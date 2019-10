El programa de este miércoles 9 de octubre de las Fiestas del Pilar 2019 en Zaragoza

La actividad del miércoles 9 de octubre en las Fiestas del Pilar 2019 tiene en el ZGamer una cita importante; festival de videojuegos desde las 17.00 y hasta las 21.00 en la sala Multiusos. Un añadido a los clásicos familiares de cada tarde: los títeres de cachiporra de Arbolé en la plaza de los Sitios desde las 17.30, los cuentacuentos del parque Bruil o la magia en la plaza de San Pedro Nolasco.

En las sesiones de clásica de la sala Luis Galve del Auditorio se recibe este miércoles (19.00) al Coro Juvenil Amici Musicae, y en la plaza Aragón, a la misma hora, habrá actuaciones populares entre las delicias gastronómicas que ofrecen las casas de Teruel, Canarias y Andalucía. A las 19.30 actuará Blasón Aragonés junto a la Fuente de las Hispanidad y media hora más tarde comenzará el gran concierto gratuito de la noche, que Aragón Musical lleva al escenario de Goya en la misma plaza del Pilar: las bandas aragonesas Nuei y Tachenko y el grupo León Benavente, exitoso en toda España y que también tiene bajista aragonés. Pop y rock de gran calidad.

En la Estación del Norte, El Silbo Vulnerado presentará ‘Desde azul’ (20.00), y la plaza de Las Armas propone a la misma hora pop estadounidense de raíz folk con Evan Thomas Way y Parting Lines. ‘El funeral’, con Concha Velasco, sigue en Las Esquinas (20.30), misma hora de ‘Sálvese quien pueda’ de Oregón TV en el Teatro Principal. En el Corazón Verde habrá noche de blues con el dúo aragonés Hot Hands y a las 21.00, la plaza del Justicia será de Arrebato con Lisabö y Ainara Legardon más los aragoneses Picore y Red Baleine.

A partir de las 22.00, los seguidores del intérprete urbano Anuel AA estarán esperándole en el Espacio Zity de Valdespartera; es uno de los conciertos que más interés ha despertado en estas Fiestas del Pilar en cuanto a venta de entradas. El puertorriqueño llenó hace unos días el Wizink Center de Madrid.

Programa completo del miércoles de las Fiestas del Pilar 2019

08.00 Cuarta jornada de Vaquillas en la plaza de la Misericordia de Zaragoza.

11.00 Almuerzo de Caldereta de Migas al estilo de Aragón con uva. Mercado Ambulante de La Almozara, junto a la zona infantil.

11.30 79 Feria General de Muestras de Zaragoza. De 11.30 a 20.30 horas.

16.30 Tragachicos. De 16.30 a 20.30 Santa Isabel. Plaza de la Iglesia

17.00 Pilar Joven' 19. ZGAMER, Festival de Videojuegos, ocio digital y juegos de mesa. Hasta las 21.00. Sala Multiusos.

17.00 Partido de ida de la UEFA Youth League. Real Zaragoza Youth vs Korona Kielce Youth (Polonia). Estadio Municipal de La Romareda.

17.30 El Teatro ambulante de Arbolé presenta Los Títeres de Cachiporra. Funciones. 17.30, 18.30 y 19.30 Plaza de Los Sitios

17.30 El árbol de los cuentos. Chispandora. Que no te cuenten cuentos…Parque Bruil

17.30 Río y juego. Espacio infantil de fiestas. 18 espacios para jugar en torno a la economía circular. Cuentos con Céline Rainoird (18.00 y 19.00). Horario. 17.30 a 20.00. Frente Fluvial Expo.

17.30 Denominación de origen. Los baturros. Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

17.30 La plaza de la magia. El sótano mágico presenta Luigi Ludus.. Cantando bajo la magia. Plaza San Pedro Nolasco.

17.30 Camino al circo. Taller de circo. Claustro del Centro de Historias.

17.30. Feria taurina del Pilar en la plaza de la Misericordia de Zaragoza con los toros de Adolfo Martín para Alberto Álvarez, Manuel Escribano y Daniel Luque.

18.00 Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Rosales del Canal. Recorrido. C.P.I. Zaragoza Sur, c/ Antonio Vivaldi, c/ Richard Wagner, c/ Ludwig V. Beethoven, c/ Franz Schubert, c/ J. Sebastian Bach, ,c/ Joaquín Rodrigo, c/ Anotnio Vivaldi,, C.P.I. Zaragoza Sur

18.00 Luis Pardos presenta el espectáculo cómico musical ‘Cómicos y cabezudos’ con los humoristas aragoneses Marianico 'El Corto' y Fernando Esteso. Artista invitada Rosario Mohedano. Funciones. 18.00 y 20.30 Auditorio del World Trade Center Zaragoza (C/ María Zambrano, 31)

18.00 Comparsa de la Química. Hasta las 19.00. intu Puerto Venecia.

18.30 Recorrido de la Narria Cervecera de La Zaragozana por el centro de la ciudad.

18.30 Denominación de origen. Antología aragonesa. Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

19.00 Camino al circo. Kicirke. Comediante. Claustro del Centro de Historias.

19.00 Música clásica Pilar' 19. Coro Juvenil Amici del Auditorio de Zaragoza. Vanesa García, director. Obras de los Grandes Musicales. Sala Luis Galve

19.00 Poesía. Dí-versos e integrado. Con Juan Leyva (poeta), Eugenio Mateo Otto (poeta), Samuel Trigueros (poeta), Elisa Berna (poetisa) Benjamín Benz (músico), Rosa Ruiz Cebollero (dramaturga). Casa de las Culturas (C/ Palafox 29)

19.00 Plaza de la Risa con El que ma queda de teatre. Antipasti. Glorieta del Esperanto (detrás Hotel Boston)

19.00 A Bailar! A bailar Salsa con Duodance. Música a cargo de Eso que anda. Plaza José María Forqué.

19.00 SORPRENDE-T con Teatro sobre Ruedas: Cía La pulpa: Bombea. Avda. César Augusto (Estatua César Augusto).

19.00 XXIV Feria de turismo, gastronomía y culltura. Actuaciones de El Rengue (Casa de Teruel 19.00) Parranda Canaria (Casa de Canarias 19.45 h.) y Nostalgia Andaluza y Esencia Flamenca (Casa de Andalucía, 20.30) Organiza. Federación de Casas Regionales y Provinciales de Aragón. Plaza Aragón

19.30 Denominación de origen. Blasón aragonés en la Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

20.00 Teatro Indigesto presenta Comisaría en Fiestas en el Teatro del Mercado (Plaza de Santo Domingo, s/n).

20.00 Aragón musical presenta León Benavente + Tachenko + Nuei en la Plaza del Pilar. Fuente de Goya.

Más información León Benavente, Tachenko y Nuei el 9 de octubre en las Fiestas del Pilar 2019

20.00 Pilares en la estación. El silbo vulnerado presenta Desde Azul. C.C. Estación del Norte (Perdiguera, 7)

20.00 Dance & Style. Masterclass de danza para todas las edades. C.C. Los Porches del Audiorama (Plaza Emperador Carlos V, 8)

20.00 You are the cosmos presenta. Evan Thomas Way + Partings Lines en la plaza Mariano de Cavia (Las Armas).

20.00 Asociación de promoción Gitana presenta Diego Guerrero + Sonakay Caló + El Musi + Tributo a Camarón en la Plaza del Justicia.

20.00. Gabi Morgan y los titanes en el IV Festival Ebro Food Trucks, en el paseo Echegaray y Caballero, junto a la plaza Europa.

20.15 Espectáculo de luz, agua y sonido. Movimientos artísticos. Minimalismo. En las fuentes del Parque José Antonio Labordeta.

20.30 Marisol Aznar, Jorge Asín, A. Palomares, L. Rabanaque y D. Angulo presentan 'Sálvase quien pueda' en el Teatro Principal. (C/ Coso, 59).

20.30 Concha Velasco y Jordi Rebellón en El Funeral en el Teatro de las Esquinas. Una comedia sobrenatural (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

20.30 Antología de la zarzuela. Sala Mozart del Auditorio.

20.30 Todo Blues & Hot Hands (Ernesto Cossío & Joaquín Pardinilla). El Corazón Verde (África, 8).

20.30. Zagales del Gállego, IV Festival Ebro Food Trucks, en el paseo Echegaray y Caballero, junto a la plaza Europa.

21.00 Arrebato 25 años presenta Lisabö + Ainara Legardon + Picore + Red Baleine. Plaza del Justicia.

21.00. CARPA ARAGÓN. Orquesta Fórmula Show. Parking de Macanaz.

21.00 Ronda jotera por el barrio Jesús. Salida. Jardines José Pablo Arrizabalaga. Recorrido. José Oto, Paseo Longares, C/ Bielsa, C/Las Chimeneas, Avda. Cataluña, Norte, Valimaña, Plaza Jesús (Parada), Camino del Vado, C/ Mainar, Pº Longares (Paseo Central, parada junto a C/ Mainar), C/ Fuendejalón. Organiza. Asociación de Vecinos del Barrio Jesús y Academia de Actividades Cascabillo

21.00 Nuevo Cabaret Shanghai de Factory Producciones en el Teatro Arbolé (Parque del Agua Luis Buñuel)

21.00 Mercado gastronómico de Puerta Cinegia. Victoria Bueno, Piano covers de los números uno de los años 80 hasta hoy. (Puerta Cinegia, Plaza España).

21.00 Baluarte aragonés presenta Desarraigo. Teatro del Colegio Corazonistas (Pº La Mina, 4, esquina con Cesáreo Alierta) Venta de entradas en el colegio de 11 a 13 y 17 a 20

21.00 Fuegos artificiales en la Plaza Europa.

21.30 DOD (Tributos del Pop Rock). La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70)

21.30 Umbra. Hard Rock. Sala Z (C/. Latassa, 14).

22.00 ESPACIO ZITY. Escenario principal. Concierto de ANUEL AA. Recinto Ferial de Valdespartera. Escenario principal del Espacio Zity.

22.00. Entre el cielo y el suelo. Tributo a Mecano, en el IV Festival Ebro Food Trucks, en el paseo Echegaray y Caballero, junto a la plaza Europa.

23.00 Juako Malavirgen y Diego Peña. J&D. Adokings en el Teatro de las Esquinas (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

00.00. DJ Embid, en el IV Festival Ebro Food Trucks, en el paseo Echegaray y Caballero, junto a la plaza Europa.

