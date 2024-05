Porfirio Fisac, entrenador del Casademont Zaragoza: “No hay tres partidos, solo nos queda uno”

El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, no hace cuentas para la permanencia. Sabe que necesita una victoria y la quiere ya. Por eso ha querido poner todo el foco de atención en el partido que este domingo (12.30) enfrentará a su equipo con el Baxi Manresa en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. Aunque restan tres jornadas para el final de liga, y a su equipo le basta con una victoria o un tropiezo del Obradoiro, Fisac no quiere disgustos.

“Necesitamos ganar un partido. Por eso tenemos que ser todos valientes y estar juntos. Nos estamos jugando mucho. No es una situación cómoda, por lo que el partido del domingo es vital”, ha señalado Fisac. El preparador segoviano siguió con este mensaje: “No hay tres partidos, solo nos queda uno. Quiero que entienda todo el mundo que es nuestro partido, el partido de la afición, de nuestra gente. Esto hay que solucionarlo ya”.

El rival del domingo, el Baxi Manresa, se trata de un equipo “muy regular”, que juega “muy valiente” y “con mucho ritmo”, y que cuenta con jugadores “que están jugando a un grandísimo nivel”, según Fisac. En particular, destacó a los dos bases del equipo, lo que en suma hace que se trata de un partido “muy complicado”.

Esa dificultad hace que la importancia de que el pabellón Príncipe Felipe reme en el sentido adecuado sea aún más importante. “No existe el día siguiente, hay que solucionarlo ya. Me gusta ser positivo para pelear este partido como si fuera el último”, ha apuntado Fisac.

El preparador del Casademont Zaragoza ha señalado, en referencia a los últimos arbitrajes, que “en Murcia hubo cosas que no me gustaron nada”. “Nos tenemos que poner las pilas nosotros, pero a nivel arbitral también”, ha señalado. “Es la primera vez que me siento incómodo en este aspecto, no están siendo justos con nosotros”, ha apuntado. Además, el entrenador reconoció que en el encuentro en tierras murcianas les faltó “la aportación de nuestros jugadores ofensivos”.

El entrenador ha recordado que si ganan “no tenemos que pensar en nadie más”. Por eso, quiere que “todo el mundo esté centrado”. Para lograr la victoria, cree que “es importante subir el acierto de tres”, así como llegar a un trabajo defensivo “que sea del más alto nivel”, porque “ellos ven el aro fácil”.