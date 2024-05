Atades ensaya en Aragón una herramienta para la detección precoz de autismo en las niñas

Al menos un 1% de la población aragonesa, más de 12.000 personas, tiene un trastorno del espectro autismo (TEA), aunque muchos casos no están diagnosticados. No hay dos iguales y esta condición se presenta de entrada más en niños que en niñas, con una proporción de cuatro a una. Los expertos coinciden en que las menores con autismo, sobre todo si sufren una afectación leve, disimulan los síntomas para encajar mejor socialmente, lo que provoca que no sean detectadas y exista un infradiagnóstico femenino.

Para hacer frente a esta situación, Atades ensaya en Aragón una herramienta para la detección precoz para niñas y jóvenes de entre 6 y 16 años. Además, va a poner en marcha en las comarcas de Jacetania y Alto Gállego un modelo de atención temprana intensivo en el medio rural, con entre 20 y 30 horas de intervención por semana, que sale del aula del fisioterapeuta y se lleva a cabo en entornos comunitarios.

Estas dos iniciativas piloto se enmarcan en el proyecto transfronterizo Interreg Poctefa Tea Pi, cofinanciado con 1,5 millones de euros de fondos europeos, y en el que participan 19 entidades públicas y del tercer sector de Aragón, Andorra, Cataluña, Nueva Aquitania, Occitania y País Vasco.

Atades lidera este programa que nace con el objetivo de reflexionar conjuntamente y de manera comparativa sobre las políticas públicas territoriales en materia de inclusión de personas TEA. Zaragoza ha acogido este viernes la puesta de largo de este plan que ha reunido a representantes de las organizaciones participantes en la sede del Grupo San Valero.

Sesgo de género en las pruebas de diagnóstico

“Las niñas y las mujeres tienen una mayor capacidad de mimetización y enmascaramiento y, en muchas ocasiones, lo que hacen es imitar los comportamientos de la mujer que tienen como referencia, una madre, una hermana o una amiga. De esta forma, en vez de comportarse conforme a sus emociones lo que hace es imitar a otra persona, y eso dificulta tanto la detección como el diagnóstico”, explica el gerente de Atades, Félix Arrizabalaga.

Además, hay líneas de investigación que apuntan a que también existe un sesgo de género en las pruebas de diagnóstico que dejan fuera del radar a muchas mujeres y niñas. “En muchas ocasiones las herramientas que se utilizan también tienen un sesgo de género porque han sido diseñadas por psiquiatras varones con una población de muestra de varones y hay una realidad vinculada a las mujeres que se queda fuera”, añade Arrizabalaga.

La herramienta internacional que se ha seleccionado se está traduciendo al castellano para después llevar a cabo una validación en colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS Aragón), primero a pequeña escala y después ampliarla a los centros de salud y colegios.