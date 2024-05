Bola de campeonato de Liga para el Real Madrid antes del Bayern

Primera bola de campeonato para el Real Madrid. El conjunto de Carlo Ancelotti necesita ganar al Cádiz y que el Barça pinche a renglón seguido en la complicada visita que los azulgranas rendirán al Girona para certificar matemáticamente la consecución de su trigésimo sexto título de Liga y ponerse a pensar ya únicamente en la Champions. Las cuentas para que los blancos entonen este mismo sábado el alirón son sencillas. Un triunfo en el Santiago Bernabéu, siempre y cuando el Barça tropiece en Montilivi, desencadenaría la fiesta en la capital de España.

Cualquier otra combinación de resultados no haría sino postergar lo que es un hecho desde el clásico disputado el pasado 21 de abril y que resolvió el gol en el descuento de Bellingham que otorgó la victoria a los locales. Ahí quedó definitivamente sentenciado el torneo. La incertidumbre es inexistente, pero la tropa de Carletto quiere darse una alegría antes de librar la madre de todas las batallas contra el Bayern el próximo miércoles en su feudo y celebrar por todo lo alto, de paso, el regreso a la acción de Thibaut Courtois.

"El objetivo que tenemos es muy claro, sumar tres puntos para acercarnos a ganar esta competición. En nuestra cabeza solo está esto. No pensamos en lo que puede pasar después, solo en cumplir con nuestro objetivo, que es sumar contra un equipo que está peleando para no descender y que vendrá al Bernabéu con toda la ilusión y las ganas de sumar", aseveró Ancelotti en la previa de un encuentro que ofrecerá el aliciente de ver a Courtois bajo palos casi nueve meses después de que el belga se rompiese el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda mientras preparaba el estreno liguero.

"Courtois está bien. Mañana va a jugar él. Después de mucho tiempo, es una muy buena noticia para nosotros que vuelva, como Militao", avanzó Ancelotti en una comparecencia en la que también confirmó la titularidad por primera vez en el Bernabéu de Arda Güler, autor del tanto que dio el triunfo a su equipo la pasada semana ante la Real Sociedad, y en la que no quiso echar las campanas al vuelo antes de tiempo cuando le interrogaron si la plantilla del Real Madrid acudiría este sábado a Cibeles en caso de abrochar el título. "No hemos pensado en nada de todo esto porque todavía no hemos ganado nada. Pensaremos en las celebraciones el día que estemos matemáticamente seguros", acotó el técnico de una escuadra a la que se le presenta un escenario similar al de hace un par de años.

Entonces el Real Madrid, inmerso como ahora en la pelea por volver a reinar en Europa, recibió al Espanyol con la opción de rematar la Liga después de caer por 4-3 frente al Manchester City en la ida de semifinales de la Champions. Los de Ancelotti, liderados por un estratosférico Rodrygo, estamparon el sello al título goleando al conjunto perico por 4-0, recibieron el trofeo en el Bernabéu y pusieron rumbo a la Plaza de Cibeles, donde Marcelo agasajó a la diosa con una bandera y una bufanda del club mientras la hinchada jaleaba a su equipo y le daba el primer empujón hacia la histórica remontada cosechada cuatro días más tarde frente al City que preludió la Decimocuarta. "Cuando jugamos con el Espanyol estaba en nuestra mano y ahora no está en nuestra mano", acotó Carletto. Y es que el italiano, profundo conocedor del refranero, sabe que no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo.

El entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, ofrece una rueda de prensa después del entrenamiento del equipo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas J.J. GUILLÉN

Un rival sin margen

No distará mucho el once del técnico de Reggiolo del que dispuso la semana anterior en el Reale Arena, más allá de la aparición de Courtois bajo palos. Como ante la Real Sociedad, será la segunda unidad la que acapare el foco, mientras los pretorianos de Carletto toman aire para otro duelo a cara de perro con el Bayern.

Al otro lado espera un Cádiz que necesita sumar para seguir exprimiendo sus opciones de mantenerse en Primera. El conjunto de Mauricio Pellegrino apenas ha logrado un punto en las tres últimas jornadas y está a cinco del Celta, el más próximo de los equipos que, por ahora, escapan de la quema. El cuadro amarillo solo ha logrado cuatro victorias en lo que va de temporada, ninguna de ellas lejos del Nuevo Mirandilla, y es el segundo peor visitante de la categoría con seis puntos a domicilio, el mismo dato que el Almería y que únicamente empeora el Granada. Pese a todo, los andaluces no se dan por vencidos. «La realidad nos dice que matemáticamente tenemos posibilidades», incidió Pellegrino, que deberá reconfigurar la defensa por la baja de Ousou.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Fran García, Modric, Camavinga, Ceballos, Arda Güler, Brahim y Joselu.

Cádiz: Ledesma, Iza, Fali, Chust, Lucas Pires, Robert Navarro, Álex Fernández, Alcaraz, Sobrino, Juanmi y Chris Ramos.

Árbitro: Iglesias Villanueva (Comité Gallego).

Hora: 16:15 h.

Estadio: Santiago Bernabéu.

TV: Movistar LaLiga.