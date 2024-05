Isabel Díaz Ayuso elude el choque directo con Sánchez en los actos del Dos de Mayo

Isabel Díaz Ayuso evitó este jueves entrar al choque con el Gobierno central durante la ceremonia organizada en la Puerta del Sol para celebrar el Dos de Mayo, día de la Comunidad de Madrid. En plena resaca de la penúltima maniobra de Pedro Sánchez y con el debate abierto en torno a la justicia y al papel de los medios de comunicación, la presidenta regional prefirió no abordar en su discurso los acontecimientos de los últimos días y ceder las críticas a su partido, que este año no estuvo representado por su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo.

La mandataria autonómica, en guerra continúa con la Moncloa desde que llegó al cargo, se limitó a reivindicar a Madrid como la plaza mayor de "todos" donde "no triunfan las identidades de terruño ni el saberse más que nadie" y salir en defensa de la prensa libre, de la Constitución y de la Transición. Fue el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, quien cargó la escopeta contra el Ejecutivo de Sánchez al asegurar que la región "no se doblega ante las imposiciones" de Moncloa ni va a "pedir perdón" por su oposición. "Que no cuenten con nosotros -recalcó a su llegada- para su proyecto de división, de odio, de confrontación, de crispación, de fango y de barro".

Europa Press La Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional, ha acogido este jueves el tradicional acto del Dos de Mayo, Día de la Comunidad, que ha estado marcado por su emotividad, especialmente, en el reconocimiento a título póstumo al Guardia Civil fallecido en acto de servicio en San Agustín de Guadalix, José Antonio Rosa. Ha subido a recoger el galardón uno de sus compañeros con los ojos aguados y señalando al cielo ante el auditorio aplaudiendo en pie. (Fuente: Comunidad de Madrid) Europa Press

En el PP de Madrid se muestran muy críticos con el relato de Sánchez, al que califican de "señor bulo", por tomarse cinco días de reflexión "para nada". Creen que con este movimiento "tan personalista" su crédito "está agotado" y que no tiene ningún margen para sacar adelante unos Presupuestos o para mantener la iniciativa legislativa. "Eso debería acercar las elecciones", señalan.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, no bajó el diapasón y denunció los ataques que sufren por parte del Ejecutivo central las instituciones, la democracia y la concordia. "Madrid es y seguirá siendo ejemplo de resistencia", aseveró en referencia a Sánchez, un presidente al que ve "cada vez más aislado".

El PSOE aprovechó la ausencia de Feijóo -estuvieron las vicesecretarias Paloma Martín y Noelia Muñoz en representación de la dirección nacional- para deslizar que Génova había dejado "sola" a la presidenta madrileña. Una ausencia a la que quitan hierro en el entorno de Ayuso, asegurando que la relación entre ambos es "exquisita".

Pese a las críticas de unos y otros, el acto se desarrolló sin sobresaltos. Nada que ver con el año anterior cuando se produjo el choque de trenes entre Sol y Moncloa después de que se le impidiese al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, sin invitación, subir a la tribuna de autoridades. En esta ocasión, el invitado era el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con quien la relación es cordial y que tendió la mano a Ayuso para "caminar juntos en la cogobernanza".