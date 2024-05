El turolense Jorge Lamiel saborea la victoria de etapa en la Titan Desert

El aragonés Jorge Lamiel (Cannondale Sport) se coló en la fiesta de los favoritos para saborear su primer éxito en la Titan Desert de Marruecos, en una quinta jornada con salida y meta en las dunas de Erg Chebbi, en Merzouga, de 100 kilómetros, en la que Luis León Sánchez salió airoso de las dunas y de la navegación para mantener el maillot rojo de líder.

En una jornada pura de desierto, con el paso de dunas y de navegación en varios tramos, Jorge Lamiel (Puigmoreno, Teruel, 30 años), aprovechó el marcaje entre Luisle y Sergio Mantecón para desplegar su estrategia y lograr, por fin, su primera victoria en la Titan, objetivo que tenía Lamiel desde que se quedó con el triunfo en los labios en 2021.

Lamiel arriesgó en el momento decisivo de la etapa, acertó con los recortes y llegó a la meta rodeada de doradas dunas en solitario, con un tiempo de 3h.46.48, a una media de 26.45 km/hora. Le siguió Sergio Mantecón (Scott Cala Bandida) a 33 segundos, el suizo Konny Looser a 58 y Luis León Sánchez, ileso en la etapa, a 1.52.

El duelo estelar lo mantuvieron Mantecón y Luis León Sánchez. El cántabro quemó las naves en las arenas, pero en el llano fue devorado por el fuego rodador del murciano, capaz de compensar sus debilidades en el desierto con sus grandes aptitudes. En la llegada solo 58 segundos a favor de Mantecón.

Un paso decisivo para Luisle, virtual vencedor de la Titan a falta de una etapa en la que no se espera una revolución en la general. Para el exprofesional en ruta, ganador de 4 etapas en el Tour de Francia y 4 veces campeón de España de crono, la conquista del desierto marroquí en casi un hecho. Aventaja en 6.08 minutos a Mantecón y en 17 minutos al italiano, otro "rutero", en 17.07.

Sufrió Luisle en las dunas, vio negro el panorama, en vez de rodar por las arenas hubo caminar mientras rezaba todo lo que sabía. Momentos delicados que por suerte para él pudo paliar.

"He pasado todo el tramo de dunas andando. Sabía que iba a ser una experiencia, pero no tan mala. Los rivales son mucho más inteligentes en este terreno. He rezado todo lo que sabía e intenté perder lo menos posible y darlo todo hasta el final. Casi cojo una pájara como aquellas de cuando era joven", comentó contundente Luis León en la meta de Erg Chebbi.

Razón tenía Luis León, quien llegó a estar a 13 minutos de Mantecón a la salida de las dunas, pero ver en el horizonte las inmensas llanuras pedregosas del desierto marroquí fue un espejismo real. Poco a poco las diferencias se fueron recortando hasta que el líder pudo enlazar con el grupo cabecero. Adiós a las ilusiones de Mantecón.

Mientras respiraba profundo el muleño, a rueda de los rivales, sin demasiado desgaste al final, se fue por delante Jorge Lamiel, dispuesto a cumplir su sueño. El ciclista del Bajo Aragón se despegó para sentenciar.

"Venía trabajando fuerte para ello, en 2021 me quedé con la espina clavada, me faltó poco para ganar y desde entonces pensaba en ello, y trabajé para que llegara este momento", celebró el aragonés, orgullo de Puigmoreno, pueblo cercano a Alcañiz de 300 habitantes.

La neerlandesa Tessa Kortekaas (Cannondale ISB Sport) volvió a dominar a su antojo en la etapa más exigente por los componentes de dunas y navegación. Se impuso con la contundencia habitual, entrando en la meta de Erg Chebbi en 4h.10.14, a una media de 23.97 km/hora.

Todo listo para que la ciclista extriatleta afincada en Lanzarote pueda celebrar su doblete en Maadid, donde estrenó su palmarés en Marruecos en 2023. Pilar Fernández (KH-7) repitió el segundo puesto de etapa a 12 minutos de la ganadora, empatada con la estonia Greete Stenberg (Skoda We Love).

La sexta y última etapa de la Titan Desert se disputa este viernes entre Erg Chebbi y Maadid, de 69 km y 560 metros de desnivel. De las arenas de las dunas a llanuras pedregosas del inmenso desierto.

Arrancará la etapa por una pista muy rápida, desde las dunas clásicas del Erg Chebbi, para adentrarse pronto en una zona mucho más pedregosa y rodadora. Nadie se fía de lo que pueda pasar en estos paraje, pero la fiesta les espera a Tessa y Luisle.