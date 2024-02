La moda de los dulces gigantes continúa en Zaragoza

Las redes sociales se han rendido ante los dulces de gran tamaño en todo el mundo. Zaragoza no iba a ser menos. Le Petit Croissant elabora cruasanes gigantes desde hace tiempo –hace unos días preparó uno de alrededor de medio metro y de un kilo de peso–. Con esta moda en auge, el obrador zaragozano Con Un Poco de Azúcar se ha lanzado a preparar 'New York rolls' de 20 centímetros de diámetro y unos 10 de ancho.

Más allá de una tendencia, los 'New York rolls' gigantes también dan respuesta a un sector de la clientela. "Hay una parte del público que prefiere las masas hojaldradas antes que las tartas tradicionales, así que probé a hacer estos 'New York rolls', que se puedan presentar como tartas. De hecho, al principio me los imaginé con una vela como si fueran de cumpleaños", señala Nines Murcia Vidaller, la pastelera que los ha ideado.

El modo de elaboración es el mismo, pero en este caso incluyen más decoración en la superficie, como por ejemplo con trocitos de galletas. Hasta el momento los han elaborado de Nutella y de pistacho. "Teníamos dudas por el punto de cocción, pero quedan estupendos", valora Murcia Vidaller.

Estas creaciones, que también pueden convertirse en un postre de días de fiesta, se podrán probar en las cafeterías de Justicia –en la calle de Manifestación de Zaragoza y en el centro comercial Grancasa– o en el obrador bajo encargo a partir de la semana que viene.

La tendencia de estos dulces irrumpió hace más de un año y desde entonces han evolucionado en su forma. Muestra de ello es que Nines propuso unos 'New York rolls' con forma de corazón, de los que han sido pioneros en este obrador zaragozano.

