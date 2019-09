Amaral provoca una emoción unánime en la FNAC de Zaragoza

Eva Amaral y Juan Aguirre están felices, ilusionados con el álbum ‘Salto al color’, que firmado este martes en la FNAC, y con el concierto del 11 de octubre en la plaza del Pilar. “Será como un subidón de adrenalina”, decía Juan, y añadía Eva, “en ese lugar emblemático de la ciudad. Será como presentar el disco de nuevo”. Una cola que iba hasta más allá del Tubo indicaba qué pasión despierta el grupo. Se oía de todo: “Son amables, cercanos, te dan un beso de inmediato”; “encarnan la pasión por la música”; “debemos estar muy orgullosos de ellos. Aragón tiene motivos para estar contento”. Había gente de todas las edades: desde los 10 u 12 años hasta los 60, por poner una cifra aproximada.

Ángel Gracia, escritor y responsable de Comunicación de la FNAC, explicaba: “Hacía muchos días que no andaban por aquí. Me ha encantado el nuevo disco. Es como un ‘salto’ a otro sonido y al riesgo. Son valientes”, decía. Las hermanas Cristina y Sonia Sancho parecen saberlo todo del grupo: “Nos gusta Amaral desde hace muchos años. Engancha. Y, sobre todo, en todos sus discos y conciertos son ellos: Eva y Amaral. Agradables, muy humanos”, dice Sonia.

Añade Cristina: “Y suenan en directo de maravilla. Es más: para mí suenan mucho mejor en directo que en sus discos”. Para ambas, “Eva Amaral posee la mejor voz femenina de España. Debemos decirlo a los cuatro vientos porque aquí nos cuesta reconocer lo bueno que tenemos”. Uxía López dice que Amaral representa “el amor a la música y para mí poseen la mejor voz de todo el pop español”.

Josián Pastor es poeta y fotógrafo. “Llevo sus discos en el coche y a mí me gustan mucho sus canciones urbanas, de bar, para todo tipo de públicos, desde los 15 años. Es muy estimulante que sean el número 1 del pop y rock en España y en lugares de América Latina”. La joven Sireya Polo, de 12 años, se ha aficionado al dúo desde los dos últimos discos: “Me atraen por su personaldiad y su buen gusto. Del nuevo disco me gusta mucho ‘El mares igual que tú’”, quizá el tema que más ha seducido a los que ya han oído el álbum.

Santi Rex es un clásico de la música aragonesa y es un colega, un amigo y un compañero de viaje. “Conozco a Eva desde que iba a clases de canto. Y de Juan somos primos segundos. Me gustan mucho: todo lo que hacen es garantía de calidad siempre. He oído el disco y me parece si no el mejor, uno de los mejores, al menos en una primera escucha. He visto y oído los ‘videolirics’, y están muy currados. ‘Salto al color’ me parece un trabajo sincero, ‘british’ y muy moderno. Es maravilloso ver cómo se manejan en la industria y su implicación”, insistió.

Pascual Marina lleva la edición en vinilo en la mano. “Es la primera vez que compro un vinilo. Mi marido lo hace a menudo. Tenemos el cedé para el coche y el vinilo para casa. Soy muy verdaderos por todo lo que dicen”. Carmen González es profesora y está a punto de entrar a la firma: “Me gustan sus letras y cómo cantan. Mi canción favorita es ‘Olvido’. La cantamos con mis hijas. Ya he oído algunos temas del nuevo álbum y me gusta mucho ‘El mar es como tú’. Su compañera Celia avanza y deja en el aire una confesión: “Mi canción favorita es ‘Cabecita loca’”. Otra joven, entusiasta: “Me sé todas sus letras”, y canturrea ‘Riazor’.

El poeta y profesor Jesús Soria abraza a su novia María Cuéllar y dice: “Somos seguidores desde el primer disco. Aquí lo llevamos con sus temas: ‘Rosita’, ‘Dile a la rabia’. Para mí Amaral es un grupo muy literario y poético, hace letras muy elaboradas y tienen por lo regular un toque de simbolismo, somo sucede en este disco, y lo desarrollan muy bien”. María Cuéllar agrega: “A todo eso, yo le añadiría un matiz: sus canciones demuestran el dominio de los sentimientos. Emocionan”.