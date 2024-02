Cómo vestir al estilo 'coquette', la tendencia de moda que arrasa en 2024

Por millones se cuentan los 'hashtag' con el término 'coquette', el último fenómeno viral en la moda que se dicta desde las redes sociales. En esa fina línea que separa lo cursi de lo clásico se mueven estos 'looks', espoleados sobre todo por una poderosa pinza de 'influencers', las que llegan de Dinamarca y Portugal. Marcas como Sabina Sommer están ahora entre las más imitadas y copiadas en la esfera de este 'look' que no es nada difícil de imitar en casa.

Qué es el estilo 'coquette'

Como en parte se puede deducir por la palabra (coqueta en francés), se trata de una tendencia que subraya la feminidad, o por lo menos la que se entiende de manera más tradicional: la mujer vestida de rosa, adornada con flores o con lazos zapateros. Los encajes, los cuellos bebé o las perlas forman también parte de este marco estético que conecta de alguna manera con el lolitismo llegado de Japón.

'Influencers' portuguesas

El país vecino se ha convertido en los últimos tiempos en un potente emisor de tendencias, a través de perfiles como los Vicky Montanari (@vicmontanari), una lusa con casi medio millón de seguidores solo en Instagram. También dictan sentencia en moda las cuentas de otras portuguesas, como Caetana Botelho (@caetanaba) o @mafaldapatricio.

Ellas son muy responsables de la expasión de la moda 'coquette', sobre todo en lo que a los accesorios para el pelo se refiere. A todas se las ha visto con tres de los complementos más buscados del momento: enormes lazos zapateros, los tocados de punto de Pardohats o unas no menos llamativas flores que se prenden en el pelo con una pinza.

Flores para el pelo de Sabina Sommer

Este complemento es de entre todos el más viral, gracias sobre todo a la firma danesa Sabina Sommer, cuyos prendidos florales hacen furor. Y eso que no son baratos: uno de sus diseños, que se agarran a la melena con una gran pinza puede llegar costar los 100 euros. Eso sí, siempre ojo avizor, las grandes cadenas ya han sacado sus versiones más económicas y el floripondio se puede encontrar a precio mucho más económico en H&M o Pull&Bear.

Junto a la rumbosa flor, una tendencia que sería muy extraño que no se mantuviera más allá de la primavera, causan furor también los lazos zapateros. En las alfombras rojas ya se han podido ver algunos de ellos coronando peinados. Pero también aparecen en ropa y bolsos.

Lazo zapatero para el pelo de Pull & Bear. Pull & Bear

En los peinados, el abanico de estilos es amplio. Se lleva de todos los tamaños pero quizá la opción más atrevida sea la de un lazo muy grande con los extremos muy largos, que cuelguen del recogido casi hasta la cintura.

El bum de Pardo Hats

A estas dos tendencias, las más extendidas, hay que unir el bum de la marca Pardo Hats. Detrás de esta firma que 'obsesiona' a las 'influencers' está la argentina Sol Pardo, que ha hecho de su gusto por lo artesano un verdadero éxito.

Pardo Hats ofrece todo tipo de adornos para el pelo. Desde boinas o casquetes de croché, a una suerte de bufandas que se pueden enrollar en forma de coletero en una buena melena.

Por si fuera poco, un esperado estreno de cine, la nueva película de Sofia Coppola ha venido a abundar en la tendencia 'coquette'. Su 'Priscilla', el 'biopic' sobre la esposa de Elvis Presley, es un canto a la moda romántica y juvenil de los 50 y 60, donde la mujer jugaba un plano de mero objeto del deseo masculino.

