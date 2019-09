Máxima expectación en El Caracol para comprar las entradas de Anuel

El centro comercial El Caracol de Zaragoza ha amanecido este martes abarrotado de jóvenes. La venta de entradas y abonos para los conciertos de Espacio Zity en las fiestas del Pilar comenzaba a las 12.00, pero más que para ver a Aitana, Fangoria o Don Patricio, el principal motivo por el que centenares de adolescentes se agolpaban a lo largo de toda la rampa circular del centro era por Anuel, quien llegará a Valdespartera el 9 de octubre.

El mayor recinto musical de Zaragoza anunció la semana pasada la contratación de este cantante de reguetón puertorriqueño, una de las grandes estrellas del género en la actualidad. Anuel arrasa entre los más jóvenes en las listas de Spotify y Youtube, donde muchos de sus temas ya han superado las 500 millones de reproducciones en menos de un año.

Las entradas han salido por 22 euros y muy pocos han sido los afortunados que han podido conseguirlas. “Llevamos esperando desde las 8.00 y aunque ha habido gente que se nos ha colado hemos podido comprar las más baratas”, ha afirmado el zaragozano Pablo Alfaro instantes después de hacerse con su preciada papeleta.

Por los pasillos de El Caracol se han escuchado gritos de alegría como el de Ángela Villacampa: “No me lo creo, ¡voy a ir a Anuel!”. La amiga que le acompañaba (también ha comprado entrada) ha explicado que sus tiques eran los últimos por 22 euros. “Los siguientes ya valían 50 euros, pero estábamos dispuestas a pagar las más caras”, ha añadido.

Además de poderse comprar físicamente, las entradas se han podido adquirir en la página web de Espacio Zity. Frente a la pantalla de su ordenador se encontraba Eduardo Aznárez, fan de Anuel, preparado para comprar rápidamente el billete para ver a su cantante favorito. “En cuanto me he metido a la web las de 20 euros estaban agotadas. En diez segundos han subido a 25 y de ahí a 35. La página se ha colapsado y en cuestión de un minuto ya valían 40. Por ese precio ya no voy”, ha lamentado.

Hasta que se acaben los tiques, los interesados aún pueden comprarlos por 40 euros. También existe la posibilidad de la zona VIP, eso sí, mucho más cara (100 euros).