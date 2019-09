Folclore, música clásica y jazz para la nueva temporada en el Auditorio de Zaragoza

Folclore, música clásica y jazz conforman el grueso de la programación del Auditorio de Zaragoza en la nueva temporada musical que se inicia tras la vuelta de vacaciones. Así, a partir del próximo viernes, día 6 de septiembre, la Sala Mozart se llenará de la riqueza folclórica que exhibirán los grupos participantes en la 28 edición del Encuentro Internacional de Folklore Ciudad de Zaragoza (Eifolk), que echa a andar este jueves por el centro de la capital aragonesa.

El viernes, actuarán los grupos de Brasil, China, La Rioja, y O’Carolan y la Escuela de Jota Raíces por parte de Aragón. Al día siguiente, lo harán los representantes de Chile, Filipinas y Ucrania, además de los españoles de Andalucía, Castilla y León y Raíces de Aragón. Y el domingo 8 de septiembre, a las 20.00, tendrá lugar la clausura del encuentro con la actuación de todos los grupos participantes.

La música clásica subirá el telón con los conciertos del joven pianista Michael Andreas Haeringer, de ascendencia alemana aunque nacido en Barcelona (23 de septiembre), y Elena Bashkirova (1 de octubre), pianista de gran sensibilidad nacida y formada en Moscú, que explora el repertorio clásico y romántico, así como la música del siglo XX. En Zaragoza interpretará obras de Mozart (‘Sonata n.º 13 en Si bemol’), Schumann (‘Humoreske en Si bemol, Op. 20’), Beethoven (‘Sonata n.º 11 en Si bemol, Op. 22’) y Bartók (‘Sonata, Sz. 80’).’

Y el 4 de octubre, habrá un concierto extraordinario en conmemoración del XXV aniversario del Auditorio, a cargo de las Orquestas Reino de Aragón y Ciudad de Zaragoza, y Coro Amici Musicae.

El 29 de octubre comenzará de manera oficial el nuevo ciclo de conciertos del Auditorio zaragozano, que a partir de ahora se agrupan en una única temporada, sin distinguir los ciclos de otoño y de primavera. El gran tenor polaco Piotr Beczala será el encargado de abrirlo.

Los siguientes conciertos en el presente año serán el 4 de noviembre (Orquesta de Viento del Conservatorio Superior de Música de Aragón, ‘Sinfonietta’), 2 de diciembre (Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Aragón), 10 de diciembre (Orquesta de Cadaqués y Coro Estatal de Letonia) y 17 de diciembre (Los Músicos de Su Alteza).

En el calendario del año próximo, destacan formaciones como la Royal Philharmonic Orchestra, la Orquesta Sinfónica de la Radio de Fráncfort, Bamberger Symphoniker, la Sinfónica de Lucerna o la Academy of St. Martin in the Fields. Además, vendrán a Zaragoza dos grandes estrellas mediáticas del piano, Yuja Wang y Lang Lang, ambas aplaudidas ya en la ciudad.

La otra gran propuesta musical ya clásica en el otoño zaragozano es el Festival de Jazz, que llega a su 36 edición y cuya gala inaugural correrá a cargo de Jordi Sabatés, que recreará a Segundo de Chomón e interpretará en directo la banda musical que ha creado para la película ‘Sherlock Jr.’ (1924), de Buster Keaton. Esta propuesta, realizada en colaboración con el Festival de Cine de Zaragoza, tendrá lugar en los Cines Palafox.

Ya en su sede habitual, la Sala Multiusos del Auditorio, el festival acogerá a lo largo del mes de noviembre a grandes artistas y formaciones del panorama nacional e internacional. Dirty Dozen, Yellow Jackets, Avishai Cohen Trío, Salvador Sobral o Andrea Motis son algunos de los nombres más destacados del programa del festival.