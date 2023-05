Un famoso vidente predice el puesto en el que quedará Blanca Paloma en Eurovisión

El Maestro Joao es uno de los diversos videntes nacionales que han ido más allá de su ocupación principal y entornos algo más ‘underground’ para aterrizar en las televisiones junto a Rappel, Sandro Rey, Esperanza Gracia o Aramis Fuster. Con Rappel, de hecho, llegó a trabajar un tiempo, además de ganarse la vida como transformista imitando a Rocío Jurado.

Más allá de sus dotes adivinatorias, Joao (su nombre real, nacido en Madrid hace 60 años) se ha convertido en una pequeña celebridad dentro del mundo del corazón, con frecuentes apariciones televisivas en espacios de Mediaset, tanto en el papel de tertuliano como en el de concursante de ‘reality’.

Sin embargo, su lado pitoniso no se ha difuminado por la televisión. Al contrario: la fama conseguida en los platós, aunque no siempre ha proyectado buena imagen en ellos, ha hecho que sus servicios como adivino estén más cotizados. En el último sorteo de la Lotería de Navidad tuvo su particular momento de gloria al acertar que el Gordo terminaría en 0 ó 2, y que habría al menos un dígito repetido entre los cinco del premio más deseado del sorteo. El premiado fue el 05490.

Ahora se ha lanzado con Eurovisión. La edición número 67 del festival europeo de la canción se disputa este fin de semana en Liverpool, en el norte de Inglaterra, y España tiene como representante a la ilicitana Blanca Paloma con su canción ‘Ea ea’, gracias a su victoria en el II festival de Benidorm de este invierno, superando a Agoney y Vicco. El caso es que Joao se ha lanzado a pronosticar el puesto de la española en el festival: según le han susurrado los astros a Joao, Blanca Paloma acabará en el quinto lugar.

Las casas de apuestas, de momento, están con Joao, aunque con matices. Le conceden a la española un lugar entre los cinco primeros, pero no le niegan la posibilidad de emular a Chanel Terrero y acabar incluso en el Top 3. la gran favorita es la sueca Loreen, quien ya ganase en el 2012 con un tema que sigue sonando: ‘Euphoria’.