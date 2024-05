En abril, cocina, música, teatro, humor y catas

Abril es un mes muy importante para los aragoneses ya que se celebra la festividad de su patrón, San Jorge. Por otro lado, HERALDO DE ARAGÓN continúa agradeciendo la confianza de sus suscriptores. Por ello, el 23 de abril, regaló tanto a los de papel como a los digitales que se llaman Jorge una botella de vino.

La promoción de los alimentos aragoneses es una de las patas sobre las que se asientan las acciones de fidelización del diario y como tal organizó una cata de vinos y degustación de productos que se llevó a cabo en el Espacio HERALDO ubicado en el paseo de la Independencia 29. Cinco fueron los suscriptores que junto con un acompañante pudieron degustar un vino blanco, uno rosado y uno tinto de Bodegas Idrias; que estuvieron maridados con queso, longaniza y aceite. Uno de los asistentes fue Javier Español, que fue junto a su mujer. Amantes ambos del buen vino, reconoce que el que más le gustó fue el tinto. Español resalta que la experiencia le gustó porque las explicaciones fueron "amables y entendibles".

Suscriptor desde hace décadas de HERALDO DE ARAGÓN, entiende que la promoción de los alimentos de Aragón es fundamental e imprescindible. "Si no promocionamos nuestros productos, mal vamos", explica antes de revelar que todo lo que probó le pareció que tenía mucho sabor. Además todos los suscriptores asistentes recibieron un vale para visitar las instalaciones de Bodegas Idrias.

La promoción de los productos de Aragón estuvo también presente en el taller de cocina del Matarraña que llevó a cabo el cocinero Luis Vicente en la Escuela de Cocina Azafrán. En esta ocasión fueron dos los suscriptores que asistieron a una ‘masterclass’ en la que el reconocido chef hizo un cocido que Conchita Antorán, suscriptora de HERALDO, califica como muy rico. Además, en un "ambiente muy bueno" regado por vinos la comarca del Matarraña, también cocinó unas perdices. Acompañada de una amiga, Antorán reconoce que les recetas que les presentaron eran sencillas.

Más allá de la gastronomía los suscriptores también han podido asistir a múltiples eventos culturales e incluso conocer a sus artistas favoritos. Es lo que le pasó a María Cardiel con Iñaki Urrutia. Aunque su espectáculo se llamaba ‘Esto no es un concurso’, ella cuenta que lo conocía de verlo por la televisión y le pareció una persona cercana y divertida. "El espectáculo nos gustó mucho. El rato se nos pasó volando. El monólogo me pareció muy entretenido y me sorprendió cómo interactuaba con el público y nos animaba a todos a participar", afirma. Tras el show, ella y su marido pudieron conocer al artista y les sorprendió su simpatía "no solo con nosotros, si no que se paraba a hacerse una fotografía o a saludar a todo el que se lo pedía".

Teatro y música

Otro cómico con el que los suscriptores de HERALDO pudieron hacer un ‘meet & greet’ fue con Grison. El colaborador de La resistencia actuaba dentro de Zaragoza Cómedy e hizo las delicias de todos los amantes de su humor desenfadado y mordaz.

Los escenarios teatrales han tenido mucha importancia entre las actividades a las que han podido acceder los suscriptores. En el Teatro de las Esquinas, dos suscriptores pudieron ver el espectáculo ‘Cómete un pie’, un monólogo que integra el humor ácido y el absurdo, transgrediendo la narrativa clásica y explorando diferentes códigos teatrales. En el mismo escenario, otros dos fieles lectores pudieron ver en acción a Los Titiriteros de Binéfar.

El Auditorio de Zaragoza ha sido el escenario en el que se han llevado a cabo varias de las actuaciones a las que han acudido los suscriptores. La sala Multiusos se vistió de gala para acoger el I Certamen Pop Rock, en el que dos suscriptores pudieron descubrir a varios grupos musicales que se quieren abrir camino en los escenarios zaragozanos. Por su parte, la sala Luis Galve se transformó en el plató de grabación del pódcast ‘Odio a la gente’. Humor y viajes se mezclan en un espacio que pudieron vivir en directo dos suscriptores y ver que las costumbres de otros países van más allá de las que todos tenemos en mente.

El espectáculo ‘Estado de Alarma’ en el Teatro del Mercado y ‘We love Queen’ y el ballet Lost Letters en el Teatro Principal completaron la oferta cultural de la que pudieron disfrutar en abril los suscriptores.

Familia y salud

Conscientes de que muchos de los suscriptores tienen niños, sorteamos 25 packs familiares de 4 personas cada uno para asistir a Menuda Feria. Además, tenían un descuento exclusivo de dos euros en la compra de entradas para este evento dedicado a los más pequeños de la casa.

La salud también hay que cuidarla. Por ello, HERALDO se une a Aserhco, empresa de salud y bienestar con más de 20 años de experiencia, para sortear 10 clases mensuales de yoga, pilates e hipopresivos como colofón a un mes lleno de sorteos.

Sorteos abiertos del mes de mayo