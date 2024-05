Luis León Sánchez y Tessa Kortekaas conquistan la Titan Desert Marruecos 2024

Luis León Sánchez (Kosner Saltoki Home) y la neerlandesa Tessa Kortekaas (Cannondale ISB Sport) se han proclamado vencedores de la XIX edición de la Titan Desert Marruecos tras la disputa de la sexta y última etapa entre Erg Chebbi y Maadid, de 70 kilómetros, en la que se unió a la fiesta como vencedor parcial el abulense Noel Martín (Flyz Orquin).

Etapa fin de fiesta en la que se dispararon los cañones de serpentinas para recibir a los campeones, Luisle en hombres, estrenando su palmarés con victoria después de sendos podios en las Titan de Almería y Arabia Saudí, y Tessa Kortekkas, ganadora de las 6 etapas y del doblete, ya que salió por la puerta grande del desierto en 2023.

Antes de los vencedores, y en la lucha por la etapa, alzó los brazos el abulense Noel Martín, seguido de Jorge Lamiel y de Benjamín Prades, los tres en 3h.35.16, a una media 26,6 km/hora. Era el preludio de la llegada de los titanes de oro 2024.

"No ha sido fácil, a veces he tenido que pedalear con las orejas"

Se lo tomó con tranquilidad Luisle, aunque volvió a poner pie a tierra en las zonas arenosas, y con más garantía Kortekaas, absoluta dominadora, sin rival, y "pidiendo" un poco más de competencia para las próximas citas. El ciclista murciano coronó el podio acompañado del doble campeón de España Sergio Mantecón (Scott Cala Bandida) y por el italiano Ricardo Chiarini (Cannondale ISB).

En el cajón femenino Kortekaas puso la bandera de los Países Bajos en lo más alto, por segunda vez, y añadiendo el triunfo a la Titan de Almería. La segunda plaza la ocupó la española Pilar Fernández (KH-7) y la tercera la estonia Greete Steinburg (Skoda We Love).

"No ha sido fácil. No se me da bien navegar, pero suplo la falta de técnica con piernas, pero a veces no da, he pasado días al límite. Hoy casi tengo que pedalear con las orejas, no he corrido en mi vida, pero son situaciones que esta disciplina requiere y que tengo que entrenar. Quiero disfrutar de la BTT este año, quizás el que viene, y luego a pensar en otras cosas", dijo en meta el murciano.

Luis León, ganador de 4 etapas en el Tour de Francia y otras tantas campeón de España contrarreloj, destacó la experiencia de haber compartido equipo con leyendas como Miguel Indurain y Óscar Pereiro y de participar en proyectos solidarios como el del ELA de Juan Carlos Unzue. Eso sí, también aclaró que "venir al desierto a pasar frío, con lluvias, no es lo mejor".

La motivación de Kortekaas, "pelear con los chicos"

Feliz Tessa Kortekaas en la meta de Maadid, de nuevo en la cúspide del podio, soberana en cada una de las 6 etapas, un dominio que exige a la neerlandesa pensar en otras motivaciones.

"Estoy en plena forma y he ganado con bastante comodidad, aunque tampoco se puede decir que haya sido fácil. Con la carrera encarrilada la motivación es pelear con los chicos. Podría rodar más despacito, pero me motiva buscar los limites. Puedo aguantar a los primeros 20 chicos, al menos los quiero igualar e ir mejorando", dijo la doble campeona de la Titan.