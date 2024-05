Cómo ha quedado España en Eurovisión desde 1961

Llegó el gran día para el mundo ‘eurofan’. Malmö (la tercera ciudad sueca en número de habitantes tras la capital, Estocolmo, y Göteborg) ha abrazado toda esta semana a la locura que siempre genera el festival de Eurovisión, matizada este año por la polémica. Al rechazo expreso de varias naciones a la participación de Israel por su ofensiva bélica contra Gaza se han unido una expulsión (Países Bajos) y ausencias no aclaradas de los ensayos; en un momento dado se llegó a temer por la celebración del certamen.

Se llega en este 2024 a las 68 ediciones; en esta ocasión Suecia es la anfitriona pero no la favorita: el año pasado venció gracias a Loreen, ganadora también en 2012 con el hit ‘Euphoria’. España, representada por Nebulossa y su 'Zorra', tampoco partía entre las señaladas por los expertos para los puestos de honor. Aunque no contemos ya con José Luis Uribarri para acertar todas las votaciones y saber cada detalle de la vida de los participantes, los expertos también se reciclan.

Las sorpresas no se pueden descartar nunca en Eurovisión, sobre todo cuando entra en juego el televoto y sus espectaculares vuelcos en la tabla. En 2023, Blanca Paloma se llevó un palo de los votantes populares: los ínfimos 5 puntos le bajaron del top 10 y la llevaron a ese decimoséptimo puesto final.

Los puestos de España en Eurovisión

La artista Conchita Bautista abrió la veda en 1961 para España con la canción 'Estando contigo', que superó la prueba del tiempo: sigue sonando en verbenas, fiestas y reuniones de todo tipo. Massiel estrenó el casillero de victorias españolas en 1968 con su famoso 'La, la, la', compuesto por El Dúo Dinámico. El año siguiente, España era anfitriona y volvió a ganar con Salomé y su 'Vivo cantando', en esta caso ex aequo, ya que logró los mismos puntos que el Inglaterra, Holanda y Francia. Los dos temas victoriosos de las españolas siguen a día de hoy muy vivas en el cancionero popular, y no hay fiesta rural en la que no suenen.

España en el Top 10 de Eurovisión