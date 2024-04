Alium Alta Sombrerería: de un taller de Tauste a la boda de Almeida

Tauste, Zaragoza y Madrid componen el triángulo geográfico en el que se despliega Alium Alta Sombrerería, una firma que en poco más de tres años se ha convertido en un importante nombre de referencia en el mundo de la moda de ceremonia, gracias sobre todo a su carácter completamente manual que bebe de la tradición del oficio.

Es en un pequeño taller de Tauste (de donde es natural Carbó) donde late el corazón artesanal de Alium. Allí se confecciona gran parte de la estructura de las piezas de la marca con métodos de fabricación y para teñir prácticamente ya desaparecidos. En Alium trabajan con hormas de madera, santo y seña de su forma de entender lo hecho a mano. Esas hormas son las mismas que maneja uno de los sombreros más famosos del mundo: Philip Tracy. De ellas salen los modelos ideados también por Ana e Isabel, que llevan su propia impronta. Eso, por ejemplo, es lo que más les gusta de la sombrerería: "Podemos tener las mismas hormas que Tracy pero nuestros modelos serán completamente diferentes, y lo mismo depende de quién los luzca, del toque que les demos...".

Todo pasa por sus mentes creativas y por sus manos. El proceso empieza y termina con ellas dos. "No somos una empresa gigante", cuenta Ana. Por eso, a veces tienen que cerrar la agenda: "Para nosotras todas las clientas son iguales, todas han de quedar perfectas". Para ellas, las calidades tanto en los procesos como en los materiales son tan fundamentales como distintivas de su trabajo: "Si quieres saber la verdadera calidad de un tocado, dale la vuelta".

Cada una de las 'sedes' de Alium tiene su propia misión y manera de trabajar. Aparte del taller de Tauste, en Zaragoza funciona un 'showroom' con cita previa. En Madrid, Alium trabaja mano a mano con los diseñadores y firmas. Con una, Poydel, son colaboradoras fijas. A otros estudios o 'ateliers', las zaragozanas acuden 'ex profeso', para decidir el sombrero o el tocado como complemento final.

Esa idea pasa en ocasiones por una intensa labor pedagógica por su parte. Si bien ir tocado a una ceremonia ya es algo habitual, lo cierto es que para muchas de sus clientas suele ser la primera cuando no su única experiencia al respecto. Ana e Isabel han de lidiar con cierta frecuencia con expectativas y aspiraciones para, al final, llegar a una entente para cribar modelos hasta llegar al perfecto para cada persona: "Siempre hay un modelo que va a quedar bien, solo hace falta probar".

Un modelo de Alium Alta Sombrerería. Alium Alta Sombrerería

Paradójicamente, mientras los tocados y sombreros se han popularizado también lo han hecho ciertas convenciones que estas expertas consideran directamente falsas: "¿Quién dice, por ejemplo, que no se puede ir tocada de noche?". No obstante, la experiencia en Alium es que la mayoría "se deja asesorar, se ponen en nuestras manos y es muy emocionante lo contentas que se van".

En Alium creen que a estas alturas tienen "no sabemos si un estilo propio, pero sí reconocible". Por ejemplo, Ana piensa que el ojo avezado puede distinguir un uso de las plumas que las caracteriza. A la par, el carácter artesano, sumamente autoral de sus diseños, hace que Alium pueda también escapar de las tendencias.

Más que seguirlas o no, en Alium creen que "hay que dejar reposar los materiales". Por eso, "muchas veces nos guiamos por nuestro propio gusto". Por ejemplo, esta temporada "nos ha dado por el negro, aunque luego lo lleven solo dos clientas, o por un tipo de pluma muy particular que se llama 'pavo quemado'". Ese estilo es, por ejemplo, el que llevó a la boda de Teresa de Urquijo y José Luis Rodríguez Almeida Ana Blasco, la mujer de presidente de Aragón Jorge Azcón. Blasco combinó el sombrero con un vestido de Ángel Lecumberri (con el que Alium trabaja también habitualmente). En la boda hubo algún tocado más de la firma (aunque por discreción prefieren no revelar el nombre).