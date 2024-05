'Marbella', la nueva serie de mafiosos que ilumina las cloacas del lujo

En Marbella se hablan muchas lenguas, y no porque haya un sinfín de academias de idiomas. Si se afina el oído se puede escuchar a tipos que hablan en serbio, neerlandés, sueco, gheg albanés, napolitano. Son los idiomas en que se desenvuelven los capos de las más de cien mafias que se han asentado en la ciudad de la Costa del Sol, paraíso del lujo, los Lamborghini de todos los colores, las discotecas más delirantes y los chándales de Versace y Armani, a diez mil y quince mil euros el modelo.

La cocaína da para todos los caprichos, pero también para las más horripilantes venganzas, desde el hombre al que taladran los pies al suelo, lo que en la jerga criminal se llama 'amarre', hasta infelices que son salvajemente torturados en sillas de dentista instaladas en contenedores. Toda esta orgía criminal se puede ver ya en Movistar Plus+, plataforma que estrena 'Marbella', una serie de seis capítulos creada por el director Dani de la Torre y el guionista Alberto Marini, autores también de la 'La Unidad'. Los dos dicen están sorprendidos por los códigos mafiosos que imperan en Marbella, que distan mucho de los que gastan los grupos de México y Colombia.

"La droga mueve muchísimo dinero, de lo contrario no tendría tanta gente a su servicio. Las mafias están vertebradas, funcionan como una empresa nodriza con subcontratas. Unos se dedican al transporte, otros a las 'guarderías' (almacenes donde se guarda la droga a la espera de ser entregada), estos a la venta, aquellos al blanqueo. Todos comen de eso, y comen muy bien", asegura Dani de la Torre, director de los seis capítulos junto a Oskar Santos. "Marbella es una ONU del crimen", apunta Marini.

El actor Hugo Silva da vida a César Beltrán, un abogado tan cínico como marrullero que se conoce todas las triquiñuelas de la ley para burlarla. Como dice en una escena, el letrado prospera en esta Gomorra del Mediterráneo gracias al "crimen desorganizado y la pereza de la justicia". César, que se mueve en los difusos límites entre el hombre de leyes y el gánster, asesora a Yassim (Khalid El Paisano), un jefe de la ahora célebre Mocro Maffia, una organización originaria de Marruecos que se ha hecho fuerte en los Países Bajos, tristemente famosa por la reciente fuga de España de un cabecilla de la banda. "Visité Marbella con los creadores para conocer el ecosistema. Me pareció todo tan exagerado, exótico y cinematográfico que me pareció digno de rodar una serie y contar una historia con un estilo propio de Martin Scorsese. No había visto nunca tanta ostentación de dinero en mi vida", cuenta Silva.

Duelo interpretativo

El actor afronta un duelo interpretativo con El Paisano, que encarna a Yassim, un capo despiadado que actúa con mano de hierro y que es la quintaesencia del asesino, un ser despreciable que dirige el clan como si se tratara de una empresa que optimiza beneficios en tiempo récord. Su misión es hacer de Marbella un puerto de entrada de la cocaína en detrimento de Algeciras. Y está dispuesto a todo para conseguirlo. Para construir su personaje, Silva se ha entrevistado con un abogado que le hizo partícipe de jugosas confidencias del hampa que opera en Marbella. Está encantado de estar en el reparto de la serie porque adora las cintas de la mafia: "'Uno de los nuestros' quizá sea la película que más veces he visto. Y 'El lobo de Wall Street' me parece una referencia bastante guay del personaje".

El reparto de la serie, producida por Buendía Estudios Canarias, está integrado además por Ana Isabelle, Aurora Moroni, Eivaut Rischen, Michael Trenor, Mohamed Said, Moha Amazian, Jesper Ace Jernberg, Manuel Calle y una estupenda Elvira Mínguez en el papel de policía.

Investigación periodística

La serie tiene su origen en un exhaustivo reportaje de investigación de Nacho Carretero y Arturo Lezcano publicado en El País hace dos años sobre el tráfico de drogas en la Costa del Sol, un enclave crucial que tiene al sur Algeciras, con uno de los grandes puertos de entrada de la cocaína en Europa; Marruecos, el mayor productor de hachís del mundo; y Gibraltar, un paraíso fiscal magnífico para el blanqueo de capitales. Al norte, se cierra una franja corroída por el crimen organizado, donde se levantan las montañas de Málaga y Granada, principal región de cultivo de marihuana en el continente. Y como capital de este entramado de opulencia y delito se asienta Marbella, polo turístico y residencia de capos de una cincuentena de nacionalidades.

Aparte de los telespectadores al uso, seguro que verán la serie los narcos de la zona, con algunos de los cuales se han entrevistado el director y el guionista para documentar la ficción. "Una vez que estuvimos delante de los malos, comprobamos que tenían ganas de hablar. Han de vivir ocultos, y que alguien les diera voz para contar su historia les interesaba. Hay una cosa que mueve a todos los seres humanos: el ego. La gente que se dedica a algo que no puede contar está deseando hablar, dado que no puede disfrutar públicamente de sus éxitos. Y a lo mejor hay un narco que mete tantos kilos de coca y quiere fardar, pero no puede decirlo. No es el futbolista que marca un gol y todo un estadio le aplaude", alega De la Torre, quien ha procurado no "romantizar" a los capos de la droga.