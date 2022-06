Mocítox: videos de felicitación de Laureano Oubiña, el maestro Joao y otros famosos desde 10 euros

Roberto Lorenzo y Hugo Landa están en la treintena y convirtieron su primera idea de negocio en realidad en 2019 con la agencia de Cierzo Comunicación, especializada ene l diseño web para empresas, marketing online y posicionamiento SEO, pero la pandemia de covid-19 les hizo parar y empezar a desarrollar nuevos proyectos. Son uno de la media docena de iniciativas emprendedoras que se incuban actualmente en el vivero de la Universidad de Zaragoza, el Ceminem, en el Campus Río Ebro del Actur.

"Muchos de nuestros clientes eran del sector de la hostelería, agencias de viaje, congresos, establecimientos de ocio y todo eso se nos paralizó", recuerda sobre el parón de actividad que sufrieron en marzo de 2020.

A la caza de famosos en el confinamiento

Utilizaron el confinamiento para centrarse en otro de sus proyectos, Mocítox, una plataforma de felicitaciones personalizadas por vídeo de famosos, que hasta entonces habían dejado en un segundo plano, aunque llevaba funcionando desde noviembre de 2019. Durante el encierro por la pandemia llamaron a personajes famosos, desde futbolistas a cantantes o 'influencers', con los que tener una 'cantera'.

"Está pensado para felicitaciones a familiares, amigos o seres queridos en bodas, si quieres tener un recuerdo de un famoso dirigido a ti. En lugar de las firmas en un papel puedes tener un video"

Desde su plataforma una persona encarga un video del famoso que elige y este graba un mensaje personalizado para el destinatario. "Está pensado para felicitaciones a familiares, amigos o seres queridos en bodas, si quieres tener un recuerdo de un famoso dirigido a ti. En lugar de las firmas en un papel puedes tener un video", cuenta sobre su proyecto, que pasó también por El Brinco de Zaragoza Activa.

El cartel de famosos no puede ser más variado y en él figuran desde el jugador de baloncesto Rodrigo San Miguel al humorista Paco Show, la 'youtuber' Naiara Música a Marlène Mourreau, María Jesús y su acordeón y el ex narco gallego Laureano Oubiña, que hoy se gana la vida como vendedor ambulante y tiene presencia en varias redes sociales. Entre los últimos pedidos les ha entrado esta semana el encargo de una felicitación de Dakota Tárraga, la ex concursante del 'reality' televisivo 'Supervivientes'.

El precio de los vídeos de felicitación personalizados va desde 10 eduros hasta un máximo de 200. En la mayoría de los casos explican que los famosos "suelen donar parte de ese dinero a alguna ONG".

Mantienen el espíritu emprendedor y las ganas de crecer. "Si tuviéramos el dinero suficiente para pagar un local lo pagaríamos y si pudiera ser, en el centro", comenta. De momento, se mantienen en el vivero del campus, donde tiene los gastos de local cubiertos. Actualmente está lleno y aprovechan las sinergias con otras empresas que están instaladas allí. Destacan el papel de los espacios públicos para emprendedores porque "hay mucha gente necesitada de un espacio porque te ahorras la luz, el alquiler, el mobiliario".

