SD Huesca-Real Oviedo: la hora de un Alcoraz unido

La SD Huesca se agarra a El Alcoraz, salvavidas para terminar de asegurar una permanencia que se ha complicado en las últimas semanas. Las tres derrotas consecutivas han agarrotado a los azulgranas y consumido casi por completo el margen de error que se habían ganado a pulso con su buen hacer durante la segunda vuelta. A un solo punto del descenso, la visita este sábado del Real Oviedo (16.15, La Liga TV Hypermotion) emerge como la posibilidad inaplazable de corregir la permanencia y encauzar la salvación con la solvencia en las dos áreas como bandera y un estadio unido y eléctrico de fondo.

Los nombres propios durante toda la semana han sido los de los jugadores con molestias físicas: Gerard Valentín, porque es una pieza fundamental, y Enzo Lombardo y Álex Balboa porque se perdieron el viaje a Pucela de la pasada jornada. De todos ellos, solo el centrocampista ecuatoguineano se sumó este viernes a los entrenamientos. Así, parece probable su inclusión en la convocatoria, mientras que se mantiene la intriga en el caso del extremo catalán a pesar de que sufre una lesión muscular más benigna de lo que se temía.

Los problemas de Lombardo en el pubis y de Balboa en el pie han completado los quebraderos de cabeza para Antonio Hidalgo, que recupera a Óscar Sielva. El catalán, una vez cumplido el partido de suspensión, está preparado para regresar al centro del campo azulgrana. Se ausentó en las visitas a Ferrol y Valladolid y ambos choques terminaron en derrota; exista o no una relación causa efecto, es una pieza insustituible para dotar al equipo de equilibrio en el medio y de una fiabilidad defensiva por la que suspira en las últimas jornadas.

El concurso o no de Valentín abre el interrogante de su hipotético sustituto. A la luz de sus dos apariciones en el derbi aragonés y en Pucela, ese papel debería recaer en Rafa Tresaco. El serrablés ha llamado a la puerta con la energía de la juventud y las ganas de reivindicarse aunque sea a última hora. También, fuera de su posición natural. La situación del aragonés por la banda derecha puede ofrecer soluciones a un ataque que ha perdido puntería. Además, formó parte del once ideal de la jornada 37 en La Liga Hypermotion. Más avales no necesita. Arriba podrían completar la línea ofensiva Elady y de nuevo Obeng, con Vallejo como alternativa o un Joaquín que no atraviesa un buen momento.

El Real Oviedo recupera para el choque de El Alcoraz a Santi Cazorla, campeón de Europa con España en 2008 y 2012 y que a sus 39 años apura su último fútbol, tras un mes lesionado y buscará reencontrarse con la victoria después de tres partidos sin sumar tres puntos. El entrenador, Luis Carrión, sigue sin contar con el lesionado Luismi y con el sancionado Homenchenko, aunque recupera a Santi Cazorla y Víctor Camarasa, dos centrocampistas que esperarán su lugar en el banquillo mientras Seoane y Jimmy se volverán a disputar ser el acompañante de Colombatto en la zona medular.

Además de los nombres, el técnico azul también se está planteando cambiar el dibujo, ya que por momentos, el Oviedo ofreció buenos momentos de juego con el 4-4-2 en el partido de la última jornada ante el Tenerife. Por primera vez desde que Luis Carrión es el entrenador carbayón, el Oviedo acumula tres partidos seguidos sin ganar y sigue aspirando con fuerza al ‘play off’.

Carrión e Hidalgo, ambos de la quinta del 79, coincidieron en las categorías inferiores del FC Barcelona y en un filial donde compartieron vestuario con futuras leyendas como Xavi Hernández o Carles Puyol. También, con Mikel Arteta, Luis García, Thiago Motta, Pepe Reina o Mario Rosas, que dispondría años más tarde de un fugaz paso por la SD Huesca.

Los jugadores y técnicos llegarán en autocar a las 14.30, de manera extraordinaria porque no es lo habitual, para que el recibimiento por parte de los aficionados ponga la primera piedra para una victoria que sería pura vida. Se espera además una de las mejores entradas, si no la mejor, y no hay localidades disponibles a la espera de las que liberen los abonados que no acudan a esta final.

Posibles alineaciones

SD Huesca: Álvaro Fernández; Loureiro, Blasco, Jorge Pulido, Vilarrasa, Sielva, Kento, Javi Martínez, Rafa Tresaco, Vallejo y Elady.

Real Oviedo: Leo Román; Viti, Luengo, Dani Calvo, Bretones, Colombatto, Paulino, Seoane, Sebas Moyano, Masca y Alemao.

Árbitro: González Francés (Comité de Las Palmas).

Estadio: El Alcoraz (16.15, La Liga TV Hypermotion).