Alberto Monsalvo: "Que el Utebo juegue dos 'play off' seguidos, no puede ser casualidad"

Esta tarde debería ser un partido clave para el Utebo ante la UD Logroñés (18.30), trascendental en su meta de disputar la fase de ascenso a Primera RFEF. No lo será porque lo ha hecho tan bien que le han sobrado dos partidos para capturar el objetivo. Si disputar un ‘play off’ podría ser tildado de milagroso, clasificarse para un segundo ‘play off’ alcanza tintes paranormales. Intenta explicarlo el director deportivo del portentoso Utebo, Alberto Monsalvo.

Desde el intento de la comprensión futbolística, ¿cómo analizaría lo desarrollado por el Utebo?

Es insólito que un equipo recién ascendido a Segunda RFEF haya llegado a dos ‘play off’ de ascenso seguidos. Queda claro que, cuando son dos, nunca puede ser casualidad.

El primer año se podía hablar del efecto sorpresa. Pero, este año la han vuelto a hacer...

Así es. Y me atrevería a decir que este año era más complicado este grupo. Descendieron de Primera equipos como el filial del Athletic de Bilbao o la UD Logroñés. Además, hay que considerar al Barakaldo, un clásico que volvía. El hecho de que se haya quedado fuera un conjunto tan potente como el filial del Alavés es indicador de la temporada que ha hecho el Utebo. También me gustaría destacar el mérito de la clasificación del Deportivo Aragón, que a mi juicio es enorme.

¿Dónde ha residido y reside el éxito del Utebo?

Yo apenas llevo unos meses en el Utebo. Es decir, hay gente que lleva trabajando mucho y bien. En la parcela deportiva, el director deportivo, Quique García, se marchó al Teruel hace poco tiempo y ahí está su labor. Por supuesto, es importantísimo el entrenador, Juan Carlos Beltrán, que ascendió al equipo de Tercera a Segunda RFEF y acaba de lograr dos ‘play off’ seguidos. Pero hay más factores en este éxito.

Enumere, por favor.

La junta directiva de Alfonso Orcajo está trabajando muchísimo. Directiva de gente joven, con ilusión y sentimiento de pertenencia. Hemos pasado de tener apenas 100 niños en la cantera a tener 400 jugadores. Y todos con la camiseta de Utebo por la calle. Ya le he dicho la labor de Beltrán y de Quique García. La plantilla también está muy implicada, con futbolistas honestos.

La afición se ha volcado.

Es cierto. Están siempre con el Utebo. Me gustaría subrayar al Frente Barbo, que nos sigue a todos los lados. Y no querría olvidarme del apoyo del Ayuntamiento. Sin el Ayuntamiento, no sería posible nada. Han ayudado con el campo, con todo.

Y ahora, llegados aquí, llegados a la puerta del cielo, ¿qué?

Es muy bonito estar aquí. El ‘play off’ era una ilusión, pero no era el objetivo esencial. Lo vamos a jugar con la mayor de las ilusiones, pero lo esencial es consolidar al Utebo, crear una estructura para que pueda estar en este mismo estatus durante mucho tiempo.

Y si suben...

Sería otra alegría inmensa, enorme. Y lo afrontaríamos como hay que afrontarlo. Vamos a pelear, insisto; pero queremos tener los pies en el suelo.

Hay otro equipo de la tierra que va a jugar el ‘play off’, el Deportivo Aragón.

Ha hecho otra temporada increíble, fantástica. No sé con qué jugadores jugará el ‘play off’ y los que estarán con el primer equipo; pero conozco a su entrenador, Emilio Larraz. Conoce muy bien la categoría y el ‘play off’. Yo no querría enfrentarme con él...

Antes de llegar al Utebo, pasó por el Ebro.

Fue un tiempo bonito. Estuve siete años allí. Entré, precisamente, con Larraz y con Ander Garitano, a los que siempre estaré agradecido. Primero fui entrenador de porteros y después segundo entrenador. Estuve una temporada con ellos. Después, un año con Manolo González y dos temporadas con Manolo Sanlúcar.

Fue director deportivo del Ebro desde 21-22.

Hicimos cosas importantes, igual en liga que en Copa Federación o en la Copa del Rey con el Celta. El descenso del año pasado, con el cese de Raúl Jardiel, fue durísimo para mí. Deseo con todas mis fuerzas que asciendan ahora con Genovés. También se creó una buena estructura de base con el Robres, con Mariano Muñío.

Antes, incluso mucho antes, había sido usted un portero clásico en Aragón.

Es que me he pegado toda la vida jugando de portero. Comencé en el St. Venecia, aunque desarrollé toda mi etapa formativa en el Oliver. Pasé por Vinaroz, Utebo, Villanueva, Binéfar, Barbastro, Segoviana, Andorra, Teruel, Ejea, Borja, Sabiñánigo y Tarazona. He jugado 10 ‘play off’, y solo ascendí una vez. Esto es complicado...

¿Cómo divisa el futuro?

Soy técnico superior Nivel 3, entrenador del porteros UEFA y máster en Dirección Deportiva por la RFEF. El futuro inmediato, por supuesto, es dejarnos vida en esta fase de ascenso a Primera RFEF. Y luchar por la consolidación del Utebo.