Chueca, había sido denunciado por el nuevo gobierno municipal tras supuestamente haber hallado fotografías y vídeos de contenido sexual explícito en el ordenador empleado por la alcaldía.

Aseguran, en palabras de la concejala Carmen Serrano, que han tomado esta determinación debido a las últimas publicaciones de las que han tenido constancia, aunque no han entrado a valorarlas. "No estamos decidiendo si es culpable o no es culpable, nosotros abandonamos nuestros cargos del PSOE de Magallón. Si es inocente o culpable lo determinará la Justicia", asegura la edil.

Son en total tres concejales, Miguel Ángel Lacámara, Natalia Barrios y la propia Serrano, que continuarán con su trabajo en el Ayuntamiento de Magallón y formando parte de la corporación municipal como ediles no adscritos. Serrano, que era hasta ahora la secretaria de organización del PSOE de Magallón, ha explicado que trasladarán lo antes posible el acta a la ejecutiva provincial del partido. "En vista de lo que ha acontecido hemos acordado presentar la dimisión en bloque de nuestros cargos y estamos apoyados por la mayoría de los militantes", ha asegurado, explicando que también se darán de baja de la formación.

Víctor Chueca, el líder del grupo de la oposición en el Consistorio, fue suspendido cautelarmente de la militancia en el partido por parte del PSOE de Zaragoza, ya que forma parte de la ejecutiva provincial, a cargo de la secretaría de Agrupaciones y Partidos Políticos.

El actual alcalde de Magallón, Esteban Lagota, y los cuatro concejales de Aire Nuevo Magallón y la secretaria-interventora del Ayuntamiento comunicaron a la Fiscalía una serie de "irregularidades" que, según afirman, habría cometido el exregidor, que durante los últimos 20 años ha estado al frente del Consistorio. La denuncia le atribuye cobros de tasas municipales no incluidas en las ordenanzas, gastos indebidos y, entre otras cosas, el hallazgo de imágenes de contenido sexual en su ordenador, de las que Chueca dijo no tener ninguna constancia.