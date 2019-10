Horario y dónde ver el Real Zaragoza-Cádiz

El Real Zaragoza recibe el domingo en La Romareda al Cádiz, el líder de Segunda División. Destacado con 22 puntos (seis más que los aragoneses aunque con un partido más), el conjunto gaditano camina con pies de hierro por la categoría y supone una exigente prueba para el equipo de Víctor Fernández, tercer clasificado. El duelo dará comienzo a las 16.00 y será retransmitido a través de Movistar LaLiga, canal de pago de Movistar+, que se puede ver también en las plataformas Orange, Jazztel y Mitele Plus. También

El Cádiz vendrá de vencer al Huesca el pasado miércoles, mientras el Zaragoza sumó un punto contra el Málaga, en lo que fue su tercer empate consecutivo. Para esa cita, es muy probable que Víctor Fernández no pueda contar con el lesionado Luis Suárez, goleador del equipo con 7 goles. Tampoco estarán aptos por problemas médicos tanto James Igbekeme como Carlos Vigaray. Y es duda, tras no poder jugar contra el Málaga debido a un proceso febril, el japonés Kagawa, que este viernes aún no ha podido entrenar con normalidad.