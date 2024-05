Noche de dragones en el Saraqusta Film Festival

El Saraqusta Film Festival puso ayer el broche a su cuarta edición en el Patio de la Infanta de Zaragoza. El certamen internacional dedicado al cine histórico otorgó en su ceremonia de clausura el Dragón de Oro al mejor largometraje a la cinta checa ‘Brothers’ (‘Hermanos’), una obra cuya acción se sitúa en 1953, cuando cinco amigos deciden abandonar la Checoslovaquia comunista y llegar a Berlín Occidental.

El otro Dragón de Oro en la categoría de documental recayó en el filme ‘Marisol, llámame Pepa' de la aragonesa Blanca Torres, que repasa la figura de Marisol como mito. El audiovisual muestra la lucha entre Pepa Flores, la mujer de carne y hueso, y el ídolo de masas. Torres, además, se llevó el Dragón de Plata a la mejor dirección y el Premio Jurado Joven. «Reflejamos cómo se construye un mito nacional. Para ello, reunimos a personas que guardan con Pepa un vínculo emocional: por ser un ídolo infantil, un modelo de mujer ejemplar… El mito no busca serlo; lo construimos entre todos», expresó la realizadora aragonesa sobre su trabajo.

Antes del inicio de la gala pasaron por la alfombra roja el actor Fabio Testi y el director Alfonso del Real, galardonados este año por su trayectoria; el filósofo Javier Sádaba, la que fuera directora de la Academia de Cine Ana Arrieta, el escritor y guionista Daniel Tubau, el diputado Borja Semper, el director Ibai Abad y los actores Javier Batanero, Beatriz Rico, Carlota Gurpegui, Sergio del Pozo, Raquel Vicente o el también galardonado Àlex Brendemühl.

Público entendido

"Los actores formamos parte de la familia del espectáculo y es una gran satisfacción porque es un reconocimiento al trabajo que he realizado durante todos estos años. Es que he hecho muchas películas, soy viejo (bromeó). Estoy encantado con este premio porque este festival es muy particular y muy importante. Es cultura, es historia", expresó Testi.

El director Antonio del Real afirmó sentirse «honradísimo» por la distinción del festival Saraqusta. «En esta tierra, y concretamente en Zaragoza, estrené una película, ‘Los hombres siempre mienten’ que protagonizaban Gabino Diego, Beatriz Rico, Antonio Resines... Recuerdo que me dijeron que iba a ser un éxito porque lo que gusta en Aragón en teatro y en cine siempre funciona después en toda España. El público en Zaragoza, aparte de dar mucha suerte, sabe bastante y aprecia mucho el trabajo que hacemos», subrayó.

Entre las autoridades que asistieron a la clausura estuvieron la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; la concejal de Cultura, Sara Fernández; la directora gerente de Zaragoza Cultural, María Uriol; el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui Tomasa Hernández, consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, y Ros Cihuelo, concejal del PSOE en el Ayuntamiento.

La periodista Adriana Oliveros fue la encargada de conducir la gala en un salón Aragón repleto de público. Además de los reconocimientos ya citados se entregó el de mejor actriz, ‘ex aequo’ a Mireia Vilapuig y Laura Conejero por ‘La leyenda del escanyapobres’, cinta dirigida por Ibai Abad que cuenta cómo la llegada del tren a un pueblo aislado trae el anhelado progreso, pero también a un oscuro usurero. Este largometraje también recibió los Dragones de Plata a mejor guión y mejor actor.