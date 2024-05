De Ayuso a la reina Letizia, famosas que han coincidido con otras con el mismo vestido

No es para nada agradable llegar a un evento y encontrar a otra invitada con el mismo vestido que el tuyo. Pasarte días pensando en el look perfecto para que a la hora de la verdad otra persona haya escogido exactamente el mismo que tú. Es lo que le ha pasado a Isabel Díaz Ayuso este jueves en las celebraciones por el Dos de Mayo. La Presidenta de la Comunidad de Madrid escogió para el gran día un vestido de inspiración flamenca tipo mantón de manila, bordado, con cuello a pico, con cinturón y con el protagonismo de unos flecos de más de 60 centímetros diseñado por la conocida 'influencer' sevillana Rocío Osorno. Y por casualidades de la vida, la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del Partido Popular en Madrid y diputada, Noelia Núñez, escogió exactamente el mismo vestido que ella que está a la venta por un precio de 240 euros.

El Madrid libre, mestizo y que no se rinde celebra hoy su 2 de mayo.



Madrileños, feliz día. Es un orgullo servir a España desde Madrid ❤️🤍🇪🇸 pic.twitter.com/dMY27h80e3 — Noelia Núñez (@noelia_n) May 2, 2024

La líder del PP, para evitar restar protagonismo a la Presidenta, se vió obligada a pedir un cambio de vestido. "Iba de camino a Sol y por el grupo de WhatsApp de mi equipo de Fuenlabrada han empezado a escribir que la presidenta iba muy guapa con un vestido rojo de flecos. A mi me encajaba perfectamente la descripción con el vestido que yo llevaba puesto en ese momento. Entonces, me puse Telemadrid y vi que efectivamente llevábamos el mismo", ha dicho la vicesecretaria en una entrevista para la Cadena SER. En este caso, Noelia ha entendido que "los focos tenían que estar en Ayuso" y ha admitido que no se "ha resistido para nada a cambiarse". Su equipo se movilizó rápidamente y encontraron un sustituto prestado, también rojo, pero de forma completamente diferente anudado al cuello y liso. "La Presidenta iba radiante con un vestidazo y estaba preciosa", ha dicho convencida Núñez.

Desde sus redes sociales la diputada subió una foto con la Presidenta ya cambiada de atuendo. "Es un orgullo servir a España desde Madrid", escribió en X (antes Twitter). Noelia no olvidará nunca este día "por la anécdota vivida" y asegura que "volverá a ponerse el vestido".

Pero Ayuso y Núñez no son ni las primeras ni las últimas a las que les ha ocurrido esto.

Doña Letizia y la premiada Inmaculada Vivas, ambas vestidas igual. EP

La reina Letizia y una premiada

La reina Letizia coincidió con Inmaculada Vivas Tesón, mujer a la que iba a premiar en Mérida. Ambas escogieron un vestido de Mango de 50 euros, midi, bicolor en blanco y negro, con cuello redondo, corte evasé, sin mangas, con un detalle de abertura en la parte frontal de la falda y un cinturón ajustable.

Como olvidar el día en que Shakira y @Pink usaron el mismo vestido para los MTV VMAs del 2009. Queens 👑😍 pic.twitter.com/jQR5jGM0RZ — Shakira Kingdom 💎 (@ShakiraKingdom) August 10, 2021

Shakira y Pink

Las cantantes Shakira y Pink acudieron a la gala de los VMA de 2009 con el mismo vestido. Un mini-vestido de cuero negro con cadenas color plata y con escote palabra de honor de la firma Balmain. Cuando ambas se encontraron se hicieron una foto juntas y muy sonrientes restandole importancia al asunto.

Victoria Federica de Marichalar y y Gunilla von Bismarck con el mismo vestido en la gala benéfica Starlite, en Marbella. D. Pérez/Efe

Victoria Federica y Gunilla

Victoria Federica, hija de la infanta Elena, y Gunilla Von Bismarck coincidieron en la gala Starlite que se celebra en Marbella en el año 2022 con el mismo vestido de pedrería de la firma Amen, largo y entallado y con un pronunciado escote.