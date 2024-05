Ucrania asume que tendrá que negociar el fin de la guerra porque no puede ganar a Rusia

El vicedirector y portavoz de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano (GUR), el general de división Vadim Skibitski, aseguró este viernes a la revista británica 'The Economist' que "Ucrania no será capaz de ganar la guerra exclusivamente en el campo de batalla". A su juicio, "las guerras acaban con tratados". Consideró que "incluso si las tropas de Kiev consiguieran hacer retroceder al enemigo hasta las fronteras de 2021, una perspectiva cada vez más lejana, la contienda no terminaría ahí. Serían necesarias unas conversaciones de todas maneras".

El responsable de la GUR señaló que tanto Ucrania como Rusia "tratan de alcanzar una posición de ventaja ante unas eventuales negociaciones, pero estas probablemente no comenzarán de forma significativa hasta la segunda mitad de 2025". Entonces, según su punto de vista, "para Moscú soplarán vientos desfavorables, su producción de armas ahora se ha incrementado, pero se estancará a principios de 2026 debido a la falta de materiales e ingenieros". Aunque, añadió que "ambas partes pueden terminar quedándose sin armas. Pero si nada cambia en otros aspectos, Ucrania será la primera" que sufra este déficit de arsenales.

"El principal factor desconocido de esta guerra es Europa. Si los vecinos de Ucrania no encuentran una manera de aumentar la producción militar para ayudarnos, serán ellos entonces quienes al final sean puestos en el punto de mira de Rusia", sostuvo Skibitski.

El dirigente de la Inteligencia ucraniana indicó que "los rusos se apoderarían de los países bálticos en siete días cuando el tiempo de reacción de la OTAN es de diez". "La valentía y el sacrificio de Ucrania le dieron a Europa una ventaja de varios años, al haber sido eliminada la amenaza inmediata de las en su momento temidas fuerzas aerotransportadas y de infantería de marina rusas, al menos durante una década", prosiguió Skibitski, quien se preguntó "si Europa lo agradecerá permitiendo que Ucrania siga en el campo de juego". "Nosotros vamos a continuar luchando, no tenemos otra opción, queremos vivir. Pero el resultado de la guerra no depende sólo de nosotros".

"El momento más delicado"

El responsable de comunicación de la GUR admitió que están "al límite, en el momento más difícil porque no tenemos armas y los rusos lo saben. Comenzarán su ofensiva a finales de mayo o principios de junio". "Ahora el Ejército de Moscú ya no es la formación arrogante de 2022. Ahora opera como un cuerpo único, con un plan claro y bajo un mando único", consideró. Señaló asimismo que el plan de Moscú es seguir ocupando las regiones de Donetsk y Lugansk y acometer una potente ofensiva contra Járkov y Sumi. Según sus cálculos, los invasores tienen en la frontera con Járkov a "35.000 militares, pero planean aumentarlos a 50.000-70.000. Eso no es suficiente para una operación de captura de una gran ciudad".

En cuanto a Chasiv Yar, el objetivo más inmediato del Kremlin, localidad ya prácticamente destruida al oeste de Avdiivka, señaló que es muy importante estratégicamente porque está en una cota elevada desde donde sería posible bombardear Kramatorsk y continuar el avance para ocupar toda la región de Donetsk. "Su captura es cuestión de tiempo" porque el Ejército ruso "ha recibido la orden de tomar algo antes de las pomposas celebraciones del Día de la Victoria en Moscú el 9 de mayo o, en su defecto, antes de la visita de Vladímir Putin a Pekín una semana después. La velocidad y el éxito del avance determinarán cuándo y dónde atacarán los rusos a continuación".