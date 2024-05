Hasta cuándo se puede comprar un décimo o un cupón para los sorteos del Día de la Madre

Siempre es buen momento para convertirse en millonario. El domingo 5 de mayo, Día de la Madre, puede ser ese día, ya que en España se celebran dos grandes sorteos extraordinarios de lotería. La Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado ponen en juego premios de millonarios para celebrar esta jornada de domingo primaveral en el que se honra a las mujeres que nos dieron la vida.

Por un lado, el Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional del Día de la Madre, que se traslada del sábado al domingo 5 de mayo a las 21.00 y su premio mayor será el especial acumulado de 15 millones de euros para el único acertante del número principal más la serie y la fracción y 130.000 euros para quienes tengan un décimo con el número principal, así como otros premios menores.

Por otro lado, se celebrará el Cupón Extra de la ONCE del Día de la Madre con un primer premio de 17 millones de euros para quienes tengan un décimo con los cinco dígitos en el orden correcto, más la serie y otros premios de menor cuantía.

Hasta qué hora se puede comprar un décimo o un cupón para el sorteo de Lotería Nacional del Día de la Madre

Quienes deseen participar en el Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional del Día de la Madre del 5 de mayo a las 21.00 todavía están a tiempo de adquirir sus décimos. El plazo para comprarlos termina 30 minutos antes del sorteo, es decir, la fecha límite para hacerse con un boleto será las 20.30 del domingo 5 de mayo.

Los números de la Lotería Nacional están a la venta en las administraciones de lotería y puntos de venta oficiales y a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado.

Hasta cuándo puedo comprar un cupón para el sorteo de la ONCE del Día de la Madre

Los cupones para el sorteo Extra de la ONCE se pueden comprar en la web de juegosonce.es (hay que darse de alta como usuario) o en cualquiera de los puntos de venta fijos autorizados, así como a los trabajadores acreditados de la ONCE que los ofrecen de manera ambulante. El domingo 5 de mayo se pueden comprar hasta minutos antes del sorteo que se celebrará entre las 21.15 y las 21.35, pero será complicado adquirirlos de forma física. El precio del décimo de la ONCE es de 5 euros.