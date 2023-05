Quién gana Eurovisión 2023, según las últimas apuestas

La gran gala de Eurovisión llega este sábado 13 de mayo. Liverpool es la sede de un festival que comenzó a celebrarse en 1956 y que cada año reclama la atención de muchos millones de personas en toda Europa; además, buena parte del planeta está pendiente en directo o diferido de los resultados, las actuaciones, los espectaculares decorados y todos los elementos que rodean a esta ceremonia de culto al pop.

España alcanzó el tercer lugar el año pasado gracias a Chanel Terrero y su ‘Slo Mo’. La catalana de ascendencia cubana hizo una actuación perfecta en lo vocal, bailó de manera increíble y conquistó a la audiencia. Solo la ganadora Ucrania y el segundo puesto de Reino Unido (anfitrión este año por la invasión que asola a la nación ucraniana) pudieron con ella. Blanca Paloma, que canta en octavo lugar, aspira a repetir éxito o, por qué no, superar ese tercer puesto, aunque batir a la sueca Loreen y su ‘Tattoo’ se antoja muy complicado para cualquiera de los participantes.

Lo que dicen las apuestas del ganador de Eurovisión 2023

Como cada evento importante, las apuestas, los ránquines y las encuestas se suceden sin cesar en las jornadas (o semanas) previas al gran día. El festival de Eurovisión no iba a ser menos, y las apuestas arden como la leña de Isabel Pantoja.

🔴📈🏆 Top 5 | Favoritas para ganar #Eurovision2023.



01. 🇸🇪 52% (+2%)

02. 🇫🇮 22% (+2%)

03. 🇺🇦 6% (-1%)

04. 🇮🇱 4% (+1%) ⬆️

05. 🇪🇦 3% (-1%) — Eurovisionario (@eurovisionario) May 12, 2023

El juego de las banderitas necesita traducción, sobre todo con algunas de ellas. Como puede apreciarse, el citado favoritismo de Loreen supera el 50% de confianza para la victoria, y la tendencia es alcista. Finlandia también aparece cómodamente asentada en el segundo lugar para los expertos, con un 22%, gracias a las prestaciones de Käärijä y 'Cha Cha Cha'. El sonido industrial cercano a Rammstein, la estética digna de una escuela de samba y las coreografías en homenaje a los cuerpos de baile de Raffaella Carrá es un cóctel increíble.

Lo de Ucrania en el podio no es ninguna locura; es cierto que su triunfo de 2022 tuvo un componente emocional muy poderoso, pero el dúo Tvorchi y su tema 'Heart of steel' combina los coros espirituales con los beats en una especie de banda sonora para una película sobre el desamor. Israel asoma al cuarto puesto con Noa Kirel, y no sería raro que subiera algo más en la clasificación final con su 'Unicorn'm gracias a una gran voz y un baile imbatible. Su estribillo, eso sí, es peligroso: exige modulaciones muy precisas que podrían jugarle una mala pasada en forma de desafine en el momento decisivo.

En quinto lugar de las apuestas aparece Blanca Paloma con su 'Ea ea'. A pesar de la dureza de las rivales, tiene su hueco: ojalá esté inspirada, la canción cuaje y la artista ilicitana transmita la clase que lleva dentro. Entre el resto, ojo con las austriacas Teya & Salena y la noruega Alessandra; las primeras tienen una canción muy pegadiza y la segunda, vozarrón y un gran tema.