El borrador completo del programa de las fiestas del Pilar 2019 en Zaragoza

Aunque de todos es sabido que hasta el último momento pueden producirse cambios, tanto por suma como por resta, el programa oficial de las fiestas del Pilar 2019 ya está en la calle. El pregón que dará inicio a las fiestas estará protagonizado por B Vocal el sábado 5 de octubre; la Ofrenda de Flores del sábado 12 será, naturalmente, el acto más concurrido, pero la noche anterior también se espera un lleno absoluto de la plaza del Pilar con el concierto del dúo zaragozano Amaral, el concierto más esperado de las fiestas. La traca final y los fuegos artificiales a orillas del Ebro llegarán el domingo 13.

Viernes 4 de octubre



10.00 Trofeo Hípico Nacional “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza”. Días 4, 5 y 6. Club Hípico Doble F

10.00 Exposición de la Comparsa Oficial de Gigantes y Cabezudos. De 10.00 a 22.00h Gallery. intu Puerto Venecia

15.00 ZARAGOZA DRUM FESTIVAL. Final Concurso Nacional de Batería. C. C. Delicias (Avda.Navarra, 54)

17.00 TRAGACHICOS. Hasta las 21.00 h. Plaza de las Máscaras (Boulevard). intu Puerto Venecia

17.30 EL TEATRO AMBULANTE DE ARBOLÉ presenta LOS TÍTERES DE CACHIPORRA. Inauguración. Funciones. 17.30, 18.30, 19.30 y 20.30 h. Plaza de Los Sitios

18.00 WEST SIDE STORY. El clásico original de Broadway. Funciones. 18.00 y 22.00. Palacio de Congresos de Zaragoza (Recinto Expo, Plaza Lucas Miret Rodríguez)

18.00 OKTOBERFEST VALDESPARTERA 2019. Inauguración con la tradicional ceremonia de apertura del primer barril de cerveza. Abierta hasta las 04.00 h. Entrada gratuita. Del 4 al 20 de octubre.

19.00 TEATRO DEL MERCADO. TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS.

(Plaza de Santo Domingo, s/n). Funciones. 19 y 21,30 h.

19.00 Flashmob jotero en beneficio de ASPANOA. Plaza Multiusos. intu Puerto Venecia

19.30 IX Muestra didáctica de Indumentaria Aragonesa. Remeranzas con dance y bailes populares a cargo de la Asociación Cultural Royo del Rabal. Salón de Actos e Fundación Sopeña (c/ Boggiero 166, local)

19.30 JOTA EN LA ACADEMIA. Recital con Nacho del Río y Beatriz Bernad. Patio del Paraninfo ( Plaza Basilio Paraíso, 4)

20.00 JAIME OCAÑA. La boda constrictor. C.C. Estación del Norte (Perdiguera, 7) 20.30 TEATRO DE LAS ESQUINAS. CONCHA VELASCO Y JORDI REBELLÓN en El Funeral. Una comedia sobrenatural (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas). 20.30 LUIS PARDOS, presenta el espectáculo cómico musical CÓMICOS Y CABEZUDOS con los humoristas aragoneses MARIANICO “EL CORTO” y FERNANDO ESTESO. Artista invitada ROSARIO MOHEDANO. Auditorio del World Trade Center Zaragoza (C/ María Zambrano, 31)

20.30 TEATRO PRINCIPAL. MARISOL AZNAR - JORGE ASIN - A. PALOMARES - L. RABANAQUE Y D. ANGULO presentan . SÁLVESE QUIEN PUEDA. (C/ Coso, 59).

20.30 LUIS PRADO. La Campana Underground (C/. Prudencio, 7).

20.30 CHUSÉ JOVEN + HARTMANN. Hard Rock. Sala Zeta (C/ Latasa 14)

20.30 CONCIERTO CONMEMORATIVO XXV ANIVERSARIO AUDITORIO ZARAGOZA. ORQUESTA SINFÓNICA CIUDAD DE ZARAGOZA, ORQUESTA REINO DE ARAGÓN y CORO AMICI MUSICAE. Sala Mozart

21.00 TEATRO ARBOLÉ. FACTORY PRODUCCIONES. Nuevo Cabaret Shanghai (Parque del Agua Luis Buñuel)

21.00 Polar Live Weekend. DOCTOR LOBO+DRIVE+EL ÚLTIMO MONO. Sala Creedence (Plaza San Lamberto, 3).

21.00 h. EL GRAN WYOMING Y LOS INSOLVENTES SWEET DRINKZ (A la 01.00h). Sala López (C/. Sixto Celorrio, 2)

21.30 MARIO COBO presenta a GUILLERMO ALBA. Rock & Blues (C/ Cuatro de Agosto, 5-7).

21.30 AVIADOR DRO celebra 40 años. La Casa del Loco (C/ Mayor, 10-12)

22.00 GOD SAVE THE QUEEN. Sala Multiusos. Desde 30 euros. Puedes comprar las entradas aquí.

22.00 MANUEL CARRASCO. Gira La cruz del mapa. Pabellón Príncipe Felipe. Desde 30 euros. Puedes comprar las entradas aquí.

22.00 h. MORE THAN A PARTY. Organizado por Depeche Mode Zaragoza Fanclub. El Corazón Verde (África, 8).

22.00 JACK J. HUCTCHINSON. La Ley Seca (C/. Sevilla, 2).

22.00 BEEZEWAX. La Lata de Bombillas (C/ Espoz y Mina 17)

22.00 ESPACIO ZITY. Escenario principal. RAVE IN THE RIVER. Recinto Ferial de Valdespartera. Puedes comprar las entradas aquí.

22.30 ZARAGOZA DRUM FESTIVAL. Concierto de BOLU2 DEATH. C. C. Delicias (Avda. Navarra, 54)

22.30 MÚSICA DE LOS 60 y 70 La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70)

23.00 TEATRO DE LAS ESQUINAS. JUAKO MALAVIRGEN Y DIEGO PEÑA. J&D. ADOKINGS. (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

Sábado 5 de octubre



08.00 II Trofeo de Golf Honda Ebromotor. Club de Golf La Peñaza

09.00 IV Carrera de la Mujer contra el maltrato. Organiza. Jefatura Superior de Policía. Parque Grande José Antonio Labordeta

10.00 XV Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de Ajedrez E.M. El Olivar

10.00 Campeonato España Selecciones Autonómicas Absolutas Pádel. Organiza. C.D.E. PÁDEL ZARAGOZA 2010. Días 5 y 6. Club Pádel Zaragoza. (C/ San Juan Bautista de la Salle, 1)

10.00 XXVII Match Hispanidad - Master 100. Días 5 y 6. Club de Tiro Zaragoza (C/Fray Julián Garcés, 108)

10.00 XXXIII CERTAMEN BENJAMÍN, INFANTIL Y JUVENIL DE JOTA ARAGONESA en la Sala Mozart del Auditorio.

10.00 XXI Trofeo “Virgen del Pilar” de Gimnasia Rítmica de Conjuntos. Organiza. Club Deportivo Zaragozano de Gimnasia. Palacio de Deportes (C/ Condes de Aragón, 5)

11.00 Inauguración de la XXIX MUESTRA DE ARTESANÍA ARAGONESA PILAR 2019. Talleres participativos de piel, cuero, cerámica, vidrio, juguetes tradicionales, madera, bisutería a las 11.30 y 18.30 Plaza de los Sitios. Asociación Profesional de Artesanos de Aragón

12.00 EL TEATRO AMBULANTE DE ARBOLÉ presenta LOS TÍTERES DE CACHIPORRA. Funciones. 12.00, 13.00, 17.30, 18.30, 19.30 y 20.30 Plaza de Los Sitios

17.00 Concurso EL MICRÓFONO JOTERO. Hasta las 21.00. Todos los días de fiestas, excepto el sábado 12. Escenario del Canal (Zona de las terrazas) Intu PUERTO VENECIA.

18.00 ESPACIO BEBÉ. Cuentos cantados y jugados con LA GUITARRA DE RAQUEL Para niños de 1 a 5 años. 7 €. (Plaza Eduardo Ibarra s/n Quiosco, 4)

18.00 TEATRO DE LAS ESQUINAS. CONCHA VELASCO Y JORDI REBELLÓN en El Funeral. Una comedia sobrenatural (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas). Funciones. 18.00. y 20.30.

18.00 WEST SIDE STORY. El clásico original de Broadway. Funciones. 18,00 y 22,00 Palacio de Congresos de Zaragoza (Recinto Expo, Plaza Lucas Miret Rodríguez) 18.00 ACTO SOLEMNE DE ENTREGA DE MEDALLAS Y DISTINCIONES DE LA CIUDAD. En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Zaragoza

19.00 Ronda jotera a cargo del Grupo Folklórico El Pilar. Salida desde Las Terrazas. Intu PUERTO VENECIA.

19.00 TEATRO DEL MERCADO. TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS. Funciones. 19.00 y 21.30 (Plaza de Santo Domingo, s/n).

19.00 TEATRO PRINCIPAL. MARISOL AZNAR - JORGE ASIN - A. PALOMARES - L. RABANAQUE Y D. ANGULO presentan. SÁLVESE QUIEN PUEDA. (C/ Coso, 59). Funciones. a las 19.00 y 21.30. Puede comprar las entradas aquí.

19.00 PASACALLES PREGÓN FIESTAS DEL PILAR DE ZARAGOZA. La más increíble historia contada en una cabalgata del Pregón. EL INCREÍBLE MAÑO MENGUANTE. Una mirada hacia el planeta. Poesía y arte para curar la Tierra. Con la participación de. NORABOLA, CALEIDOSCOPIO TEATRO, CALLEJEATRO, PARES SUELTOS, GRUPO DE TEATRO MUJERES LA PAZ, NOSTRAXLADAMUS, OBSIDIANA, TITÁNICAS COMPANY, MONOPAJAROVERDE, SWEET CHILLI COMPANY, PATÍN NUEVA ERA, K DE CALLE, COSCORRÓN, PELIAGUDO ARTE Y CIRCO, TARDE O TEMPRANO DANZA, ALODEYÁ, ALMOZANDIA, PILAR JOVEN, TIMBALAO, COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS del Ayuntamiento de Zaragoza. Recorrido. Paseo María Agustín, Puerta del Carmen, Avenida Cesaraugusto, Coso, Alfonso I, Plaza del Pilar.

19.00 JAIME OCAÑA. La boda constrictor. C.C. Estación del Norte (Perdiguera, 7)

19.00 ZARZUELA GIGANTES Y CABEZUDOS. Teatro Lírico de Zaragoza. C.M.U. Virgen del Carmen (C/Albareda 23).

20.30 LUIS PARDOS, presenta el espectáculo cómico musical CÓMICOS Y CABEZUDOS con los humoristas aragoneses MARIANICO “EL CORTO” y FERNANDO ESTESO. Artista invitada ROSARIO MOHEDANO. Auditorio del World Trade Center Zaragoza (C/ María Zambrano, 31)

20.30 SCOTT YODER. La Lata de Bombillas (C/ Espoz y Mina 17)

20.30 MAREA. Gira El Azogue 2019 (22.00) + EL DESVÁN (20.30). Pabellón Príncipe Felipe

21.00 LECTURA DEL PREGÓN a cargo de B VOCAL. Desde el balcón del Ayuntamiento. A continuación, FUEGOS ARTIFICIALES

21.00 GRAHAM BONNET feat ALCATRAZZ (L.A. California) + EVYLTYDE (UK) (Hard Rock- Metal) A la 01.00 FIESTA RUTA 80 con MIGUEL EL DIVINO (Terminal y Yucas, Burriana), JOSEL (ACTV, Valencia), VICENTE LUJÁN (Café LOLA, Valencia) y FRANK (Broadway, Valencia - KWM, Zgz). Sala López (C/. Sixto Celorrio, 2)

21.00 TEATRO ARBOLÉ. FACTORY PRODUCCIONES. Nuevo Cabaret Shanghai (Parque del Agua Luis Buñuel)

21.00 Polar Live Weekend. KARMA 13+MATCHING RATIO+PEEPSHOW Sala Creedence (Plaza San Lamberto, 3).

21.00 GREEN APPLES. Homenaje a The Beatles. Sala Zeta (C/ Latasa 14)

21.00 4 MAÑOS PA UNA PEÑA con DANI LATORRE, FELIPE TORRES, JAVI DONCEL y MARIANO BARTOLOMÉ. Del 5 al 13 de octubre. Sala Juan Sebastián Bar (C/. Teniente Catalán, 5).

21.00 POESIA PARA PERDIDOS. La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70)

21,30 CADENA 100 PRESENTA en concierto a LOS SECRETOS. Plaza del Pilar. Fuente de Goya.

21.30 SLAP! FESTIVAL presenta. THE SOUL JAZZ ORCHESTRA + LOS VOLCANES. Plaza Mariano de Cavia (Las Armas)

22.00 EL KANKA. Sala Multiusos de Auditorio.

22.00 THE WICKED LAWYERS. La Ley Seca (C/. Sevilla, 2). Entrada libre.

22.00 ESPACIO ZITY. Escenario principal. FANGORIA. Recinto Ferial de Valdespartera. Desde 22 euros. Puedes comprar las entradas aquí.

22.30 ROCKING PILAR 2019. Walk The Line. Tribute Show To Johnny Cash. La Casa del Loco (C/ Mayor 10-12)

23.00 TEATRO DE LAS ESQUINAS. JUAKO MALAVIRGEN Y DIEGO PEÑA. J&D. ADOKINGS (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

23.00 SAMANTHA RIOT. La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70)

23.00 DENOMINACIÓN DE ORIGEN. RONDA JOTERA con ALMA ARAGÓN (FFAMA) Recorrido. Pl. San Miguel, Coso, Verónica, D. Jaime, Plaza Santa Cruz, Manifestación, Alfonso I.

23.00 DENOMINACIÓN DE ORIGEN. RONDA JOTERA con ALEGRÍA DE ARAGÓN (FFAMA) Recorrido. Pl. Tenerías, Coso, Trinidad, Sepulcro, S. Vicente Paúl, Mayor, Manifestación, Alfonso I.

Domingo 6 de octubre

09.30 LIV Trofeo de Patinaje de Velocidad “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” Organiza. Federación Aragonesa Patinaje. Patinódromo de la Bozada.

09.30 Carrera Popular 10K PILAR 2019. Organiza Club de Atletismo Olimpo. Parque José Antonio Labordeta

10.00 Criterium Ciclista “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza”. Organiza. Federación Aragonesa Patinaje. Avenida Cesáreo Alierta. 10.00 CXXXIII CERTAMEN OFICIAL DE JOTA ARAGONESA en la Sala Mozart del Auditorio 10.00 Festival de Aeromodelismo Pilares 2019. Hasta las 14.00 Club de Aeromodelismo Alas Aragonesas (Urb. El Zorongo)

10.00 REGATA FIESTAS DEL PILAR integradas por XXXIV Trofeo “Ciudad de Zaragoza, XXVI Trofeo Esteban Celorrio y IX Trofeo Martín Martín de piragüismo. Organiza Federación Aragonesa de Piragüismo. Río Ebro, entre C.N. Helios y C. Náutico hasta las 14.00

10.00 XXVI Encuentro Encaje de Bolillos de Zaragoza. Frente Fluvial Río Ebro (frente al Acuario) Hasta las 14.00

11.00 DENOMINACIÓN DE ORIGEN. Escuelas de Jota de los Grupos. BLASÓN ARAGONÉS (11.00); ASOCIACIÓN EL CACHIRULO (11.30) GRUPO FOLKLÓRICO ZIERZO (12.00); USANZA ARAGONESA (12.30); CORAZÓN DE JOTA (13.00); Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

11.00 HOMENAJE A LAS HEROÍNAS DE LOS SITIOS. Tradicional ofrenda floral en recuerdo de las heroínas de los Sitios, en el monumento de la plaza del Portillo. Organiza. Ayuntamiento de Zaragoza y Asociación Cultural Los Sitios de Zaragoza. Plaza del Portillo.

11.00 ESPACIO BEBÉ. Cuentos cantados y jugados con LA GUITARRA DE RAQUEL Para niños de 1 a 5 años. 7 €. Funciones. 11.00 y 12.15 (Plaza Eduardo Ibarra s/n Quiosco, 4)

11.00 IV ENCUENTRO DE DANCES ZARAGOZANOS. Recorrido. Puente de Piedra, Don Jaime, Espoz y Mina, Manifestación y Plaza del Justicia

11.30 79 FERIA GENERAL DE MUESTRAS DE ZARAGOZA. De 11.30 a 20.30.

11.30 RÍO Y JUEGO. Espacio infantil de fiestas. 18 espacios para jugar en torno a la economía circular. Inauguración. Cuentos con Cristina Verbena (12.00 y 13.00) Horario: de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 Frente Fluvial Expo.

12.00 UN DOMINGO EN EL MUSEO. Actuación Grupo El Rolde y Bailes Populares de la Escuela Municipal de Música y Danza de Zaragoza. Museo del Teatro de Caesaraugusta (C/ San Jorge, 12)

12.00 "BOMBEROS ¿DÍGAME?" Recorrido por el Museo con taller posterior impartido por Pepa Educación y Arte. Recomendado para público familiar con peques de 4 a 6 años. Museo del Fuego y los Bomberos (c/ Ramón y Cajal, 32)

12.00 MÚSICA DE BANDA. Asociación Musical Delicias. Plaza San Bruno

12.00 COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Recorrido. Ayuntamiento, C/Don jaime, Calle Coso, Plaza San Miguel, y C/Asalto y C.C. Lain Entralgo. 12.00 EL ÁRBOL DE LOS CUENTOS. TACHÁN TEATRO. Violeta y su maleta. Parque Bruil. 12.00 PLAZA DE LA RISA con A TIRO FIJO. A sombra. Glorieta del Esperanto (detrás Hotel Boston)

12.00 LA PLAZA DE LA MAGIA. FESTIVAL LA MAGIA DEL CASCO con JAVI EL MAGO. Plaza San Pedro Nolasco.

12.00 SORPREND T con SCURA SPLATS con Corral Kaos. Recorrido. Plaza Magdalena., Calle Mayor, Calle Espoz y Mina, Calle Manifestación, Plaza San Felipe.

12.00 TEATRO DE LAS ESQUINAS. JUAKO MALAVIRGEN Y DIEGO PEÑA. J&D. ADOKINGS. (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas). Funciones. 12.00 y 20.30

12.00 EL TEATRO AMBULANTE DE ARBOLÉ presenta LOS TÍTERES DE CACHIPORRA. Funciones. 12.00, 13.00, 17.30, 18.30 y 19.30 Plaza de Los Sitios

12.30 RECEPCIÓN MUNICIPAL A ENTIDADES CIUDADANAS Y NOMBRAMIENTO DE ZARAGOZANOS EJEMPLARES. En el Salón de Recepciones del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

17.00 LA PLAZA DE LA MAGIA. PILAR JOVEN. Jóvenes ilusionistas en la Plaza San Pedro Nolasco.

17,00 DENOMINACIÓN DE ORIGEN. XINGLAR (FFAMA). Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

17.00 EL PILAR CON NUESTROS MAYORES. Gracias por venir. Espectáculo de Revista con la actuación estelar de CORITA VIAMONTE. Funciones. 17.00 y 19.00 Sala Multiusos del Auditorio

17.30 EL ÁRBOL DE LOS CUENTOS. CELINE. Un Cuentacuentos. Parque Bruil.

17.30 RÍO Y JUEGO. Espacio infantil de fiestas. 18 espacios para jugar en torno a la economía circular. Cuentos con Cristina Verbena (18.00 y 19.00) Horario. 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 Frente Fluvial Expo.

17.30 MERCADO GASTRONÓMICO DE PUERTA CINEGIA. Grupo Jotas Reina de la Hispanidad (Puerta Cinegia, Plaza España).

18.00 WEST SIDE STORY. El clásico original de Broadway. Palacio de Congresos de Zaragoza (Recinto Expo, Plaza Lucas Miret Rodríguez)

18,00 DENOMINACIÓN DE ORIGEN. ROYO DEL RABAL (FFAMA). Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

18.00 TEATRO DE LAS ESQUINAS. CONCHA VELASCO Y JORDI REBELLÓN en El Funeral. Una comedia sobrenatural (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

18.00 LUIS PARDOS, presenta el espectáculo cómico musical CÓMICOS Y CABEZUDOS con los humoristas aragoneses MARIANICO “EL CORTO” y FERNANDO ESTESO. Artista invitada ROSARIO MOHEDANO. Funciones. 18.00 y 20.30 Auditorio del World Trade Center Zaragoza (C/ María Zambrano, 31)

18.30 Recorrido de la Narria Cervecera de LA ZARAGOZANA por el centro de la ciudad. 19.00 TEATRO DEL MERCADO. TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS. (Plaza de Santo Domingo, s/n).

19.00 PLAZA DE LA RISA con TRAPU ZAHARRA. Turistreando. Glorieta del Esperanto (detrás Hotel Boston)

19.00 TEATRO PRINCIPAL. MARISOL AZNAR - JORGE ASIN - A. PALOMARES - L. RABANAQUE Y D. ANGULO presentan. SÁLVESE QUIEN PUEDA. (C/ Coso, 59).

19.00 ZARZUELA GIGANTES Y CABEZUDOS. Teatro Lírico de Zaragoza. C.M.U. Virgen del Carmen (C/Albareda 23).

19.00 TEATRO ARBOLÉ. FACTORY PRODUCCIONES. Nuevo Cabaret Shanghai (Parque del Agua Luis Buñuel)

19.00 JAIME OCAÑA. La boda constrictor. C.C. Estación del Norte (Perdiguera, 7)

19.00 PILAR JOVEN’19. Experimenta Teatro presenta la obra Círculos. El Túnel. C/María Carmen Soldevilla, 7

19,00 DENOMINACIÓN DE ORIGEN. D’ARAGÓN (FFAMA). Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad)

20.00 FDAU presenta MS. VON DISKO + KAIDY CAIN + SWEET DRINKZ Plaza Mariano de Cavia (Las Armas).

20.00 LOS TRES NORTEAMERICANOS. C.C. Universidad (Violante de Hungría, 4)

20.00 ARAGÓN RADIO presenta LA RONDA DE BOLTAÑA. Plaza el Pilar (Fuente de Goya)) 20.00 Domingos de Jazz. TORPEDO JAZZ. A las 22.30 Jam Session. La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70)

20.15 ESPECTÁCULO DE LUZ, AGUA Y SONIDO. MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS. Art Decó. En las fuentes del Parque José Antonio Labordeta.

21.00 MURAÏ (FR). A las 22.00 OPEN MIC. Jam Session. Sala Creedence. (Plaza San Lamberto, 3).

21.00 DENOMINACIÓN DE ORIGEN. RONDA JOTERA con TEMPLANZA ARAGONESA (FFAMA) Recorrido. Pl. San Miguel, Coso, Verónica, D. Jaime, Plaza Santa Cruz, Manifestación, Alfonso I.

21.00 FUEGOS ARTIFICIALES. Cesáreo Alierta-Avenida San José.

21.00 LAGATA FEST presenta ISEO & DODOSOUND + TREESHA & REVOLUTIONARY BROTHERS. Plaza del Justicia.

21.00 ESPACIO ZITY. Escenario principal. AITANA. Recinto Ferial de Valdespartera. Desde 25 euros. Primeros bonos: 60 euros. Puedes comprar las entradas aquí.

21.30 FOLK. UXÍA (Galicia). Plaza el Pilar (Fuente de la Hispanidad) 23.00 DENOMINACIÓN DE ORIGEN. RONDA JOTERA con REINA DE LA HISPANIDAD (FFAMA) Recorrido. Pl. San Miguel, Coso, Verónica, D. Jaime, Plaza Santa Cruz, Manifestación, Alfonso I.

23.00 DENOMINACIÓN DE ORIGEN. RONDA JOTERA con SIMPATÍA ARAGONESA (FFAMA). Recorrido. Pl. Tenerías, Coso, Trinidad, Sepulcro, S. Vicente Paúl, Mayor, Manifestación, Alfonso I.

Lunes 7 de octubre



11.30 79 FERIA GENERAL DE MUESTRAS DE ZARAGOZA. De 11.30 a 20.30 horas.

16.30 TRAGACHICOS. De 16.30 a 20.30 Frente Fluvial Expo.

17.00 EL PILAR CON NUESTROS MAYORES. Gracias por venir. Espectáculo de Revista. Con la actuación estelar de LOLA MORENO. Funciones. 17.00 y 19.00 Sala Multiusos del Auditorio

17.30 EL TEATRO AMBULANTE DE ARBOLÉ presenta LOS TÍTERES DE CACHIPORRA. Funciones. 17.30, 18.30 y 19.30 Plaza de Los Sitios

17.30 EL ÁRBOL DE LOS CUENTOS. ZARAKATRAKA. Bicikamicuentos. Parque Bruil

17.30 RÍO Y JUEGO. Espacio infantil de fiestas. 18 espacios para jugar en torno a la economía circular. Cuentos con Maricuela (18.00 y 19.00). Horario. 17.30 a 20.00. Frente Fluvial Expo.

17.30 LA PLAZA DE LA MAGIA. FESTIVAL LA MAGIA DEL CASCO con MAGO ASIKO. Plaza San Pedro Nolasco.

18.00 COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Recorrido. CEIP El Espartidero, Avda. de los Estudiantes, c/ 16 de julio, c/ Sta. Nunila, C/ Brazal Zapateros, c/ Sta. Alodia, c/ Guillermo Fatás, c/ la Iglesia, Avda de los Estudiantes, CEIP El Espartidero

18,30 DENOMINACIÓN DE ORIGEN. DANZAR (FFAMA). Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad). 18.30 Recorrido de la Narria Cervecera de LA ZARAGOZANA por el centro de la ciudad. 19.00 MÚSICA CLÁSICA PILAR’19. AGRUPACIÓN LAUDÍSTICA HARMONÍA. Obras de A. Ketèlbey, E. di Capua, G. Puccini, G. Giménez, P. Sorozábal, M. de Falla, C. Ourdid y T. Bretón. Sala Luis Galve del Auditorio.

19.00 PLAZA DE LA RISA con PISTACATRO. El autoestopista intergaláctico. Glorieta del Esperanto (detrás Hotel Boston) 19.00 EL ESPEJO GITANO con TEATRO LA BOKA. Casa de las Culturas (C/ Palafox 29) 19,30 DENOMINACIÓN DE ORIGEN. BRAVURA ARAGONESA (FFAMA). Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

20.00 TEATRO DEL MERCADO. TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS. (Plaza de Santo Domingo, s/n). Entradas ya a la venta.

20.00 JAIME OCAÑA. La boda constrictor. C.C. Estación del Norte (Perdiguera, 7)

20.00 DANIEL QUEZADA MANCHESTER Y MARTA CASERO. C.C. Los Porches del Audiorama. (Plaza Emperador Carlos V, 8,)

20.15 ESPECTÁCULO DE LUZ, AGUA Y SONIDO. MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS. Surrealismo. En las fuentes del Parque José Antonio Labordeta.

20.30 TEATRO PRINCIPAL. MARISOL AZNAR - JORGE ASIN - A. PALOMARES - L. RABANAQUE Y D. ANGULO presentan. SÁLVESE QUIEN PUEDA. (C/ Coso, 59).

20,30 DENOMINACIÓN DE ORIGEN. LA FIERA (FFAMA). Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

20.30 LUIS PARDOS, presenta el espectáculo cómico musical CÓMICOS Y CABEZUDOS con los humoristas aragoneses MARIANICO “EL CORTO” y FERNANDO ESTESO. Artista invitada ROSARIO MOHEDANO. Auditorio del World Trade Center Zaragoza (C/ María Zambrano, 31)

20.30 Tributo a Fito, Platero y Extremoduro con EL ROCE DE PLATERO + HERIZO Sala Zeta (C/ Latasa 14)

21.00 TEATRO ARBOLÉ. FACTORY PRODUCCIONES. Nuevo Cabaret Shanghai (Parque del Agua Luis Buñuel)

21.00 FLAMENCO CON EL JARRI. La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70)

21.00 PARADA LATINA presenta LA DESCARGA + MAMBO PARTY. Plaza del Justicia.

21.30 ESPACIO ZITY. Escenario principal. BERET + NIKONE. Recinto Ferial de Valdespartera. Desde 15 euros. Puedes comprar las entradas aquí.

Martes 8 de octubre

11.30 79 FERIA GENERAL DE MUESTRAS DE ZARAGOZA. De 11.30 a 20.30 horas. 16.30 TRAGACHICOS. De 16.30 a 20.30 Almozara. Andador Ignacio Menaya Reinoso

17.30 EL TEATRO AMBULANTE DE ARBOLÉ presenta LOS TÍTERES DE CACHIPORRA. Funciones. 17.30, 18.30 y 19.30 Plaza de Los Sitios

17.30 EL ÁRBOL DE LOS CUENTOS. AL OTRO LADO DE LA PARCELA. Va de cuentos. Parque Bruil.

17.30 LA PLAZA DE LA MAGIA. FESTIVAL LA MAGIA DEL CASCO con MAGO PATXI. Plaza San Pedro Nolasco.

17.30 RÍO Y JUEGO. Espacio infantil de fiestas. 18 espacios para jugar en torno a la economía circular. Cuentos con Binomio (18.00 y 19.00). Horario. 17.30 a 20.00. Frente Fluvial Expo.

18.00 COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Recorrido. CEIP Río Ebro, c/ Concepción Saiz de Otero, c/ Sor Juana Inés de la Cruz, c/ Emilia Pardo Bazán, c/ P. Ruiz Picasso, Avda. Ranillas, P.M. Río Ebro.

18.00 OKTOBERFEST VALDESPARTERA 2019. Pintacaras inclusivo sin música para favorecer la integración de niños con hipersensibilidad acústica de 18.00 a 20.00 Abierta hasta las 03.00 Entrada gratuita. 18.30 Recorrido de la Narria Cervecera de LA ZARAGOZANA por el centro de la ciudad. 18,30 DENOMINACIÓN DE ORIGEN. GRUPO FOLKLÓRICO ZIERZO. Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

19.00 MÚSICA CLÁSICA PILAR’19. CLARA GIL, piano, y JUAN GOMOLLÓN, violín. Obras de W. A. Mozart, C. Debussy y M. de Falla. Sala Luis Galve

19.00 PLAZA DE LA RISA con MANOLO CARAMBOLAS. Dúo Fitness. Glorieta del Esperanto (detrás Hotel Boston)

19.00 A BAILAR! Swing con Asociación SWING ON y el Grupo SWIND GARRET. Plaza José María Forqué.

19.00 RAP ARTE URBANO. Con Manuel González Cavero- DOCTOR LONCHO, Francisco Esón Ntue- DOBLEACHE, Sergio Aragón Belmonte- DJ GRIME, YAGUAR y Juan Dies Los Arcos- OOLA. Estrategia Antirrumores. Casa de las ulturas (C/ Palafox 29)

19.00 RONDA GAITERA. Desde el Balcón de San Lázaro. Recorrido. Puente de Piedra, Plaza de la Seo, c/ Ramón Cuéllar, c/ Cisne, Plaza Santa Marta, c/ Cedro, c/Hnos Argensola, Plaza San Pedro Nolasco, c/ San Jorge, c/ Méndez Núñez, c/Santa Cruz, Plaza Santa Cruz, c/ Francisco Bayeu, c/ Santiago, c/ Don Jaime I, Plaza de la Seo.. Organiza. Asociación Cultural Gaiteros del Rabal.

19,30 DENOMINACIÓN DE ORIGEN. USANZA ARAGONESA. Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

20.00 SEMBLANTE ARAGONÉS. La Jota. C.C. Los Porches del Audiorama (Plaza Emperador Carlos V, 8)

20.00 TEATRO DEL MERCADO. TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS. (Plaza de Santo Domingo, s/n).

20.00 JAIME OCAÑA. La boda constrictor. C.C. Estación del Norte (Perdiguera, 7)

20.00 LA NOCHE ES COMEDIA presentado por NACHO GUERREROS y JORDI SÁNCHEZ con MIKI DKAI, XAVIER DELTELL, TOMÁS GARCÍA Y ÁLVARO CARRERO. Sala Mozart del Auditorio.

20.15 ESPECTÁCULO DE LUZ, AGUA Y SONIDO. MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS. Pop Art. En las fuentes del Parque José Antonio Labordeta.

20,30 DENOMINACIÓN DE ORIGEN. NOBLEZA BATURRA. Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

20.30 LUIS PARDOS, presenta el espectáculo cómico musical CÓMICOS Y CABEZUDOS con los humoristas aragoneses MARIANICO “EL CORTO” y FERNANDO ESTESO. Artista invitada ROSARIO MOHEDANO. Auditorio del World Trade Center Zaragoza (C/ María Zambrano, 31)

20.30 TEATRO PRINCIPAL. MARISOL AZNAR - JORGE ASIN - A. PALOMARES - L. RABANAQUE Y D. ANGULO presentan. SÁLVESE QUIEN PUEDA. (C/ Coso, 59).

20.30 TEATRO DE LAS ESQUINAS. JUAKO MALAVIRGEN Y DIEGO PEÑA. J&D. ADOKINGS. (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

21.00 TEATRO ARBOLÉ. FACTORY PRODUCCIONES. Nuevo Cabaret Shanghai (Parque del Agua Luis Buñuel)

21.00 ESPACIO ZITY. Escenario principal. DON PATRICIO. Recinto Ferial de Valdespartera.

21,00 FESTIVAL DE JAZZ & JAZZ AL MARGEN presenta INCÓGNITO. Plaza del Justicia.

21.30 13 ESCALONES. (Recordando la Movida) La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70)

22.00 FOLK. ARABOAS (Aragón). Plaza el Pilar (Fuente de la Hispanidad)

Miércoles 9 de octubre

11.30 79 FERIA GENERAL DE MUESTRAS DE ZARAGOZA. De 11.30 a 20.30 horas.

16.30 TRAGACHICOS. De 16.30 a 20.30 Santa Isabel. Plaza de la Iglesia

17.00 PILAR JOVEN ‘19. ZGAMER, Festival de Videojuegos, ocio digital y juegos de mesa. Hasta las 21.00. Sala Multiusos.

17.30 EL TEATRO AMBULANTE DE ARBOLÉ presenta LOS TÍTERES DE CACHIPORRA. Funciones. 17.30, 18.30 y 19.30 Plaza de Los Sitios

17.30 EL ÁRBOL DE LOS CUENTOS. CHISPANDORA. Que no te cuenten cuentos…Parque Bruil

17.30 RÍO Y JUEGO. Espacio infantil de fiestas. 18 espacios para jugar en torno a la economía circular. Cuentos con Céline Rainoird (18.00 y 19.00). Horario. 17.30 a 20.00. Frente Fluvial Expo.

17,30 DENOMINACIÓN DE ORIGEN. LOS BATURROS. Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

17.30 LA PLAZA DE LA MAGIA. EL SÓTANO MÁGICO presenta LUIGI LUDUS. Cantando bajo la magia. Plaza San Pedro Nolasco.

17.30 CAMINO AL CIRCO. Taller de circo. Claustro del Centro de Historias.

18.00 COMPARSA DE GIGANTES Y CABEUZUDOS. Rosales del Canal. Recorrido. C.P.I. Zaragoza Sur, c/ Antonio Vivaldi, c/ Richard Wagner, c/ Ludwig V. Beethoven, c/ Franz Schubert, c/ J. Sebastian Bach, ,c/ Joaquín Rodrigo, c/ Anotnio Vivaldi,, C.P.I. Zaragoza Sur

18.00 PILAR JOVEN’19. PILAR JOVEN EN MUSICAL. Presentación del musical Caja de galletas. Funciones. 18,00 y 20,00 El Túnel. C/María Carmen Soldevilla, 7

18.00 LUIS PARDOS, presenta el espectáculo cómico musical CÓMICOS Y CABEZUDOS con los humoristas aragoneses MARIANICO “EL CORTO” y FERNANDO ESTESO. Artista invitada ROSARIO MOHEDANO. Funciones. 18.00 y 20.30 Auditorio del World Trade Center Zaragoza (C/ María Zambrano, 31)

18.00 COMPARSA DE LA ALMOZARA. Hasta las 19.00. intu PUERTO VENECIA.

18.30 Recorrido de la Narria Cervecera de LA ZARAGOZANA por el centro de la ciudad.

18.30 DENOMINACIÓN DE ORIGEN. ANTOLOGÍA ARAGONESA. Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad). 19.00 CAMINO AL CIRCO. KICIRKE. Comediante. Claustro del Centro de Historias. 19.00 MÚSICA CLÁSICA PILAR’19. CORO JUVENIL AMICI MUSICAE del AUDITORIO DE ZARAGOZA. Vanesa García, director. Obras de los Grandes Musicales. Sala Luis Galve

19.00 POESÍA. Dí-VERSOS E INTEGRADO. Con Juan Leyva (poeta), Eugenio Mateo Otto (poeta), Samuel Trigueros (poeta), Elisa Berna (poetisa) Benjamín Benz (músico), Rosa Ruiz Cebollero (dramaturga). Casa de las Culturas (C/ Palafox 29)

19.00 PLAZA DE LA RISA con EL QUE MA QUEDA DE TEATRE. Antipasti. Glorieta del Esperanto (detrás Hotel Boston)

19.00 A BAILAR! A bailar Salsa con DUODANCE. Música a cargo de ESO QUE ANDA. Plaza José María Forqué.

19.00 TEATRO SOBRE RUEDAS. Cía LA PULPA. Bombea. Avda. César Augusto (Estatua César Augusto)

19.00 XXIV FERIA DE TURISMO, GASTRONOMÍA Y CULTURA. Actuaciones de El Rengue (Casa de Teruel 19.00) Parranda Canaria (Casa de Canarias 19.45 h.) y Nostalgia Andaluza y Esencia Flamenca (Casa de Andalucía, 20.30) Organiza. Federación de Casas Regionales y Provinciales de Aragón. Plaza Aragón

19,30 DENOMINACIÓN DE ORIGEN. BLASÓN ARAGONÉS. Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

20.00 TEATRO DEL MERCADO. TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS. (Plaza de Santo Domingo, s/n).

20.00 h ARAGÓN MUSICAL presenta LEÓN BENAVENTE + TACHENKO + NUEI. Plaza del Pilar. Fuente de Goya.

20.00 PILARES EN LA ESTACIÓN. EL SILBO VULNERADO presenta Desde Azul. C.C. Estación del Norte (Perdiguera, 7)

20.00 DANCE & STYLE. Masterclass de danza para todas las edades. C.C. Los Porches del Audiorama (Plaza Emperador Carlos V, 8)

20.00 YOU ARE THE COSMOS presenta. EVAN THOMAS WAY + PARTING LINES. Pl. Mariano de Cavia (Las Armas)

20.15 ESPECTÁCULO DE LUZ, AGUA Y SONIDO. MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS. Minimalismo. En las fuentes del Parque José Antonio Labordeta.

20.30 TEATRO PRINCIPAL. MARISOL AZNAR - JORGE ASIN - A. PALOMARES - L. RABANAQUE Y D. ANGULO presentan. SÁLVESE QUIEN PUEDA. (C/ Coso, 59).

20.30 TEATRO DE LAS ESQUINAS. CONCHA VELASCO Y JORDI REBELLÓN en El Funeral. Una comedia sobrenatural (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

20.30 ANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA. Sala Mozart del Auditorio.

20.30 TODO BLUES & HOT HANDS (ERNESTO COSSÍO & JOAQUÍN PARDINILLA). El Corazón Verde (África, 8).

21.00 ARREBATO 25 AÑOS presenta. LISABÖ + AINARA LEGARDON + PICORE + RED BALEINE. Plaza del Justicia.

21.00 RONDA JOTERA POR EL BARRIO JESÚS. Salida. Jardines José Pablo Arrizabalaga. Recorrido. José Oto, Paseo Longares, C/ Bielsa, C/Las Chimeneas, Avda. Cataluña, Norte, Valimaña, Plaza Jesús (Parada), Camino del Vado, C/ Mainar, Pº Longares (Paseo Central, parada junto a C/ Mainar), C/ Fuendejalón. Organiza. Asociación de Vecinos del Barrio Jesús y Academia de Actividades Cascabillo

21.00 TEATRO ARBOLÉ. FACTORY PRODUCCIONES. Nuevo Cabaret Shanghai (Parque del Agua Luis Buñuel)

21.00 MERCADO GASTRONÓMICO DE PUERTA CINEGIA. VICTORIA BUENO. Piano covers de los números uno de los años 80 hasta hoy. (Puerta Cinegia, Plaza España).

21.00 UMBRA. Hard Rock. Sala Z (C/. Latassa, 14).

21.00 BALUARTE ARAGONÉS presenta DESARRAIGO. Teatro del Colegio Corazonistas (Pº La Mina, 4, esquina con Cesáreo Alierta) Venta de entradas en el colegio de 11 a 13 y 17 a 20

21.00 FUEGOS ARTIFICIALES. Plaza San Francisco

21.30 DOD (Tributos del Pop Rock). La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70)

22.00 ESPACIO ZITY. Escenario principal. ANUEL AA. Recinto Ferial de Valdespartera.

23.00 TEATRO DE LAS ESQUINAS. JUAKO MALAVIRGEN Y DIEGO PEÑA. J&D. ADOKINGS (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

Jueves 10 de octubre

10.30 TRAGACHICOS. De 10.30 a 14.30 y de 16.30 a 20.30 Rosales del Canal. C/ Enrique Granados

1100 PILAR JOVEN ‘19. ZGAMER, Festival de Videojuegos, ocio digital y juegos de mesa. Hasta las 13.30. Sala Multiusos.

11.00 CAMINO AL CIRCO. Taller de Circo. Centro de Historias.

11.00 PARQUE DE LAS MARIONETAS. X FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA. Inauguración Oficial. TITIRITEROS DE BINÉFAR. Jauja Horario. de 11.00 a 14.00 Zona del Quiosco de la música del Parque José Antonio Labordeta.

11.30 RÍO Y JUEGO. Espacio infantil de fiestas. 18 espacios para jugar en torno a la economía circular. Cuentos con Daniel Tejero y Roberto Malo (12.00 y 13.00). Horario. De 11.30 a 14.00 y 17.30 a 20.00. Frente Fluvial Expo.

11.30 79 FERIA GENERAL DE MUESTRAS DE ZARAGOZA. De 11.30 a 20.30 horas. Hoy, visita de la COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS (12.00)

12.00 CUENTACUENTOS. LU DE LÜRDES. Historias de Mujeres, mujeres con historia. Casa de la Mujer (D. Juan de Aragón 2)

12.00 MÚSICA DE BANDA. Asociación Musical Bande del Picarral. Rosales del Canal

13.00 CAMINO AL CIRCO. Cía SERENDIPIA. Fuera de stock. Claustro del Centro de Historias. 17.00 ESPACIO ZITY. Zona infantil. BILLY BOOM BAND. Recinto Ferial de Valdespartera. 17.00 PARQUE DE LAS MARIONETAS. X FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA. Horario. de 17.00 a 20.00 Zona del Quiosco de la música del Parque José Antonio Labordeta.

17.00 PILAR JOVEN ‘19. ZGAMER, Festival de Videojuegos, ocio digital y juegos de mesa. Hasta las 21.00. Sala Multiusos.

17.30 FOLK. VEGETAL JAM (Aragón). Plaza el Pilar (Fuente de la Hispanidad)

17.30 EL TEATRO AMBULANTE DE ARBOLÉ presenta LOS TÍTERES DE CACHIPORRA. Funciones. 17.30, 18.30, 19.30 y 20.30 Plaza de Los Sitios

17.30 EL ÁRBOL DE LOS CUENTOS. LOS NAVEGANTES. Aragón contado, cantado y pintado. Parque Bruil

11.30 RÍO Y JUEGO. Espacio infantil de fiestas. 18 espacios para jugar en torno a la economía circular. Cuentos con Daniel Tejero y Roberto Malo (18.00 y 19.00). Horario. De 11.30 a 14.00 y 17.30 a 20.00. Frente Fluvial Expo.

17.30 LA PLAZA DE LA MAGIA. EL SÓTANO MÁGICO presenta PEPÍN BANZO. Pepín a la carta. Plaza San Pedro Nolasco.

17.30 MERCADO GASTRONÓMICO DE PUERTA CINEGIA. Esbarizaculos. Taller creativo con confetti, crea tu propio cuenco para adoquines del Pilar. Aforo limitado por orden de llegada. Edades 3 a 12 años. (Puerta Cinegia, Plaza España).

18.00 Jotas con Grupo Folklórico El Pilar. Plaza de las Terrazas. intu PUERTO VENECIA.

18.00 CAMINO AL CIRCO. NAKUPELLE. The Trap. Claustro del Centro de Historias.

18.00 COMPARSA DE LA ALMOZARA. Hasta las 19.00. intu PUERTO VENECIA.

18.30 Recorrido de la Narria Cervecera de LA ZARAGOZANA por el centro de la ciudad.

19.00 FOLK. O’CAROLAN (Aragón). Plaza el Pilar (Fuente de la Hispanidad)

19.00 MÚSICA CLÁSICA PILAR’19. JOAN RAMÓN SALOMÓ, piano. Obras de L. V. Beethoven, R. Schumann, S. Rachmaninov y E. Granados. Sala Luis Galve

19.00 TEATRO SOBRE RUEDAS. CIA MARTA SITJA. Ambiciones. Avda. César Augusto (Estatua César Augusto)

19.00 PLAZA DE LA RISA con PAKI PAYA. Shake, shake, shake. Glorieta del Esperanto (detrás Hotel Boston) 19.00 CAMINO AL CIRCO. Cía ALBADULAKE. Las expertas. Claustro del Centro de Historias. 19.00 A BAILAR! Bailes tradicionales aragoneses con LQTSPERA y LOS GAITEROS DEL BAILE. Plaza José María Forqué.

19.00 ZARZUELA GIGANTES Y CABEZUDOS. Teatro Lírico de Zaragoza. C.M.U. Virgen del Carmen (C/Albareda 23).

19.00 TEATRO DEL MERCADO. TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS. Funciones. a las 19.00 y 21.30. (Plaza de Santo Domingo, s/n).

19.00 TRADIXENA 2019. Presentación. “Xixena de Ronda”. Con Escuela Xixena y Bailes- dance del Rabal. Itinerante. Entornos de calle del Horno-Estación del Norte.

19.00 XXIV FERIA DE TURISMO, GASTRONOMÍA Y CULTURA. Actuaciones de Grupo Folclórico del Hogar Extremeño (19.00); Zarcillo (Casa de Andalucía, 19.45 h.) y Banda de Gaitas de Boto Aragonesas (Grupo invitado. 20.30) Organiza. Federación de Casas Regionales y Provinciales de Aragón. Plaza Aragón

20.00 BLUES ARMADO presenta KYLA BROX + IZO FITZROY. Pl. Mariano de Cavia (Las Armas)

20.00 PILARES EN LA ESTACIÓN. EL SILBO VULNERADO presenta Desde Azul. C.C. Estación del Norte (Perdiguera, 7)

20.00 ALONSO DUO. La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70)

20.00 ¡A BAILAR! Asociación Aragonesa de Bailes de Salón. C.C. Los Porches del Audiorama (Plaza Emperador Carlos V, 8)

20.00 JUEPINCHO ROCK + JAM SESSION con IK DELGADO Sala Creedence (Plaza San Lamberto, 3)

20.15 ESPECTÁCULO DE LUZ, AGUA Y SONIDO. MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS. Romanticismo. En las fuentes del Parque José Antonio Labordeta.

20.30 LUIS PARDOS, presenta el espectáculo cómico musical CÓMICOS Y CABEZUDOS con los humoristas aragoneses MARIANICO “EL CORTO” y FERNANDO ESTESO. Artista invitada ROSARIO MOHEDANO. Auditorio del World Trade Center Zaragoza (C/ María Zambrano, 31)

20.30 WEST SIDE STORY. El clásico original de Broadway. Palacio de Congresos de Zaragoza (Recinto Expo, Plaza Lucas Miret Rodríguez)

20.30 TEATRO DE LAS ESQUINAS. CONCHA VELASCO Y JORDI REBELLÓN en El Funeral. Una comedia sobrenatural (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

20.30 FOLK. BIELLA NUEI (Aragón). Plaza el Pilar (Fuente de la Hispanidad)

20.30 TEATRO PRINCIPAL. MARISOL AZNAR - JORGE ASIN - A. PALOMARES - L. RABANAQUE Y D. ANGULO presentan. SÁLVESE QUIEN PUEDA. (C/ Coso, 59).

20.30 ANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA. Sala Mozart del Auditorio. Puedes comprar las entradas aquí.

21.00 MÁXIMA FM ZARAGOZA presenta. MÁXIMA INDEPENDANCE 2019 con los Dj’s de Máxima. Arturo Grao + Ramsés López + José M Duro + Abel Ramos & Albert Neve + Danny BPM (Artista nacional más valorado de Máxima) + Estrella Sorpresa. Plaza del Pilar (Fuente de Goya)

21.00 TEATRO ARBOLÉ. FACTORY PRODUCCIONES. Nuevo Cabaret Shanghai (Parque del Agua Luis Buñuel)

21.00 MERCADO GASTRONÓMICO DE PUERTA CINEGIA. LIRIC&JAZZ. Jazz fusión, swing y versiones de temas actuales. (Puerta Cinegia, Plaza España).

21.00 BLUES MOON con LUCHO ESPARCIA & ANGIE DUARTE + WAX & BOOGIE. C.C. Universidad (Violante de Hungría, 4)

21.00 ESPACIO ZITY. Escenario principal. SKA-P. Recinto Ferial de Valdespartera.

21.00 BALUARTE ARAGONÉS presenta DESARRAIGO. Teatro del Colegio Corazonistas (Pº La Mina, 4, esquina con Cesáreo Alierta) Venta de entradas en el colegio de 11 a 13 y 17 a 20

22.00 MANOLO KABEZABOLO + THE GODFATHERS . Plaza del Justicia.

22.30 PROYECTO DHARMA. La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70)

23.00 TEATRO DE LAS ESQUINAS. JUAKO MALAVIRGEN Y DIEGO PEÑA. J&D. ADOKINGS (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

Viernes 11 de octubre

10.30 TRAGACHICOS. De 10.30 a 14.30 y de 16.30 a 20.30 Parque José Antonio Labordeta (puente de los cantautores)

10.30 DENOMINACIÓN DE ORIGEN. Escuelas de Jota de los Grupos. NOBLEZA BATURRA (10,30 h); EL PILAR (11.00.); BALUARTE ARAGONÉS (11.30); AIRES DE ALBADA (12.00); ESTAMPA BATURRA (12.30); SEMBLANTE ARAGONÉS (13,00); RAÍCES DE ARAGÓN (13.30) Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

10.30 MERCADO DE LOS PORCHES. ARTESANÍA, DISEÑO Y GOURMET. De 10.30 a 14.30 y de 17.30 a 22.00. Organiza A. Hoja de Ruta 80. Los Porches del Audiorama

11.00 PILAR JOVEN ‘19. ZGAMER, Festival de Videojuegos, ocio digital y juegos de mesa. Hasta las 13.30 Sala Multiusos.

11.00 CAMINO AL CIRCO. Taller de Circo. Centro de Historias.

11.00 PARQUE DE LAS MARIONETAS. X FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA. Horario. de 11.00 a 14.00 Zona del Quiosco de la música del Parque José Antonio Labordeta.

11.30 79 FERIA GENERAL DE MUESTRAS DE ZARAGOZA. De 11.30 a 20.30 horas.

11.30 RÍO Y JUEGO. Espacio infantil de fiestas. 18 espacios para jugar en torno a la economía circular. Cuentos con Nuria Charraire (12.00 y 13.00). Horario. De 11.30 a 14.00 y 17.30 a 20.00. Frente Fluvial Expo.

12.00 CUENTACUENTOS. LU DE LÜRDES. Historias de Mujeres , mujeres con historia. Casa de la Mujer (D. Juan de Aragón 2)

12.00 LA PLAZA DE LA MAGIA. PEPE LIRROJO. Magieando. Plaza San Pedro Nolasco.

12.00 EL TEATRO AMBULANTE DE ARBOLÉ presenta LOS TÍTERES DE CACHIPORRA. Funciones. 12.00, 13.00, 17.30, 18.30, 19.30 y 20.30 Plaza de Los Sitios 12.00 OFRENDA SUBACUÁTICA. Acuario Fluvial. Hasta las 13.00. 12.00 MÚSICA DE BANDA. Asociación Musical del Club Social de Empleados Municipales Barrio de las Fuentes. Parque de Torrerramona

13.00 CAMINO AL CIRCO. PILAR JOVEN. CIRCO. Claustro del Centro de Historias.

16.00 VII Trofeo Agility Fiestas del Pilar y V Jornadas Pro Adopción Animal. Días 11, 12 y 13. Horarios. 11 y 12 de octubre de 16.00 a 21.00 h y 13 de octubre de 10.00 a 14.00 Club Canino L’Almozara, en Parque del Agua Luis Buñuel.

16.30 ESPACIO ZITY. Zona infantil. CANTAJUEGO. A las 16.30 y 19.00. Recinto Ferial de Valdespartera.

17.00 PARQUE DE LAS MARIONETAS. X FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA. Horario. de 17.00 a 20.00 Zona del Quiosco de la música del Parque José Antonio Labordeta.

17.00 PILAR JOVEN ‘19. ZGAMER, Festival de Videojuegos, ocio digital y juegos de mesa. Hasta las 21.00. Sala Multiusos.

17.30 EL ÁRBOL DE LOS CUENTOS.. TRANQUILEMOND TEATRO. La biblioteca fabulosa de Pitita Toy. A las 18.00 BEA, ENCANTARIA DEL PIRINEO. Cuentos y otros deseos. Parque Bruil

17.30 RÍO Y JUEGO. Espacio infantil de fiestas. 18 espacios para jugar en torno a la economía circular. Cuentos con Nuria Charraire (18.00 y 19.00). Horario. De 11.30 a 14.00 y 17.30 a 20.00. Frente Fluvial Expo.

17.30 LA PLAZA DE LA MAGIA. EL SÓTANO MÁGICO presenta MAGO TETO ALQUIMIA. Plaza San Pedro Nolasco.

17.30 DENOMINACIÓN DE ORIGEN. SEMBLANTE ARAGONÉS. Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

17.30 MERCADO GASTRONÓMICO DE PUERTA CINEGIA. Esbarizaculos. Taller creativo con material reciclado, ¡haz tus propias castañuelas! Aforo limitado por orden de llegada. Edades 3 a 12 años. (Puerta Cinegia, Plaza España).

18.00 WEST SIDE STORY. El clásico original de Broadway. Funciones. 18.00 y 22.00 Palacio de Congresos de Zaragoza (Recinto Expo, Plaza Lucas Miret Rodríguez)

18.00 CAMINO AL CIRCO. CIRTEANI. Pasacalles con salida en Plaza de la Magdalena hasta Claustro del Centro de Historias.

18.00 LUIS PARDOS, presenta el espectáculo cómico musical CÓMICOS Y CABEZUDOS con los humoristas aragoneses MARIANICO “EL CORTO” y FERNANDO ESTESO. Artista invitada ROSARIO MOHEDANO. Funciones. 18.00 y 20.30 Auditorio del World Trade Center Zaragoza (C/ María Zambrano, 31)

18.30 DENOMINACIÓN DE ORIGEN. RAÍCES DE ARAGÓN. Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad). 18.30 Recorrido de la Narria Cervecera de LA ZARAGOZANA por el centro de la ciudad. 19.00 MÚSICA CLÁSICA PILAR’19. OLENA PANASYUK, soprano y PILAR LÓPEZ, piano Obras de J. S. Bach, N. Rimski-Korsakov, P. I. Chaikovski, E. Granados, E. Toldrà y C. Guastavino. Sala Luis Galve

19,00 COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. intu Puerto Venecia

19.00 TEATRO PRINCIPAL. MARISOL AZNAR - JORGE ASIN - A. PALOMARES - L. RABANAQUE Y D. ANGULO presentan. SÁLVESE QUIEN PUEDA. (C/ Coso, 59). Funciones. a las 19.00 y 21.30.

19..00 TRADIXENA 2019. Con Escuela Xixena, Dolcainers de Massalió (Teruel)*, Gaiters de Tierra Plana (Huesca)*, “Xixena de Ronda”, Bailes-dance del Rabal, La Xixtén band y amigos. Itinerante. Entornos de calle del Horno-Estación del Norte.

19.00 TEATRO SOBRE RUEDAS. GROMIC. Visual Comedy. Avda. César Augusto (Estatua César Augusto)

19.00 PLAZA DE LA RISA con NAKUPELLE. The Trap. Glorieta del Esperanto (detrás Hotel Boston) 19.00 CAMINO AL CIRCO. CIRTEANI. Circo ambulante. Claustro del Centro de Historias. 19.00 A BAILAR! TANGO con la Asociación EL GARAJE y la Unión Artístico Musical SALDUIE. Plaza José María Forqué.

19.00 TEATRO DEL MERCADO. TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS. Funciones. a las 19.00 y 21.30. (Plaza de Santo Domingo, s/n).

19.00 ZARZUELA GIGANTES Y CABEZUDOS. Teatro Lírico de Zaragoza. C.M.U. Virgen del Carmen (C/Albareda 23).

19.00 XXIV FERIA DE TURISMO, GASTRONOMÍA Y CULTURA. Actuaciones de La Espiga, grupo de Dulzainas y Tambores (Casa de Castilla y León, 19.00); Xinglar (Grupo invitado, 19.45 h.) y Andara (Casa de Andalucía, 20.30) Organiza. Federación de Casas Regionales y Provinciales de Aragón. Plaza Aragón

19.00 Foro de Jota Aragonesa Dolores Sopeña. Salón de Actos de Fundación Sopeña (c/ Boggiero 166, local)

20.00 ZGZ PSYCH FEST presenta MY EXPANSIVE AWARENESS + PLAYBACK MARACAS + MELENAS. Pl. Mariano de Cavia (Las Armas)

20.00 FOLK. JOAQUÍN PARDINILLA SEXTETO (Aragón). Plaza el Pilar (Fuente de la Hispanidad)

20.00 BLUES MOON con LUCHO ESPARCIA & ANGIE DUARTE + WAX & BOOGIE. C.C. Universidad (Violante de Hungría, 4)

20.00 PILARES EN LA ESTACIÓN. EL SILBO VULNERADO presenta Desde Azul. C.C. Estación del Norte (Perdiguera, 7)

20.00 LOS MIRINDAS. La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70)

20.15 ESPECTÁCULO DE LUZ, AGUA Y SONIDO. MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS. Nouvelle Vague. En las fuentes del Parque José Antonio Labordeta.

20.30 TEATRO DE LAS ESQUINAS. CONCHA VELASCO Y JORDI REBELLÓN en El Funeral. Una comedia sobrenatural (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas). 20.30 SORPREND T con DEABRU BELTZAK. Symfeuny. Explanada C.C. Estación del Norte. 21.00 TEATRO ARBOLÉ. FACTORY PRODUCCIONES. Nuevo Cabaret Shanghai (Parque del Agua Luis Buñuel)

21.00 FUEGOS ARTIFICIALES. Plaza Europa.

21.00 DENOMINACIÓN DE ORIGEN. RONDA JOTERA con A.C. EL CACHIRULO. Recorrido. Pl. San Miguel, Coso, Verónica, D. Jaime, Plaza Santa Cruz, Manifestación, Alfonso I.

21.00 DENOMINACIÓN DE ORIGEN. RONDA JOTERA con CORAZÓN DE JOTA Recorrido. Pl. Tenerías, Coso, Trinidad, Sepulcro, S. Vicente Paúl, Mayor, Manifestación, Alfonso I.

21.00 DANI MARTÍNEZ. No os preocupéis... Ya lo digo yo. Sala Mozart de Auditorio

21.00 BALUARTE ARAGONÉS presenta DESARRAIGO. Teatro del Colegio Corazonistas (Pº La Mina, 4, esquina con Cesáreo Alierta) Venta de entradas en el colegio de 11 a 13 y 17 a 20

21.00 PARDAOS. Homenaje a LOS SUAVES. Sala Z (C/. Latassa, 14).

21.00 POTATO (Ska-Regae). A las 01.00 ELEVEN (Dj) + 03.00 MAADRAASSOO (Dj) Sala López (C/. Sixto Celorrio, 2)

22.00 DE LA RAÍZ presenta NIÑO DE ELCHE + LORENA ALVAREZ + LES CONCHES VELASQUES. Plaza del Justicia.

22.00 LOS 40 PRINCIPALES presenta AMARAL en concierto. Gira Salto al color. Plaza del Pilar. Fuente de Goya

22.00 MELENDI. Gira Mi cubo de Rubik. Pabellón Príncipe Felipe

22.00 MERCADO GASTRONÓMICO DE PUERTA CINEGIA. DJ Florida&Hermosso. Puerta Cinegia (Plaza de España) 22.00 FIESTA GLAM II EDITION-WILL & THE DIRTIES Sala Creedence (Pl. San Lamberto, 3) 22.30 DERIVAS. El mayor homenaje a HÉROES DEL SILENCIO. La Casa del Loco (C/ Mayor 10-12) 23.00 LOS IBERICOS (Pioneros del Rock). La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70)

23.00 TEATRO DE LAS ESQUINAS. JUAKO MALAVIRGEN Y DIEGO PEÑA. J&D. ADOKINGS (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

23.00 DENOMINACIÓN DE ORIGEN. RONDA JOTERA con A.C. LOS JOTEERIKOS. Recorrido. Pl. San Miguel, Coso, Verónica, D. Jaime, Plaza Santa Cruz, Manifestación, Alfonso I.

23.00 DENOMINACIÓN DE ORIGEN. RONDA JOTERA con CASTAÑUELAS DE ARAGÓN Recorrido. Pl. Tenerías, Coso, Trinidad, Sepulcro, S. Vicente Paúl, Mayor, Manifestación, Alfonso I.

23.00 KABARET VENDETTA (Game Over) II FESTIVAL NACIONAL DE KABARET. DADÁ + CASHALADA + SIL DE CASTRO + PATO BADIAN+ DANIEL RABANAQUE. Apertura de puertas. 22.00 Sala Oasis (C/ de Basilio Boggiero, 28)

Sábado 12 de octubre

04.30 Tradicional y solemne MISA DE INFANTES en la Angélica Capilla de la Basílica del Pilar.

05.00 ROSARIO DE LA AURORA. Salida. Parroquia de San Pablo. Recorrido. Plaza de San Pablo, Avda. César Augusto, Torrenueva, Alfonso I, Plaza del Pilar. Organiza. M.I. y A. Cofradía del Stmo. Rosario (llamada de la Rosa)

06.30 MISA ARAGONESA en la Parroquia de San Pablo. Organiza. M.I. y A. Cofradía del Stmo. Rosario (llamada de la Rosa)

06.45 OFRENDA DE FLORES. Con salida desde la Plaza Aragón. Colabora. L’AUSÍN (FFAMA) (De 10.00 a 12.00) En el transcurso de la misma tendrá lugar el VIII CONCURSO DE TRAJE ARAGONÉS y el V CONCURSO DE FLORES, CANASTILLAS Y ARREGLOS FLORALES. Plaza del Pilar.

09.35 OFRENDA FLUVIAL DE FLORES. Salida. embarcadero Expo. Llegada. embarcadero del Club Náutico.

10.00 Entrada gratuita a los museos municipales. Museo Pablo Gargallo (Pza. de San Felipe, 3), Museo del Foro (Pza. de la Seo, 2), Museo de las Termas Públicas (C/. San Juan y San Pedro, 3), Museo del Puerto Fluvial (Pza. de San Bruno, 8) y Museo del Teatro de Caesaraugusta (C/. San Jorge, 12). De 10.00 a 14.00 h y de 17.00 a 21.00. El acceso será gratuito hasta completar el aforo de los museos.

10.30 TRAGACHICOS. De 10.30 a 14.30 y de 16.30 a 20.30 Parque José Antonio Labordeta (puente de los cantautores)

10.30 MERCADO DE LOS PORCHES. ARTESANÍA, DISEÑO Y GOURMET. De 10.30 a 14.30 y de 17.30 a 22.00. Organiza A. Hoja de Ruta 80. Los Porches del Audiorama

10.30 ALFOMBRA FLORAL. Realiza. Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas. Plaza del Pilar (Delegación del Gobierno)

11.00 PARQUE DE LAS MARIONETAS. X FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA. Horario. de 11.00 a 14.00 Zona del Quiosco de la música del Parque José Antonio Labordeta.

11.30 79 FERIA GENERAL DE MUESTRAS DE ZARAGOZA. De 11.30 a 20.30 horas.

11.30 RÍO Y JUEGO. Espacio infantil de fiestas. 18 espacios para jugar en torno a la economía circular. Cuentos con Lü de Lurdes (12.00 y 13.00). Horario. De 11.30 a 14.00 y 17.30 a 20.00. Frente Fluvial Expo.

12.00 SOLEMNE MISA PONTIFICAL. Basílica del Pilar. A continuación, procesión por el exterior de la Plaza del Pilar.

12.00 EL TEATRO AMBULANTE DE ARBOLÉ presenta LOS TÍTERES DE CACHIPORRA. Funciones. 12.00, 17.30, 18.30, 19.30 y 20.30 Plaza de Los Sitios

17.00 PARQUE DE LAS MARIONETAS. X FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA. Horario. de 17.00 a 20.00 Zona del Quiosco de la música del Parque José Antonio Labordeta.

17.00 DENOMINACIÓN DE ORIGEN. Ganadores del CERTAMEN OFICIAL DE JOTA Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad). 17.30 EL ÁRBOL DE LOS CUENTOS. ZOOTROPO TEATRO. Cuentico contao. Parque Bruil. 17.30 RÍO Y JUEGO. Espacio infantil de fiestas. 18 espacios para jugar en torno a la economía circular. Cuentos con Lü de Lurdes (18.00 y 19.00). Horario. De 11.30 a 14.00 y 17.30 a 20.00. Frente Fluvial Expo.

18.00 ESPACIO BEBÉ. Cuando yo era pequeño con JAVI EL MAGO Para niños de 1 a 5 años. 7 € (Plaza Eduardo Ibarra s/n Quiosco, 4)

18.00 TEATRO DE LAS ESQUINAS. CONCHA VELASCO Y JORDI REBELLÓN en El Funeral. Una comedia sobrenatural (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas). Funciones. 18.00. Y 20.30.

18.00 XXIII FERIA DE TURISMO, GASTRONOMÍA Y CULTURA. Actuaciones de Asociación Vamos de Ronda (Casa de la Comunidad Valenciana, 18.00); Banda de gaitas El Centru del C. A. de Madrid (Centro Asturiano, 18.30); Coros y Danzas San Pablo de Albacete (Casa de Castilla-La Mancha, 19.00); Asociación Cultural Aguedas de San José Obrero de Zamora (Casa de Castilla y León, 19.30); Círculo Cultural Aires de Tsifa” de Gran Canaria ( Casa de Canarias, 20.00); Grupo Alféizar” de Santa Ana de Cáceres (Hogar Extremeño, 20.30) Organiza. Federación de Casas Regionales y Provinciales de Aragón. Plaza Aragón 18.30 Recorrido de la Narria Cervecera de LA ZARAGOZANA por el centro de la ciudad. 18.30 DENOMINACIÓN DE ORIGEN. BALUARTE ARAGONÉS. Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

19.00 MÚSICA CLÁSICA PILAR’19. NOELIA RODILES, piano. Obras de F. Mendelssohn, D. del Puerto, R. Schumann y J. Rueda Sala Luis Galve

19.00 TEATRO PRINCIPAL. MARISOL AZNAR - JORGE ASIN - A. PALOMARES - L. RABANAQUE Y D. ANGULO presentan. SÁLVESE QUIEN PUEDA. (C/ Coso, 59). Funciones. a las 19.00 y 21.30.

19.00 A BAILAR! BAILES DE SALÓN con Asociación Aragonesa de Bailes de Salón. Plaza José María Forqué.

19.00 TEATRO DEL MERCADO. TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS. Funciones. a las 19.00 y 21.30. (Plaza de Santo Domingo, s/n).

19.00 PLAZA DE LA RISA. GROMIC. Visual comedy. Glorieta del Esperanto (detrás Hotel Boston)

19.30 DENOMINACIÓN DE ORIGEN. AIRES DE ALBADA. Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

20.00 ZFF & LA LATA FEST presentan GRAN SOL+ HINDS. Plaza Mariano de Cavia (Las Armas)

20.00 DE LA BULERÍA AL SON. La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70)

20.00 LUIS PARDOS, presenta el espectáculo cómico musical CÓMICOS Y CABEZUDOS con los humoristas aragoneses MARIANICO “EL CORTO” y FERNANDO ESTESO. Artista invitada ROSARIO MOHEDANO. Funciones. 20.00 y 23.00 Auditorio del World Trade Center Zaragoza (C/ María Zambrano, 31)

20.00 B VOCAL. Vocalocuras. Funciones. 20.00 y 23.00 Sala Mozart del Auditorio.

20.15 ESPECTÁCULO DE LUZ, AGUA Y SONIDO. MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS. Film Noir. En las fuentes del Parque José Antonio Labordeta.

20.30 DENOMINACIÓN DE ORIGEN. OCHO PUNTAS. Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

21.00 GLENDFIELD + CAPITÁN BOMBAY. Sala Creedence. (Plaza San Lamberto, 3)

21.00 CAMINO AL CIRCO. Cía CAPICÚA. Koselig. Claustro del Centro de Historias.

21.00 TEATRO ARBOLÉ. FACTORY PRODUCCIONES. Nuevo Cabaret Shanghai (Parque del Agua Luis Buñuel)

21.00 BALUARTE ARAGONÉS presenta DESARRAIGO. Teatro del Colegio Corazonistas (Pº La Mina, 4, esquina con Cesáreo Alierta) Venta de entradas en el colegio de 11 a 13 y 17 a 20

21.00 DESCOSIDO + ADVERSIONES. Sala Z (C/. Latassa, 14).

22.00 MAMBO JAMBO ARKESTRA + DOCTOR CUTI & THE MOGAMBOS. Plaza del Justicia.

22.00 WEST SIDE STORY. El clásico original de Broadway. Palacio de Congresos de Zaragoza (Recinto Expo, Plaza Lucas Miret Rodríguez)

22.00 ESPACIO ZITY. Escenario principal. GLOBAL MUSIC ZITY. Recinto Ferial de Valdespartera.

22.00 MERCADO GASTRONÓMICO DE PUERTA CINEGIA. DJ Florida&Hermosso. Puerta Cinegia (Plaza de España)

22.00 EL VICIO DEL DUENDE. La Ley Seca (C/. Sevilla, 2).

22.30 EUROPA FM presenta LOLA ÍNDIGO. Plaza el Pilar. Fuente de Goya

22.30 Spirits in the Night. Tributo a SPRINGSTEEN. La Casa del Loco (C/ Mayor 10-12)

23.00 TEATRO DE LAS ESQUINAS. JUAKO MALAVIRGEN Y DIEGO PEÑA. J&D. ADOKINGS (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

23.00 CAMELA. 25 Aniversario. Sala Multiusos del Auditorio.

23.00 KABARET VENDETTA (Game Over) II FESTIVAL NACIONAL DE KABARET. DADÁ + CASHALADA + SIL DE CASTRO + PATO BADIAN+ DANIEL RABANAQUE. Apertura de puertas. 22.00 Sala Oasis (C/ de Basilio Boggiero, 28)

23.00 HOMENAJE A LUDMILLA MERCERON (Premios NY). La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70)

23.00 DENOMINACIÓN DE ORIGEN. RONDA JOTERA con SOMERONDÓN. Recorrido. Pl. San Miguel, Coso, Verónica, D. Jaime, Plaza Santa Cruz, Manifestación, Alfonso I.

23.00 DENOMINACIÓN DE ORIGEN. RONDA JOTERA con VIVA ARAGÓN. Recorrido. Pl. Tenerías, Coso, Trinidad, Sepulcro, S. Vicente Paúl, Mayor, Manifestación, Alfonso I.

24.00 STARKYTCH pinchadiscos.

A las 04.00 DENIRO (Djs). Sala López (C/. Sixto Celorrio, 2).

Domingo 13 de octubre

10.30 DENOMINACIÓN DE ORIGEN. Escuelas de Jota de los Grupos FFAMA. SIMPATÍA ARAGONESA (10,30 h); REINA DE LA HISPANIDAD (10.55 h.); BRAVURA ARAGONESA (11,20); D’ARAGÓN (11.45 h.); TEMPLANZA ARAGONESA (12.15 h.); DANZAR (12.40); ALMA DE ARAGÓN (13,05 h.); LA FIERA (13.30) Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

10.30 MERCADO DE LOS PORCHES. ARTESANÍA, DISEÑO Y GOURMET. De 10,30 a 14,30 h y de 17.30 a 22.00. Organiza A. Hoja de Ruta 80. Los Porches del Audiorama

10.30 TRAGACHICOS. De 10.30 a 14.30 y de 16.30 a 20.30 Parque José Antonio Labordeta (puente de los cantautores)

11.00 OFRENDA DE FRUTOS. Con salida de la Plaza de Santa Engracia. Recorrido. Paseo Independencia, Plaza de España, C/ Alfonso y Plaza del Pilar. Colabora. Federación de Casas Regionales y Provinciales en Aragón.

11.00 PARQUE DE LAS MARIONETAS. X FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA. Horario. de 11.00 a 14.00 Zona del Quiosco de la música del Parque José Antonio Labordeta.

11.00 ESPACIO BEBÉ. Cuando yo era pequeño con JAVI EL MAGO Para niños de 1 a 5 años. 7 €. Funciones. 11.00 y 12.15 (Plaza Eduardo Ibarra s/n Quiosco, 4)

11.00 VIII Gala de Campeones del concurso de Jota Aragonesa cantada Dolores Sopeña. Salón de Actos de Fundación Sopeña (c/ Boggiero 166, local)

11.00 VI FERIA DE INTERCAMBIO DE ZARAGOZA. CAMBIAR COSAS PARA CAMBIAR LAS COSAS. Hasta las 14 h. Organiza. Red de Trueque de Zaragoza (FABZ, Fundación “El Tranvía”, Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. UNIZAR) Avda. de San Sebastián (Parque José Antonio Labordeta)

11.00 Trofeo Motos de agua y 45 minutos Motonáuticos Ibercaja-Ciudad de Zaragoza. De 11,00 a 14.00 y de 17.00 a 18,00 Organiza Real Federación Aragonesa de Motonáutica y Club Náutico. Río Ebro, embarcadero Club Náutico.

11.30 RÍO Y JUEGO. Espacio infantil de fiestas. 18 espacios para jugar en torno a la economía circular. Cuentos con Carmen Conguantes (12.00 y 13.00). Horario. De 11.30 a 14.00 y 17.30 a 20.00. Frente Fluvial Expo.

11.30 79 FERIA GENERAL DE MUESTRAS DE ZARAGOZA. De 11.30 a 20.

12.00 TEATRO DE LAS ESQUINAS. JUAKO MALAVIRGEN Y DIEGO PEÑA. J&D. ADOKINGS (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas). Funciones. 12.00 y 20.30

12.00 MÚSICA DE BANDA. Asociación Musical del Club Social de Empleados Municipales Barrio de la Almozara. Mercado Ambulante

12.00 "BOMBEROS ¿DÍGAME?" Recorrido por el Museo con taller posterior impartido por Pepa Educación y Arte. Recomendado para público familiar con peques de 4 a 6 años. Museo del Fuego y los Bomberos (c/ Ramón y Cajal, 32)

12.00 COMPARSA DE GIGANTES Y CABEUZUDOS. Recorrido. C.P. Puerta Sancho, C/Batalla de Almansa, C/Juan Sariñena, C/Las Cortes, C/Reino, C/Braulio Foz, C/Lago, Avenida Puerta Sancho, C/Batalla de Almansa, C.P. Puerta Sancho

12.00 PLAZA DE LA RISA con Cía CRIS-IS. Wet Floor. Glorieta del Esperanto (detrás Hotel Boston)

12.00 A BAILAR! Bailes Country con la Asociación COUNTRY EN LÍNEA ZARAGOZA y LOLA MISSISSIPPI. Plaza José María Forqué.

12.00 EL TEATRO AMBULANTE DE ARBOLÉ presenta LOS TÍTERES DE CACHIPORRA. Funciones. 12.00, 13.00, 17.30, 18.30 y 19.30 Plaza de Los Sitios

12.30 EL ÁRBOL DE LOS CUENTOS. LA GUITARRA DE RAQUEL. DE cuentos, canciones y emociones. Parque Bruil.

12.30 SORPREND T. FUMAN ARTIST. El Gran Fuman. Plaza Mariano de Cavia (Las Armas) 12.30 VII SHAKE & SHOUT. Rockers Vs. Mods. Sesión Vermut. El Corazón Verde (África, 8). 14.00 RECEPCIÓN MUNICIPAL A LAS CASAS REGIONALES. Salón de Recepciones del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

16.45 DENOMINACIÓN DE ORIGEN. EL PILAR. Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

17.00 PARQUE DE LAS MARIONETAS. X FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA. Horario. de 17.00 a 20.00 Zona del Quiosco de la música del Parque José Antonio Labordeta.

17.00 LUIS PARDOS, presenta el espectáculo cómico musical CÓMICOS Y CABEZUDOS con los humoristas aragoneses MARIANICO “EL CORTO” y FERNANDO ESTESO. Artista invitada ROSARIO MOHEDANO. Función bonificada para mayores de 65 años. Auditorio del World Trade Center Zaragoza (C/ María Zambrano, 31)

17.30 RÍO Y JUEGO. Espacio infantil de fiestas. 18 espacios para jugar en torno a la economía circular. Cuentos con Carmen Conguantes (18.00 y 19.00). Horario. De 11.30 a 14.00 y 17.30 a 20.00. Frente Fluvial Expo.

17.45 DENOMINACIÓN DE ORIGEN. ESTAMPA BATURRA. Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

18.00 WEST SIDE STORY. El clásico original de Broadway. Palacio de Congresos de Zaragoza (Recinto Expo, Plaza Lucas Miret Rodríguez)

18.00 TEATRO DE LAS ESQUINAS. CONCHA VELASCO Y JORDI REBELLÓN en El Funeral. Una comedia sobrenatural (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

18.00 ENTREGA DE LOS PREMIOS DE LOS CONCURSOS DEL PILAR 2019 en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Zaragoza.

18.30 ROSARIO DE CRISTAL con salida desde la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, (Calle Pedro Joaquín Soler). Recorrido. Plaza de San Pedro Nolasco, Santo Dominguito de Val, San Vicente de Paúl, Coso, Plaza España, Coso, Alfonso I, Plaza del Pilar, D. Jaime I, Plaza de La Seo, Sepulcro, Plaza de San Bruno, Sepulcro, San Vicente de Paúl, San Lorenzo, San Jorge, Pedro Joaquín Soler.

18.30 XXIV FERIA DE TURISMO, GASTRONOMÍA Y CULTURA. Actuaciones de Grupo Madrid Eterno (Casa de Madrid, 18.30); Asociación Cultural Dance del Rabal (Grupo invitado, 19.15 h.); Grupo de baile Sentimiento Andaluz (Casa de Andalucía, 20.00). Organiza. Federación de Casas Regionales y Provinciales de Aragón. Plaza Aragón.

19.00 B VOCAL. Vocalocuras. Sala Mozart del Auditorio.

19.00 TEATRO DEL MERCADO. TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS. (Plaza de Santo Domingo, s/n).

19.00 TEATRO PRINCIPAL. MARISOL AZNAR - JORGE ASIN - A. PALOMARES - L. RABANAQUE Y D. ANGULO presentan. SÁLVESE QUIEN PUEDA. (C/ Coso, 59).

19.00 TEATRO ARBOLÉ. FACTORY PRODUCCIONES. Nuevo Cabaret Shanghai (Parque del Agua Luis Buñuel)

19.00 BALUARTE ARAGONÉS presenta DESARRAIGO. Teatro del Colegio Corazonistas (Pº La Mina, 4, esquina con Cesáreo Alierta) Venta de entradas en el colegio de 11 a 13 y 17 a 20

20.00 FUGA presenta JAY MITTA. Plaza Mariano de Cavia (Las Armas)

20.00 LUIS PARDOS, presenta el espectáculo cómico musical CÓMICOS Y CABEZUDOS con los humoristas aragoneses MARIANICO “EL CORTO” y FERNANDO ESTESO. Artista invitada ROSARIO MOHEDANO. Función de despedida. Auditorio del World Trade Center Zaragoza (C/ María Zambrano, 31)

20.00 Domingos de Jazz. BIG BAND DUBADU. A las 22.30 Jam Session. La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70)

20.15 ESPECTÁCULO DE LUZ, AGUA Y SONIDO. MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS. Modernismo. En las fuentes del Parque José Antonio Labordeta.

22.00 OPEN MIC ZARAGOZA. Sala Creedence. (Plaza San Lamberto, 3).

22.15 FUEGOS ARTIFICIALES Y TRACA FINAL (Parque Macanaz-Río Ebro)