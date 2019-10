Comienza la gira del Tragachicos en las Fiestas del Pilar 2019 para los más peques

El Tragachicos comenzó este lunes 7 de octubre su gira particular. No se puede decir que sea la gran estrella de las fiestas pero, desde luego, sí que es la estrella más grande. Apareció, para deleite de los pequeños, en el espacio Río y Juego en el frente fluvial de la Expo, una de las localizaciones más importantes del programa infantil de este año. Antes, se había dejado ver en la cabalgata del pregón, con una gran servilleta colgada al cuello. Quería comerse al Maño Menguante dentro de un bocadillo y se puso morado de coles de Bruselas o lechugas iceberg.

Este 7 de octubre, desde las 16.30 hasta las 20.30, los más pequeños de la ciudad dejaron las pantallas -sus padres no- y los deberes para divertirse en el mejor tobogán de Zaragoza. "Mira, el Cagachicos", soltó un niño. Algunas familias tuvieron que aclarar conceptos antes de divertirse en esta peculiar atracción. "A los niños las palabras caca y culo les hacen felices, todo son risas", decía Alberto Peña, vecino del Actur, que considera el Tragachicos como "una tradición que no se puede perder. He venido con mis sobrinos de 1 y 3 años". Ángela -5 años- , nada más salir del tobogán, se encontró con una amiga de su colegio y le dijo a gritos lo que significa para ella este clásico pilarista: "Nerea, me acabo de tirar, esto es superguay". "Le ha encantado el Tragachicos", decía Inma Martín, la mamá de una de ellas, "el año pasado también vinieron, al principio con un poco de miedo pero este año ya se les ha quitado por completo".

Inma y la pequeña viven en el Actur, primera parada del gigante Tragachicos, pero se acercaron familias de otros barrios, como es el caso de David David -se apellida igual- del barrio de San José que, con la cabeza metida en el trasero del tragachicos, gritaba: "No tengas miedo, Elsa, que estoy yo aquí". Imposible. Elsa no se atrevía a meterse por la boca del voraz baturro. "El año pasado se atrevió, pero este no ha querido y hemos atascado un poco la fila", decía el padre.

Lugares donde se instalará el Tragachicos en las Fiestas del Pilar 2019

Aunque para mover al gigante se necesite un vehículo de asistencia de 120 caballos, el Tragachicos viajará esta semana por distintos puntos de Zaragoza.

El martes 8 de octubre en el andador Ignacio Menaya Reinoso, en La Almozara. De 16.30 a 20.30

El Miércoles 9 de octubre en el barrio de Santa Isabel por la tarde en la plaza de la Iglesia. De 16.30 a 20.30

El jueves 10 en Rosales del Canal, en la calle Enrique Granados. De 10.30 a 14.30 y de 16.30 a 20.30.

El Viernes 11, sábado 12 y domingo 13 en el parque José Antonio Labordeta (puente de los cantautores). De 10.30 a 14.30 y de 16.30 a 20.30. ​

Consulta las últimas noticias de las Fiestas del Pilar de 2019.