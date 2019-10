El programa de este viernes 11 de octubre de las Fiestas del Pilar 2019 en Zaragoza

Magia y circo para los más peques de la casa en este viernes 11 de octubre dentro del programa pilarista. En la plaza de San Pedro Nolasco estará (12.00) el aragonés Pepe Lirrojo, del Sótano Mágico, y en la plaza de los Sitios habrá funciones de los Títeres de Cachiporra de Arbolé a las 12.00 y las 13.00, además de otras cuatro tandas por la tarde empezando a las 17.30. En el Centro de Historias, a las 13.00, toca ir ‘Camino al Circo’.

A las 16.00, los perros se hacen protagonistas con el trofeo de Agility en el Parque del Agua, que durará hasta el domingo. A las 17.00, junto al Kiosko de la Música del Parque Grande, Teatro de Feria, y cambiando de tercio se puede aprender a hacer castañuelas en Puerta Cinegia con el taller Esbarizaculos (17.30). ‘Cómicos y cabezudos’, con Marianico y Esteso, tiene doble función en el World Trade Center a las 18.00 y 20.30, y Alex Hyde tocará en el Ebro Foods de Echegaray (18.00). La apuesta por el folclor llega con Tradixena junto a la Estación del Norte y varios grupos: Escuela Xixena, Dolcainers de Massalió (Teruel), Gaiters de Tierra Plana (Huesca), ‘Xixena de Ronda’, Bailes-dance del Rabal, La Xixtén band y amigos.

A las 20.00, el Zaragoza Psych Fest presenta en Las Armas a My Expansive Awareness, Playback Maracas y Melenas. A la misma hora, Joaquín Pardinilla Sexteto estará en la plaza del Pilar, junto a la Fuente de la Hispanidad, y en el Blues Moon del C. C. Universidad, la voz de Silvia Solans y la guitarra de David Mas, seguidos de la Arrazola Blues Band.

A las 21.00 se podrá disfrutar del humor del televisivo Dani Martínez en la sala Mozart. A las 22.00 se recordará en la plaza del Justicia al promotor y musicólogo José Luis Cortés ‘Panoja’ en la plaza del Justicia con uno de sus esfuerzos más valorados, De la Raíz, que presenta a Niño de Elche, Lorena Álvarez y Les Conches Velasques. Y a la misma hora, muy cerca, Amaral se subirán al escenario de la Fuente de Goya en la plaza del Pilar, en concierto gratuito de los 40 Principales. También a las 22.00, Melendi se presentará ante sus fans en el pabellón Príncipe Felipe. Y a las 23.00 llegará a la sala Oasis el Kabaret Vendetta con Dadá, Cashalada, Sil de Castro, Pato Badián y Daniel Rabanaque.

08.00 Sexta jornada de vaquillas en la plaza de la Misericordia de Zaragoza.

10.30 Tragachicos. De 10.30 a 14.30 y de 16.30 a 20.30 Parque José Antonio Labordeta (puente de los cantautores)

10.30 Denominación de origen. Escuelas de Jota de los Grupos. Nobleza Baturra (10.30); EL PILAR (11.00); Baluarte Aragonés (11.30); Aires de Albada (12.00); Estampa Baturra (12.30); Semblante Aragonés (13.00); Raíces de Aragón (13.30) Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

10.30 Mercado de los Porches. Artesanía, diseño y Gourmet. De 10.30 a 14.30 y de 17.30 a 22.00. Organiza A. Hoja de Ruta 80. Los Porches del Audiorama

11.00 Pilar Joven' 19. ZGAMER, Festival de Videojuegos, ocio digital y juegos de mesa. Hasta las 13.30 Sala Multiusos.

11.00 Camino al circo. Taller de Circo. Centro de Historias.

11.00 Parque de las marionetas. X Festival internacional de Teatro de Feria. Horario. de 11.00 a 14.00 Zona del Quiosco de la música del Parque José Antonio Labordeta.

11.30 79 Feria General de Muestras de Zaragoza. De 11.30 a 20.30 horas.

11.30 Río y juego. Espacio infantil de fiestas. 18 espacios para jugar en torno a la economía circular. Cuentos con Nuria Charraire (12.00 y 13.00). Horario. De 11.30 a 14.00 y 17.30 a 20.00. Frente Fluvial Expo.

12.00 Cuentacuentos. Lu de Lürdes. Historias de Mujeres , mujeres con historia. Casa de la Mujer (D. Juan de Aragón 2)

12.00 La plaza de la magia. Pepe Lirrojo. Magieando. Plaza San Pedro Nolasco.

12.00 El Teatro ambulante de Arbolé presenta Los Títeres de Cachiporra. Funciones. 12.00, 13.00, 17.30, 18.30, 19.30 y 20.30 Plaza de Los Sitios

12.00 Ofrenda subacuática. Acuario Fluvial. Hasta las 13.00.

12.00 Música de banda. Asociación Musical del Club Social de Empleados Municipales Barrio de las Fuentes. Parque de Torrerramona

13.00 Camino al circo. Pilar Joven. Circo. Claustro del Centro de Historias.

16.00 VII Trofeo Agility Fiestas del Pilar y V Jornadas Pro Adopción Animal. Días 11, 12 y 13. Horarios. 11 y 12 de octubre de 16.00 a 21.00 h y 13 de octubre de 10.00 a 14.00 Club Canino L’Almozara, en Parque del Agua Luis Buñuel.

16.30 Cantajuego en la zona infantil del Espacio Zity a las 16.30 y 19.00. Recinto Ferial de Valdespartera.

17.00 Parque de las marionetas. X Festival Internacional de Teatro de Feria. Horario. de 17.00 a 20.00 Zona del Quiosco de la música del Parque José Antonio Labordeta.

17.00 Pilar Joven' 19. Cultura Urbana: Campeonato de bailes all styles Pilar 2019. A las 19.00: Finalistas concurso Ases de Barrio. A las 21.30: Batalla de gallos. Centro de Artes para Jóvenes El Túnel de Oliver (C/ María Carmen Soldevilla, 7).

17.00. PILAR JOVEN‘19. ZGAMER, Festival de Videojuegos, ocio digital y juegos de mesa. Hasta las 21.00. Sala Multiusos.

17.30 El árbol de los cuentos. Tranquilemond Teatro. La biblioteca fabulosa de Pitita Toy. A las 18.00 Bea, encantaria del Pirineo. Cuentos y otros deseos. Parque Bruil

17.30 Río y juego. Espacio infantil de fiestas. 18 espacios para jugar en torno a la economía circular. Cuentos con Nuria Charraire (18.00 y 19.00). Horario. De 11.30 a 14.00 y 17.30 a 20.00. Frente Fluvial Expo.

17.30 La plaza de la magia. El sótano mágico presenta Mago Teto Alquimia. Plaza San Pedro Nolasco.

17.30 Denominación de origen. Semblante aragonés. Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

17.30 Mercado gastronómico de Puerta Cinegia. Esbarizaculos. Taller creativo con material reciclado, ¡haz tus propias castañuelas! Aforo limitado por orden de llegada. Edades 3 a 12 años. (Puerta Cinegia, Plaza España).

18.00 WEST SIDE STORY. El clásico original de Broadway. Funciones. 18.00 y 22.00 Palacio de Congresos de Zaragoza (Recinto Expo, Plaza Lucas Miret Rodríguez)

18.00 Camino al Circo. Cirteani. Pasacalles con salida en Plaza de la Magdalena hasta Claustro del Centro de Historias.

18.00 Luis Pardos presenta el espectáculo cómico musical ‘Cómicos y cabezudos’ con los humoristas aragoneses Marianico 'El Corto' y Fernando Esteso. Artista invitada Rosario Mohedano. Funciones. 18.00 y 20.30 Auditorio del World Trade Center Zaragoza (C/ María Zambrano, 31)

18.00. Zoe, Alex Hide, en el IV Festival Ebro Food Trucks, en el paseo Echegaray y Caballero, junto a la plaza Europa. Y a las 18.30. NOM.

18.30 Denominación de origen. Raíces de Aragón. Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

18.30 Recorrido de la Narria Cervecera de La Zaragozana por el centro de la ciudad.

19.00 Música clásica Pilar' 19. Olena Panasyuk, soprano y Pilar López,, piano Obras de J. S. Bach, N. Rimski-Korsakov, P. I. Chaikovski, E. Granados, E. Toldrà y C. Guastavino. Sala Luis Galve

19.00 Comparsa de Gigantes y Cabezudos. intu Puerto Venecia

19.00 Marisol Aznar, Jorge Asín, A. Palomares, L. Rabanaque y D. Angulo presentan 'Sálvase quien pueda' en el Teatro Principal. (C/ Coso, 59). Funciones. a las 19.00 y 21.30.

19.00 TRADIXENA 2019. Con Escuela Xixena, Dolcainers de Massalió (Teruel), Gaiters de Tierra Plana (Huesca), “Xixena de Ronda”, Bailes-dance del Rabal, La Xixtén band y amigos. Itinerante. Entornos de calle del Horno-Estación del Norte.

19.00 Sorprende-T con Teatro sobre ruedas. Gromic. Visual Comedy. Avda. César Augusto (Estatua César Augusto)

19.00 Plaza de la risa con Nakupelle. The Trap. Glorieta del Esperanto (detrás Hotel Boston)

19.00 Camino al circo. Cirteani. Circo ambulante. Claustro del Centro de Historias.

19.00 A BAILAR! TANGO con la Asociación EL GARAJE y la Unión Artístico Musical Salduie en la Plaza José María Forqué.

19.00 Teatro Indigesto presenta Comisaría en Fiestas en el Teatro del Mercado (Plaza de Santo Domingo, s/n). Funciones. a las 19.00 y 21.30.

19.00 Zarzuela Gigantes y Cabezudos. Teatro Lírico de Zaragoza. C.M.U. Virgen del Carmen (C/Albareda 23).

19.00 Ronda jotera en Casablanca. Salida y llegada: C.C. Centro Cívico Isaac Valero. Recorrido por las calles del barrio.

19.00 XXIV Feria de turismo, gastronomía y cultura. Actuaciones de La Espiga, grupo de Dulzainas y Tambores (Casa de Castilla y León, 19.00); Xinglar (Grupo invitado, 19.45) y Andara (Casa de Andalucía, 20.30) Organiza. Federación de Casas Regionales y Provinciales de Aragón. Plaza Aragón

19.00 Foro de Jota Aragonesa Dolores Sopeña. Salón de Actos de Fundación Sopeña (c/ Boggiero 166, local)

20.00 ZGZ PSYCH FEST presenta My Expansive Awareness + Playback Maracas + Melenas. Pl. Mariano de Cavia (Las Armas)

20.00 Folk. Joaquín Pardinilla Sexteto (Aragón). Plaza el Pilar (Fuente de la Hispanidad)

20.00 Blues Moon con Lucho Esparcia & Angie Duarte + Wax & Boogie. C.C. Universidad (Violante de Hungría, 4)

20.00 Pilares de la estación. El silbo vulnerado presenta Desde Azul. C.C. Estación del Norte (Perdiguera, 7)

20.00 Los Mirindas. La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70)

20.15 Espectáculo de luz, agua y sonido. Movimientos artísticos. Nouvelle Vague. En las fuentes del Parque José Antonio Labordeta.

20.30 Concha Velasco y Jordi Rebellón en El Funeral en el Teatro de las Esquinas. Una comedia sobrenatural (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

20.30 Sorprend T con Dearbru Beltzak. Symfeuny. Explanada C.C. Estación del Norte.

21.00 Nuevo Cabaret Shanghai de Factory Producciones en el Teatro Arbolé (Parque del Agua Luis Buñuel)

21.00 Fuegos artificiales en la Plaza San Francisco.

21.00. CARPA ARAGÓN. Orquesta Manacor. Parking de Macanaz

21.00 Denominación de origen. Ronda jotera con A.C. El Cachirulo. Recorrido. Pl. San Miguel, Coso, Verónica, D. Jaime, Plaza Santa Cruz, Manifestación, Alfonso I.

21.00 Denominación de origen. Ronda jotera con Corazón de Jota. Recorrido. Pl. Tenerías, Coso, Trinidad, Sepulcro, S. Vicente Paúl, Mayor, Manifestación, Alfonso I.

21.00 Dani Martínez. No os preocupéis... Ya lo digo yo. Sala Mozart de Auditorio.

21.00 Baluarte Aragonés. presenta Desarraigo. Teatro del Colegio Corazonistas (Pº La Mina, 4, esquina con Cesáreo Alierta) Venta de entradas en el colegio de 11 a 13 y 17 a 20

21.00 Pardaos. Homenaje a Los Suaves. Sala Z (C/. Latassa, 14).

21.00 Potato (Ska-Regae). A la 01.00 Eleven (Dj) y a las 03.00 Maadraassoo (Dj) Sala López (C/. Sixto Celorrio, 2).

21.30 Derivas: El mayor homenaje a Héroes del Silencio en La Casa del Loco (C/. Mayor 10-12).

22.00 De la Raíz presenta Niño de Elche + Lorena Álvarez + Les Conches Velasques. Plaza del Justicia.

22.00 Los 40 Principales presenta Amaral en concierto. Gira Salto al color. Plaza del Pilar. Fuente de Goya.

22.00 Melendi. Gira 'Mi cubo de Rubik'. Pabellón Príncipe Felipe.

22.00 Mercado gastronómico de Puerta Cinegia. DJ Florida&Hermosso. Puerta Cinegia (Plaza de España)

22.00. Fiesta Perdidos en los 80´s, en el IV Festival Ebro Food Trucks, en el paseo Echegaray y Caballero, junto a la plaza Europa.

22.00 Fiesta Glam II Edition-Will & The Dirties. Sala Creedence (Pl. San Lamberto, 3)

23.00 Los ibéricos. (Pioneros del Rock). La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70)

23.00 Juako Malavirgen y Diego Peña. J&D. Adokings en el Teatro de las Esquinas (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

23.00 Denominación de origen. Ronda jotera con A.C. LOS Joterikos. Recorrido. Pl. San Miguel, Coso, Verónica, D. Jaime, Plaza Santa Cruz, Manifestación, Alfonso I.

23.00 Denominación de origen. Ronda jotera con Castañuelas de Aragón. Recorrido. Pl. Tenerías, Coso, Trinidad, Sepulcro, S. Vicente Paúl, Mayor, Manifestación, Alfonso I.

23.00 Kabaret Vendetta. (Game Over) II Festival Nacional de Kabaret. Dadá + Cashalada + Sil de Castro + Pato Badian + Daniel Rabanaque. Apertura de puertas. 22.00 Sala Oasis (C/ de Basilio Boggiero, 28).

00.00. DJ Embid, en el IV Festival Ebro Food Trucks, en el paseo Echegaray y Caballero, junto a la plaza Europa.

