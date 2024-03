Así es el vestido 'coquette' y de revista con el que triunfa la zaragozana Ana Guerri

"Me gusta ese proceso por el que una mujer que estaba alienada despierta y cambia, se da cuenta de ciertas cosas por ella misma y se hace dueña de su destino". Así explicaba hace casi un año Ana Guerri una de sus inspiraciones como diseñadora de moda. En concreto, la reflexión descansaba en la lectura de 'Casa de muñecas', la obra de Ibsen que le sirvió de punto de partida para una colección de vestidos que desde hace un par de semanas son de revista.

Veinteañera en constante formación, la joven zaragozana está haciendo un máster para completar sus estudios de moda que, como práctica, incluyen trabajar en los almacenes de la editorial Condé Nast, detrás de algunas de las revistas más importantes de la moda a nivel mundial como 'Vogue' o 'Glamour', esta última pensada para un nicho de público más joven.

Es ese almacén el lugar lleno de ropa de grandes marcas donde las estilistas de los diferentes medios de la editorial acuden, entre otros sitios, en busca de la ropa que lucirán modelos y famosos en sus reportajes. Entre ese material, desde hace unos semanas se encontraban también algunos diseños de Ana Guerri. Una de sus profesoras le animó a ello.

Mientras tanto, en la agenda de la estilista de 'Glamour' Mapi Vidal, curiosamente, otra zaragozana, estaba la realización de un reportaje sobre invitadas de boda protagonizado por algunas de las actrices jóvenes más populares del momento: Godeliv van der Brandt, Gemma Galán, Inés de León y Jennifer Bucovineanu. Esta última, modelo y actriz (ha protagonizado la serie 'El corazón del Imperio (Movistar +) y tiene pendiente de estreno 'Rainbow', (la próxima película de Paco León), es la que finalmente lució un vestido de Ana Guerri, que Vidal eligió junto con otros de grandes marcas de lujo como Dior, Carolina Herrera o Nina Ricci.

El vestido de Ana Guerri inspirado en 'Casa de Muñecas'. @neilperales

"No me puedo creer que mi vestido esté ahí con otros de esas marcas, uno mío, que no soy nadie", dice con humildad. Pero lo cierto es que tres de las cuatro actrices que participan en el reportaje se interesaron por ser fotografiadas con la prenda. Y que, incluso, el vestido de Ana fue el elegido en competencia con otro de Paco Rabanne.

El vestido es de tafetán rosa (unos tejidos que la diseñadora zaragozana se pagó de su propio bolsillo con el dinero que ganó trabajando en una tienda de ropa), con fruncidos delante y detrás. Como llamativos accesorios lleva unos lazos, con los que la modista se adelantó al 'estilo coquette', tan de moda en la actualidad. Se completa con volantes en las mangas y una cola.

La prenda forma parte de esa colección basada en 'Casa de Muñecas' en la que cada vestido representa la manera de entender el feminismo en diferentes épocas de la historia reciente. El conjunto de vestidos va del rosa más empolvado hasta el morado del feminismo más reciente. El de la revista representa la década de los 80, "una mujer libre, sexy pero a la vez femenina".

