Esta es la programación 2019-2020 del Auditorio de Zaragoza

El Auditorio de Zaragoza se adentra esta temporada en las celebraciones de su 25 aniversario, comenzando el 4 de octubre con un concierto especial que ofrecerán la Orquesta Reino de Aragón y el coro Amici Musicae. Un concierto en el que se repetirá el programa del día de la inauguración ('Novena sinfonía' de Beethoven y los 'Cantos de pleamar' de Antón García Abril). Las voces solistas serán aragoneses, la soprano Vanesa García, la mezzo Beatriz Gimeno, el tenor Pablo Puértolas y el barítono Isaac Galán. Se espera la asistencia de García Abril a la cita, que cuenta con el patrocinio de Fundación Ibercaja. Se repetirá el concierto, con el mismo programa, el 5 de octubre en Teruel y al día siguiente en Huesca.

La programación de esta temporada que comienza consta de 18 conciertos, entre los que destacan la participación de formaciones y músicos como la Royal Philharmonic Orchestra, la Orquesta Sinfónica de Lucerna, la Orquesta de la Radio Noruega, la Orquesta Sinfónica de la Radio de Francfort, la Joven Orquesta Nacional de España, los Músicos de su Alteza, Al Ayre Español, la pianista Yuga Wang y el pianista Lang Lang.

Como novedad destaca la fusión de los dos ciclos que se venían desarrollando hasta ahora (Primavera y Otoño).

La programación del Auditorio de Zaragoza 2019-2020

4 de octubre: XXV Aniversario: Orquesta Reino de Aragón y coro Amici Musicae.

29 de octubre: Piotr Beczala.

4 de noviembre: Orquesta de Viento del CSMA, 'Sinfonietta'.

2 de diciembre: Orquesta Sinfónica del CSMA.

10 de diciembre: Orquesta de Cadaqués y Coro Estatal de Letonia.

17 de diciembre: Los Músicos de Su Alteza.

11 de enero de 2020: Joven Orquesta Nacional de España.

20 de enero: Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.

30 de enero: Orquesta Sinfónica de la Radio de Fránkfort.

10 de febrero: Bamberger Symphoniker.

24 de febrero: Orquesta Sinfónica del CSMA (fuera de abono).

11 de marzo: Yuja Wang.

13 de marzo: Al Ayre Español.

16 de marzo: Academy of St. Martin in the Fields.

25 de marzo: Lang Lang.

17 de abril: Orquesta Sinfónica de Lucerna.

27 de abril: Orquesta Radio Noruega.

18 de mayo: Royal Philharmonic Orchestra.