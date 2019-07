La Agenda 2030 es un programa aprobado por la Asamblea General de la ONU en 2015. Se trata de un plan de acción en favor de las personas y la prosperidad, que debe ejecutarse mediante un desarrollo sostenible para el que se han declarado 17 objetivos (ODS) y 169 acciones. El desarrollo sostenible es aquel “capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades”, según la Cumbre de la Tierra de 1992. Como se afirma en la Estrategia Aragonesa de Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2018, “para el desarrollo sostenible es fundamental armonizar tres elementos centrales: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección ambiental”.

Hablar de sostenibilidad es pensar en un medio ambiente que mantenga unas condiciones en las que los seres humanos puedan seguir existiendo. Una de las causas que más atacan esa sostenibilidad, aunque hay otras, es el cambio climático, cuyos efectos ya se están notando en todo el planeta, también en Aragón.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). ONU

El Gobierno español acaba de presentar ante la UE su Plan Climático y ha aprobado un Plan de Acción y creado un Alto Comisionado para la Agenda 2030. Sin embargo, solo un 13% de la población española ha oído hablar de los ODS y la Agenda 2030. A lo largo de 2019, en Aragón se ha desarrollado una campaña divulgativa para sensibilizar a la población sobre los ODS, mediante la teatralización de ‘Un restaurante llamado Tierra’, a cargo de la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), con el apoyo del Gobierno de Aragón.

Analizamos la situación aragonesa en los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

Objetivo 1

Objetivo 1: fin de la pobreza. ONU

Según datos de la ONU, alrededor de 736 millones de personas en todo el mundo viven con menos de 1,9 dólares al día y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados. Por eso, erradicar la pobreza en todas sus formas sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad. Y aunque el objetivo es difícil, hay datos para la esperanza: la cifra de personas que viven en extrema pobreza disminuyó en más de la mitad entre 1990 y 2015.

Ser mujer es un factor que incrementa en todo el mundo las posibilidades de ser pobre

El crecimiento económico acelerado de países como China e India, explica Naciones Unidas, ha sacado a millones de personas de la pobreza, pero el progreso ha sido muy desequilibrado. Ser mujer, por ejemplo, es un factor que incrementa en todo el mundo las posibilidades de ser pobre, debido al acceso desigual al trabajo remunerado, la educación y la propiedad.

Alrededor de 736 millones de personas en el mundo viven con menos de 2 dólares al día. Dazzle Jam Pexels

En cuanto a Aragón, con datos de la DGA correspondientes a 2016, el 18,7 % de la población está en riesgo de pobreza y/o exclusión social, lo que supone alrededor de 244.000 personas. La crisis de la última década, además, ha agravado el problema, ya que hay unas 17.800 personas más en esta situación de las que había en 2008. Respecto a pobreza severa, en Aragón la sufre el 2,4 % de la población, un porcentaje que es el segundo más bajo de todas las comunidades autónomas. No obstante, el riesgo de pobreza en la Comunidad se elevó en 2016 hasta 1,3 puntos porcentuales con respecto al año anterior, hasta situarse en el 15,7 % del total de la población.

En Aragón surge un nuevo perfil de pobre, que tiene trabajo pero no llega a cubrir necesidades básicas

Los datos de Cáritas, más actualizados, señalan que la pobreza se sigue cronificando entre los aragoneses más necesitados. En 2018 la organización atendió a 3.727 familias, algunas más que en 2017 (3.712), y a 8.793 personas, frente a las 9.052 del año anterior. Según los datos de Cáritas, un 44,1% de los hogares acudieron por primera vez a la entidad, mientras en 2017 fueron un 33%. Este aumento de un 11%, explicaron desde la entidad en la presentación de su memoria del año pasado, no está relacionado solo con la inmigración, sino también con un nuevo perfil de pobre que tiene trabajo pero no llega a cubrir sus necesidades básicas como consecuencia de "unos empleos precarios y temporales".

En este sentido, la Estrategia Aragonesa de Desarrollo Sostenible asume que la lucha contra la pobreza exige el trabajo coordinado de todas las Administraciones, y que se hace imprescindibles la promoción del incremento de la protección social y laboral, políticas fiscales progresivas y el desarrollo de un sistema eficaz de Servicios Sociales en la lucha contra la pobreza, la reducción de la precariedad y en el logro de una sociedad más justa e igualitaria.

Objetivo 2

Objetivo 2: Hambre cero en el mundo. ONU

La Agenda 2030 fija ese año para poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas a una alimentación sana, nutritiva y suficiente.

Desde el Ejecutivo autonómico se creó en 2017 el Observatorio de la Desigualdad en Aragón. Su primera actuación fue el informe de Unicef Comité Aragón, 'La infancia en Aragón 2017: desigualdad, la cara oculta de la crisis', donde se muestra que la infancia aragonesa no tiene en términos generales problemas alimenticios graves. Sin embargo el 5,5 % de los padres declaró que a lo largo del último año había tenido que reducir el gasto en alimentos para sus hijos, y se detectó que las dificultades económicas impiden darles una dieta equilibrada. Por otra parte, crecen los malos hábitos en el tipo de comida que se ingiere, y el sedentarismo.

Banco de Alimentos de Zaragoza. Oliver Duch

El crecimiento económico y el aumento de la productividad agrícola en las últimas dos décadas, hizo que el número de personas desnutridas en el mundo disminuyera casi a la mitad. Pero la degradación ambiental, la sequía y la pérdida de biodiversidad ha provocado que 821 millones de personas sufrieran de desnutrición crónica en 2017.

La lucha contra esta situación implica promover una agricultura sostenible, y mantener la diversidad genética de plantas y animales. A día de hoy, en Aragón hay 62.488 hectáreas de cultivo ecológico, con 984 operadores inscritos en el Comité de Agricultura Ecológica de Aragón. Ello supone que la proporción de superficie de agricultura ecológica es algo más de un 3% de la superficie total de tierras de cultivo. La Estrategia Aragonesa de Desarrollo Sostenible incluye el compromiso de fomento de la agricultura ecológica, y la Comunidad cuenta con un Plan Estratégico para el Fomento y Desarrollo de la Producción Agroecológica en Aragón 2014-2020.

Respecto a mantener la diversidad genética de plantas y animales, en Aragón se encuentra elBanco de Germoplasma de Especies Hortícolas del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), muchas de cuyas semillas constituyen la única muestra que permanece viva de estas variedades. El banco conserva aproximadamente 17.000 muestras pertenecientes a más de 300 especies.

Objetivo 3

Objetivo 3: Salud y bienestar. ONU

El objetivo 3.9 es, para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo. Un total de 7 millones de personas mueren cada año a causa de la exposición a finas partículas en el aire contaminado. En España, la contaminación causa 10.000 muertos al año, más que los accidentes de tráfico (1.700), y causa el 50% de los casos de neumonía infantil.

Los contaminantes más perjudiciales son los óxidos de nitrógeno (NO2), que provocan alrededor de 6.000 muertes al año en España; el ozono troposférico, con más de 500 fallecimientos; el dióxido de azufre; el monóxido de carbono o el plomo.

En España, los gases emitidos por los tubos de escape del tráfico suponen el 32,5 % del total de la contaminación, mientras que las productoras de energía se cifran en 32,4%. Por otra parte, las partículas de suspensión (PM) se producen por la combustión de los vehículos que circulan por las ciudades, fundamentalmente por los motores diésel. Estas partículas son consideradas un carcinógeno de primer orden y se asocian a tumores pulmonares, de mama y digestivos, según la SEPAR (Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica), que añade que los niños que viven cerca de vías con exceso de tráfico presentan menor desarrollo pulmonar.

CONTAMINACION SOBRE ZARAGOZA / 22/11/2017 / FOTO : OLIVER DUCH [[[FOTOGRAFOS]]] Oliver Duch

En 2017 Zaragoza registró más de 20 episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno, mientras que Huesca es una de las ciudades españolas que más han reducido su tasa de contaminación. Aragón es además una de las comunidades más contaminadas por ozono.

La Estrategia Aragonesa de Desarrollo Sostenible plantea “vigilar y desarrollar actuaciones para reducir la contaminación ambiental en sus diferentes formas, acústica, atmosférica y de las aguas, la utilización de plaguicidas y la contaminación química de alimentos”.

Objetivo 4

Objetivo 4: Educación de calidad. ONU

Naciones Unidas tiene claro que la educación es uno de los motores más poderosos para garantizar el desarrollo sostenible. Por eso, el objetivo es que, para 2030, todos los niños del mundo tengan acceso a una educación primaria y secundaria gratuita. Asimismo, la ONU aspira a garantizar el acceso igualitario a la formación profesional y eliminar las diferencias de género -las niñas tienen tasas de escolarización mucho menores que los niños- e ingresos, además de lograr el acceso universal a una educación superior de calidad.

Los avances, según la ONU, son constantes. Desde el año 2000 se ha registrado un enorme progreso en la búsqueda de una educación primaria universal. El 91% de los niños que vivían en las regiones en desarrollo en 2015 estaban matriculados en el colegio. Y la cifra de menores que no asisten a clase disminuyó casi a la mitad en todo el mundo. También han mejorado las tasas de alfabetización y hoy asisten a la escuela más niñas que nunca. Las guerras y la pobreza, sin embargo, siguen siendo los grandes enemigos de la educación. En Asia Occidental y el Norte de África, los conflictos armados han aumentado la proporción de niños que no van al colegio, constituyendo una tendencia preocupante. Esos son los dos puntos donde el esfuerzo ha de ser mayor para lograr cambios significativos de aquí a 2030.

En Aragón, un 8,2% de los escolares residen en pequeños núcleos de población. Oliver Duch

En Aragón, la situación no es comparable con la de estos lugares. La educación de calidad está generalizada y todos los niños tienen garantizada la escolarización. Sin embargo, también hay aspectos mejorables. Según el último informe del Consejo Escolar de la Comunidad, la disminución de la población y la despoblación del mundo rural es el gran hándicap de la educación en Aragón.

En este sentido, cabe destacar dos datos: el número de niños de entre 0 y 4 años muestra un descenso significativo, de un 10,7%, en los últimos cinco años, y un 8,2% de los escolares residen en pequeños núcleos de población y asisten a centros rurales agrupados (CRA), que agrupan a niños de varias localidades cercanas. Todo ello obliga a adaptar el sistema y los propios centros escolares a esas circunstancias. Además, la dispersión de la población complica la prestación de servicios, lo que convierte a las comarcas en organismos fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades en la escuela rural. En 2016, además, Aragón fue la tercera comunidad autónoma con mayor porcentaje de alumnos extranjeros, lo que obliga también a mejorar los refuerzos enfocados a estos niños con necesidades especiales.

Por todo ello, y dentro de la Estrategia Aragonesa de Desarrollo Sostenible, se consideran "imprescindibles" la inclusión y la equidad como soportes de la calidad educativa. "El objetivo último -señala la DGA- es la promoción de la igualdad, del progreso y de la superación en todo el alumnado".

Objetivo 5

Objetivo 5: igualdad de género. ONU

La lucha contra la discriminación de las mujeres, considera Naciones Unidas, no es solo una cuestión de justicia, sino que además es crucial para el desarrollo sostenible del planeta. Empoderar a las mujeres y a las niñas, destaca la organización, tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial.

Las cosas, sin embargo, van despacio. El matrimonio infantil es todavía muy frecuente (hay unos 750 millones de mujeres en el mundo que se casaron antes de tener 18 años), a ellas se les niegan los derechos laborales que tienen los hombres (ellas cobran 77 céntimos por cada euro que ganan ellos haciendo el mismo trabajo), sufren en un grado mucho mayor la violencia y la explotación sexual y cargan con la mayor parte del trabajo no remunerado -el doméstico y el de cuidado de otras personas-. Además, en mucho países siguen discriminadas en la toma de decisiones en el ámbito público.

Aunque hay avances. La cifra de niñas que van al colegio es hoy mayor que hace 15 años y la mayoría de las regiones ha alcanzado la paridad de género en la educación primaria. Por contra, algunos derechos ya consolidados se han visto mermados en los últimos meses en lugares donde se daban por hechos: ha ocurrido en Estados Unidos, donde aumentan los estados que restringen los derechos de las mujeres en lo que se refiere a la planificación familiar y la interrupción del embarazo.

En Aragón, los principales problemas se dan en el ámbito del trabajo: la brecha de género sigue en aumento. Desde julio del 2015, por ejemplo, el paro registrado se ha reducido en un 28,75%, pero esa bajada ha sido mayor entre los hombres (36,29%) que entre las mujeres (22,67%). La diferencia de género es patente en todos los sectores laborales, pero es más evidente en las TIC y las profesiones científicas y técnicas. La presencia de alumnas en estos grados universitarios es muy inferior a la de los varones, ya que en ningún caso superan el 12% y el 24%, respectivamente. Estas diferencias iniciales se perpetúan en el ámbito laboral.

Además, el 73,47% de las jornadas a tiempo parcial en España son de mujeres. Las solicitudes de excedencias por cuidados de hijos, personas mayores o dependientes en Aragón en 2018 correspondieron en un 93% -1.478- a mujeres, frente a las 110 realizadas por hombres. La asunción de las tareas de cuidado es abrumadoramente más alta en las mujeres, que en consecuencia sufren los efectos de la paralización de su carrera laboral.

Para caminar hacia la igualdad, la DGA puso en marcha a comienzos de 2019 el programa Preparadas para el Empleo, que busca facilitar la inserción laboral de al menos a 2.000 mujeres, sobre todo a través de itinerarios personalizados de orientación y formación. En la Universidad de Zaragoza existe además la cátedra de Desarrollo Directivo Femenino, que pretende visibilizar la carrera directiva para mujeres en edad universitaria, intentando así romper el techo de cristal que hace que para ellas sea más difícil llegar a puestos de responsabilidad en las empresas.

La violencia de género es otra gran lacra en la batalla por la igualdad. Y el año pasado, la cifra de víctimas de este problema subió en Aragón un 3,3% respecto a 2017 y pasó de 822 mujeres maltratadas a 849. Además, tres aragonesas fueron asesinadas en 2018 en la Comunidad a manos de sus parejas o exparejas. Uno de los datos más preocupantes es que el mayor crecimiento en el número de denunciados, un 8,99%, se dio en el tramo de 18 y 24 años. En 2018 se denunció a 97 jóvenes en este tramo de edad (de un total de 847), mientras en 2017 fueron 89. Una tendencia de la que advierte el INE. En España, los denunciados por ejercer violencia machista sobre sus parejas o exparejas crecieron un 14,1% entre los 18 y 19 años (de 518 casos a 591) y un 11,9% entre los de 25 a 29 años (de 3.426 a 3.835).

En este sentido, en 2017 nació el Plan Estratégico para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en Aragón (pensado para el periodo 2018-2021), que busca luchar contra este problema en la Comunidad.

OBJetivo 6

Objetivo 6: agua limpia y saneamiento. ONU

El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible, favorece el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, al tiempo que tiene un impacto positivo en la vida de millones de personas por su papel primordial en seguridad alimentaria y energética, en la salud humana y el medio ambiente. La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial. Cada vez más países están experimentando estrés hídrico, y el aumento de las sequías y la desertificación ya está empeorando estas tendencias. Se estima que al menos una de cada cuatro personas se verá afectada por escasez recurrente de agua para 2050.

El 71% de la población mundial, 5.200 millones de personas, tenía agua potable administrada de manera segura en 2015, pero 844 millones de personas aún carecían incluso de agua potable básica.

Las enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento siguen estando entre las principales causas de fallecimiento de niños menores de 5 años; en el mundo, más de 800 niños mueren cada día por enfermedades diarreicas asociadas a la falta de higiene. Sin mejores infraestructuras y sin una gestión más eficaz, millones de personas seguirán muriendo cada año y se seguirá perdiendo diversidad biológica y resiliencia de los ecosistemas.

En 2015, 844 millones de personas en el planeta aún carecían de agua potable básica. Pexels

Aragón no presenta problemas vitales de acceso al agua y, en cuanto a la calidad, el 97% de las muestras analizadas han sido calificadas como aptas para consumo humano, mientras que el 3% han resultado ser no aptas, de las cuales tan solo el 0,2% de las muestras se han calificado como no aptas con riesgo para la salud. En la contaminación biológica, las causas principales son bacterias coliforme, y de exceso de desinfectante residual (cloro libre residual), sulfatos y turbidez.

Entre las causas de contaminación de naturaleza química destacan las incidencias en la calidad del agua debida a nitratos (contaminación de acuíferos por malas prácticas agro-ganaderas), seguido de trihalometanos (subproductos de la desinfección) y al plomo (relacionado con instalaciones interiores que contienen ese material). Aragón cuenta con un episodio muy grave de contaminación: el lindano vertido al Gállego por la planta de Inquinosa en Sabiñánigo, controlado pero no resuelto y que sigue costando mucho dinero a la Comunidad.

En cuanto a las aguas residuales, en el planeta, el 80% de las aguas residuales se vierte en vías fluviales sin un tratamiento adecuado. En Aragón se ha cumplido con el objetivo marcado por la Unión Europea para el año 2000 de “depurar con tratamiento secundario las aguas de poblaciones de más de 15.000 habitantes equivalentes”. El siguiente objetivo comunitario de depurar las aguas residuales de los núcleos de más de 2.000 habitantes aún no se ha logrado. En el año 2017, en la Comunidad estaban en funcionamiento 212 Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDARs), las cuales daban servicio aproximadamente al 90% de la población aragonesa. En la Comunidad están operativas hoy 214 depuradoras que tratan “el agua correspondiente a 2,5 millones de habitantes equivalentes de un total calculado para nuestra comunidad Autónoma de algo más de 2,9”.

Por otra parte, España sufre estrés hídrico en el 20,6% de su territorio, uno de los mayores de la UE. De 1980 a 2010 las precipitaciones en España disminuyeron en 18%. (Agenda 2030 del Gobierno de España).

Pantano en Aragón, durante un episodio de sequía.. Oliver Duch

En Aragón, las precipitaciones se caracterizan por su escasez, irregularidad interanual y desigual reparto a lo largo del año. No son solo las lluvias las que disminuyen, también las reservas de nieve se ven afectadas. Durante el verano no son pocas las poblaciones que deben ser abastecidas por cisternas debido a la falta de agua de sus abastecimientos habituales. El año pasado, 25 localidades tuvieron ese problema. En cualquier parte del territorio aragonés pueden producirse episodios de sequía, pero son aquellas áreas con precipitaciones anuales inferiores a los 500 mm las más proclives a sufrir este tipo de fenómenos climáticos.

Los humedales son ecosistemas muy valiosos, sin embargo el mundo perdió el 70% de sus zonas húmedas naturales en el último siglo. En España, el 60% de los humedales fue destruido durante el siglo XX. Aragón no escapó a ese fenómeno, sin embargo, se ha logrado recuperar algunos, como los Ojos del Pontil en el Jalón, en Zaragoza, o la Laguna de Cañizar entre Cella y Villarquemado, en Teruel. Cuatro humedales aragoneses forman parte de la Lista Ramsar (que recoge los humedales de mayor importancia internacional): Gallocanta, la salada de Chiprana, las de Sástago-Bujaraloz y las turberas de Orihuela del Tremedal. Además, hay ibones, balsas, galachos, ojos, saladas y turberas, que cuentan en muchos casos con una protección especial al estar incluidos en la Red Natural de Aragón como Humedales Singulares

Objetivo 7

Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante ONU

La energía sostenible, dice la Agenda 2030, es “una oportunidad, que transforma la vida, la economía y el planeta”. Para 2030 debe estar garantizado el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos. Se exige aumentar el porcentaje de energía renovable, aunque sin dar cifras, solo se dice que se hará de manera “sustancial”. Una de cada siete personas en el mundo aún no tiene acceso a la electricidad; la mayoría de ellos en áreas rurales del mundo en desarrollo. Sin embargo, ha crecido el número de personas con acceso a la electricidad, y esta mejora y el aumento de la población va a significar un incremento de la demanda energética.

La energía, a través de los combustibles fósiles, es una de las principales responsables del cambio climático: representa alrededor del 60% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Para cumplir los ODS es necesario invertir en fuentes de energía limpia, como la solar, eólica y geotérica y mejorar la eficiencia energética.

España ha aprobado una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, hacia una economía baja en carbono. Y ha eliminado el ‘impuesto al sol’ que impedía el autoabastecimiento mediante energía solar. La nueva Ley de Transición Ecológica ha decretado el cierre de las centrales térmicas como la de Andorra.

En España las energías fósiles (carbón y petróleo) constituyen el núcleo del sistema energético, ya que representan el 74% de la energía primaria. Las energías renovables suponen el 14% y la nuclear, el 12% restante. En el Plan de Cambio Climático presentado ante la UE España se compromete a que un 42% del consumo energético nacional sea de origen renovable en 2030.

Energía eólica en Cadrete. Oliver Duch

En Aragón, la fotografía es más ‘verde’: en 2016 los combustibles fósiles suponían la fuente de energía más consumida, pero solo suponían el 50,3% (34,5% productos petrolíferos y 15,8, carbón - disminuyendo un 32% su cuota de consumo-), situándose las renovables en un segundo lugar con el 25,1%, mientras un 24,1% del consumo era de gas natural.

Aragón es un importante productor de energía eléctrica: si consumiese toda la energía de origen renovable que produce, podrá atender a más del 80% de su consumo eléctrico.

Por otra parte, con la Ley 9/2016, de 3 de noviembre, de reducción de la pobreza energética de Aragón, para los hogares que no pueden pagar su factura de la luz en invierno, se cumple el objetivo 7.1 de la Agenda 2030.

Objetivo

Objetivo 8: trabajo decente y crecimiento económico. ONU

Empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todos los hombres y mujeres para el año 2030. Ese es uno de los Objetivo del Milenio de Naciones Unidas. Aunque ese deseo general se concreta en acciones muy diferentes según el punto del que se parte en cada caso. Porque no es lo mismo la esclavitud que la precariedad laboral, aunque ambas cosas sean asuntos que requieran soluciones.

Así, entre lo más urgente estaría la lucha contra el trabajo esclavo, que sigue vigente en muchos lugares del mundo, y contra la trata de personas, así como la abolición del trabajo infantil, al menos en sus peores formas.

Logrados esos mínimos, la apuesta es garantizar que todo el mundo tenga un empleo de calidad, que se desarrolle en condiciones dignas y al que corresponda un sueldo que permita satisfacer al menos las necesidades básicas.

En ese sentido, hay avances. En los últimos 25 años, la cantidad de trabajadores que viven en condiciones de pobreza extrema ha disminuido drásticamente. Y eso pese al impacto de la crisis económica de 2008. Además, la clase media va en aumento en los países en desarrollo, donde ya representa más del 34% del empleo total, una cifra que casi se triplicó entre 1991 y 2015.

No obstante, y según datos de la Organización Mundial de Trabajo, hay más de 204 millones de personas desempleadas en todo el mundo y unos 700 millones de trabajadores vivieron en la pobreza extrema o moderada en 2018, con menos de 3,20 dólares diarios. Las peor paradas, además, son las mujeres. Mientras que el 75% de los hombres del mundo tienen trabajo, en el caso de las mujeres la cifra se queda en el 48%.

Empleo pleno y un trabajo decente son objetivos de la Agenda 2030. Guillermo Mestre

Para cambiar todo ello, la ONU llama a estimular el crecimiento económico sostenible mediante el aumento de los niveles de productividad y la innovación tecnológica, aspecto este último fundamental para no perder el tren del desarrollo.

En la UE, y por tanto en Aragón, hay diseñada una estrategia de crecimiento para la década 2010-2020 que pretende superar la crisis que aún se deja notar en las economías comunitarias y subsanar los defectos de nuestro modelo de crecimiento, que en los últimos años ha visto cómo crece la desigualdad y la precariedad. Cada vez son más los europeos que, a pesar de tener un empleo, no consiguen salir de la pobreza.

Aragón tiene su propia Estrategia de Promoción Económica e Industrial, que busca la digitalización de los procesos productivos; el apoyo a la logística como elemento diferencial y como principal herramienta de la internacionalización; y el apoyo a la industria agroalimentaria. Así, la DGA quiere que se simplifique la burocracia, que se luche contra la economía sumergida, se coordinen las inversiones del Gobierno y se incluyan cláusulas sociales en la contratación pública.

Todo, para mejorar las cifras de paro en la Comunidad. Según la EPA del primer trimestre de 2019, en Aragón hay 67.800 desempleados y la tasa actual de paro está en el 10,5%, cuatro puntos porcentuales menos que la media nacional. El gran hándicap es la temporalidad, que alcanza al 23,7% de los contratos.

Objetivo 9

Objetivo 9: industria, innovación e infraestructuras. ONU

Una economía robusta necesita buenas infraestructuras. Sin redes de transporte, de energía y de comunicaciones es complicado lograr un desarrollo sostenible que llegue a todos los ciudadanos. Y en muchos lugares del mundo hay que empezar por lo más necesario: 2.300 millones de personas carecen de saneamientos básicos y casi 800 millones no tienen agua potable. Asimismo, 2.600 millones de personas en los países en desarrollo tienen un acceso irregular a la electricidad.

De esas necesidades esenciales hay que llegar también a las infraestructuras tecnológicas. Porque en el siglo XXI el acceso a internet es clave para el desarrollo y, sin embargo, más de 4.000 millones de personas no pueden conectase a la red de redes. Reducir esta brecha digital, destaca la ONU, es crucial para garantizar el acceso igualitario a la información y el conocimiento, y promover la innovación y el emprendimiento.

En la innovación tecnológica está la clave del crecimiento, y los Estados deben aumentar sus inversiones en este campo para no perder el tren del desarrollo, así como asumir que el futuro industrial será ecológico o no será, aunque la transición hacia modelos económicos más verdes tenga, a corto plazo, consecuencias negativas para muchos sectores productivos.

El futuro industrial debe ser sostenible. Pexles

En cuanto a Aragón, el 22% de su Producto Interior Bruto y el 19% de su ocupación dependen de la industria. La gran locomotora de la economía regional es la fábrica de Opel en Figueruelas, que ha desarrollado a su alrededor todo un entramado de pequeñas empresas auxiliares. Porque esa es otra peculiaridad de la economía local: el 82% de las empresas aragonesas tienen menos de diez trabajadores.

Y muchas de ellas innovan. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 15,4% de las empresas aragonesas hicieron innovaciones tecnológicas entre 2014 y 2016 (los últimos datos existentes), lo que sitúa a la Comunidad como la cuarta con mayor porcentaje, por detrás de La Rioja, País Vasco y Navarra. En 2016, un total de 570 empresas aragonesas llevaron a cabo actividades innovadoras en el campo de la tecnología, lo que supuso una inversión en esta área productiva de 321.766 euros.

Internet es otro de los hándicaps de la Comunidad, donde las zonas rurales más despobladas tienen más dificultades para acceder a este servicio con calidad. No obstante, una ley obliga a que el 90% de los ciudadanos españoles tengan acceso a una velocidad de 30 Mbps o superior antes del 1 de enero de 2020.

En Aragón, el plan ConectAragon que ha llevado la banda ancha a 348 localidades entre 2015 y 2018. Y a finales del año pasado solo quedaban ocho localidades por recibir internet. No obstante, muchas zonas rurales se quejan de que la velocidad de la red aún no es lo suficientemente alta como para poder usarla con eficacia en industrias y servicios.

objetivo 10

Objetivo 10: reducción de las desigualdades. ONU

Las desigualdades basadas en los ingresos, el género, la edad, la discapacidad, la orientación sexual, la raza, la clase, el origen étnico, la religión y la oportunidad siguen persistiendo en todo el mundo, dentro de los países y entre ellos. Las desigualdades amenazan el desarrollo social y económico, impiden reducir la pobreza y privan a las personas de lograr una vida mejor.

En los últimos tiempos, la comunidad internacional ha logrado reducir la desigualdad de los ingresos entre países (no así la igualación entre las capas de población ricas y pobres), pero la Agenda 2030 propone algunas medidas concretas para potenciar ese camino, como reducir los aranceles a las exportaciones de países en desarrollo, lograr una mayor representación y voz de los países en desarrollo en la adopción de decisiones en las instituciones económicas y financieras internacionales, o favorecer una migración ordenada y segura, y una reducción de los costes de enviar remesas de dinero al país de origen.

La lucha contra la desigualdad contribuye al desarrollo sostenible. Pexels

El Informe del Observatorio sobre Desigualdad en Aragón muestra que la Comunidad dispone de una distribución de recursos relativamente igualitaria respecto a otras CC.AA., pero que la crisis de 2008 incrementó los riesgos sociales y aumentaron notablemente las tasas de riesgo de pobreza (especialmente en las zonas menos pobladas de Aragón), que llegaron a su punto álgido en 2014. A partir de 2015, se va acortando la desigualdad en ingresos. Aun así, en Aragón, la renta del 20% más rico es 5,1 veces superior a la del 20% más pobre.

Frente a un escenario caracterizado por la fuerte destrucción de empleo sufrida, que ha influido en los salarios, creando pobreza laboral la Estrategia Aragonesa de Desarrollo Sostenible plantea reforzar los servicios públicos, una nueva legislación en materia de rentas mínimas o una la ley de apoyo a las familias en Aragón, además otras encaminadas a otro tipo de desigualdades, como la creación de la Oficina Aragonesa contra la Discriminación, elaborar un Plan Estratégico para la Igualdad de Hombres y Mujeres en Aragón, o la ya aprobada Ley de Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad.

objetivo 11

Objetivo 11: ciudades y comunidades sostenibles. ONU

Más de la mitad de la población mundial vive hoy en zonas urbanas. El incremento demográfico y la llegada de migrantes ha provocado un aumento explosivo de las mega urbes. Las ciudades ocupan solo el 3% de la tierra, pero representan del 60 al 80% del consumo de energía y el 70% de las emisiones de carbono. Que sean sostenibles es una necesidad si queremos contar con un entorno viable para las personas.

Los ODS además han establecido que en 2030 debe estar asegurado el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.

Aragón por sus peculiaridades territoriales tiene una estructura de distribución de la población con rasgos muy extremos: un 4,08% de las localidades concentra al 72,93% de la población. Mientras, el 11,03% de la población se reparte en el 84,78% de los asentamientos, con una media de 106 habitantes por localidad. Más de la mitad de los núcleos de población (el 54,21%) tienen menos de 30 habitantes (1,98% de la población), y se enfrentan a graves problemas de supervivencia.

El Gobierno de Aragón aprobó en 2017 una Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación. El movimiento ‘Teruel Existe’ lideró la gran manifestación de la España ‘vaciada’ el pasado 31-M en Madrid puso en primer plano las demandas de la población del mundo rural en comunicaciones, atención sanitaria o cobertura móvil.

'Teruel Existe' lideró la manifestación de la 'España vaciada'. Eduardo Cidoncha

Aunque la Agenda 2030 señala la dimensión holística del desarrollo sostenible, propugna incluir una estrategia de ‘localización’, es decir, que la acción global necesita la sincronización con las entidades locales. En este sentido, el pasado 1 de marzo todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Zaragoza firmaron la ‘Hoja de Ruta para la Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible’ que defiende que todos los planes municipales incluyan estos criterios. La Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud, ECAZ 3.0, relaciona sus 40 acciones con los distintos ODS.

La superficie verde, ocupada por parques y jardines con riego, farolas y mobiliario urbano, en relación con el número de habitantes, presenta en la ciudad de Zaragoza un dato de 12,55 m² por habitante (último dato 2011), superando el standar mínimo que marca la Organización Mundial de la Salud, que es de 9 m². El uso del transporte público aumentó un 6,9% en 2017, la cifra más alta de los últimos cinco años. El autobús continúa siendo el medio de transporte público urbano más utilizado, con el 72,2% de los viajes, seguido por el tranvía (22,9%). A continuación aparecen el autobús periurbano, 3%, el sistema Bizi, 1,6%, y los trenes de Cercanías, 0,24%. Son datos del informe de indicadores de Ebrópolis de 2017, el último publicado. El Servicio de Movilidad Urbana, en un estudio del pasado mes de mayo, anunciaba que los patinetes eléctrico representan ya el 16,6% de los usos de los carriles bici.

objetivo 12

Objetivo 12: producción y consumo responsable. ONU

Para lograr el crecimiento económico mediante un desarrollo sostenible es preciso cambiar tanto los modos de producción como los de consumo. Es urgente fomentar un uso eficiente de los recursos naturales, un objetivo fijado en la Agenda para 2030, el mismo plazo establecido para reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos. Además, este ODS exige disminuir la generación de residuos y fomentar la gestión ecológica y racional de los productos químicos.

Producción sostenible significa hacer mejores cosas utilizando menos recursos, caminando hacia productos y servicios que tengan el menor impacto ambiental, en línea con la Estrategia Española de Economía Circular (EEEC). Sin embargo, las cifras mundiales apuntan a un empeoramiento de las tendencias: la cantidad total de recursos naturales utilizados en procesos económicos aumentó de 1,2 kg a 1,3 kg por unidad del PIB entre 2000 y 2010. La Ley española 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, propone incluir criterios medioambientales, sociales y éticos en los contratos públicos.

Cada año se desperdician en el mundo 1.300 millones de toneladas de alimentos. Toni Galán

Por otra parte, cada año se desperdician en el mundo 1.300 millones de toneladas de alimentos, mientras casi 2.000 millones de personas padecen hambre o desnutrición. En España en cada casa se tira casi 1,5 kg de alimentos a la basura, según el Panel de cuantificación del desperdicio alimentario en los hogares españoles. De estos, un 87,5% fueron productos sin elaborar, desperdiciados tal como se compraron. Aragón dispone de un Código Aragonés de Buenas Prácticas frente al Desperdicio Alimentario que la Estrategia Aragonesa de Desarrollo Sostenible propone ejecutar impulsando acuerdos con entidades sociales.

Los comportamientos en consumo, ahorro energético, movilidad, reciclaje, etc. tienen que avanzar todavía mucho para adoptar hábitos de consumo que disminuyan el consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que es necesario incrementar la sensibilización que mueva a la acción. Una de las metas del este ODS es asegurar que para 2030 las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.

objetivo 13

Objetivo 13: acción por el clima. ONU

La historia del planeta recoge numerosos cambios en su clima, pero la velocidad y el alcance del cambio climático que estamos viviendo los últimos 150 años no tienen precedentes, y ese el cambio climático plantea peligros para los sistemas naturales que nos afectan directamente a los humanos. Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) no sólo el calentamiento global es inequívoco, sino que la responsabilidad humana en este fenómeno es clara.

Este cambio de clima se debe sobre todo al aumento de las emisiones de efecto invernadero (GEI), aunque también son destacables las emisiones de metano y óxido nitroso, que se generan en los lugares con actividad agro-ganadera, como Aragón. A pesar de que Aragón supuso el 4,6% de las emisiones del total de España en 2016, en su territorio solo habita el 2,8% de la población española. Por lo que el indicador de emisiones/habitantes resulta un 64,4% más elevado que el del conjunto nacional. Este mayor porcentaje de emisiones por habitante se debe a las características del modelo económico aragonés, donde el sector agroganadero y en ocasiones, el de procesado de la energía tienen un mayor peso que en el conjunto nacional, además de las necesidades de transporte que impone la baja densidad de población.

Los gases de efecto invernadero son unos de los principales causantes del calentamiento global. pixabay

Si las temperaturas suben una media de más de 2°C comenzarán a producirse cambios sistémicos en el planeta que revertirán en nuestro modo de vida. El objetivo fijado en este ODS es limitar el calentamiento a 1,5°C, para lo que las emisiones mundiales de CO2 deben disminuir en un 45% entre 2010 y 2030, y alcanzar el cero alrededor de 2050. Además, la humanidad deberá desplegar estrategias para la adaptación a los cambios que ya se han producido.

Debe recordarse que España es uno de los países con mayor vulnerabilidad al cambio climático. Las políticas de lucha contra el cambio climático en España se enmarcan en la Estrategia de Desarrollo Baja en Carbono y Resiliente al Clima.

También Aragón resulta muy afectado por el cambio climático, un dato que se visibiliza en el retroceso que se percibe cada año en el glaciar de Monte Perdido, pero también en los episodios de sequía y la concentración de las precipitaciones. Aragón desarrolló una Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias (EACCEL) orientada a la mitigación y adaptación a las consecuencias del calentamiento global en el año 2009 de la que ha tomado el relevo para adecuarse a los retos actuales la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático 2030. Existe además un Consejo Aragonés del Clima, de carácter consultivo.

Un termómetro con 30 grados en Zaragoza Oliver Duch

El Gobierno de Aragón elaboró un informe de las proyecciones climáticas realizado a partir de los datos del 4º Informe del IPCC (2007). Los resultados de este estudio pronostican para Aragón un aumento de las temperaturas máximas y mínimas. Los aumentos de temperatura máxima para mitad de siglo (2040-2070) se prevé que lleguen a 3 °C en verano y a 2-2,5 °C el resto del año. En relación a las precipitaciones se espera que sufran descensos a lo largo de todo el siglo XXI. En líneas generales, la región Norte y zona de la Ibérica (Submediterráneo Continental) sufrirían descensos mayores que la zona Sur. En el caso de los Pirineos, según los datos del Observatorio Pirenaico de Cambio Climático (OPCC), para el horizonte 2030, se espera un cambio del valor medio anual de las temperaturas máximas, en promedio para toda la zona pirenaica, de entre 1°C y 2,7 °C, y de hasta 4°C para el horizonte 2050.

El deshielo del ártico

El estudio ‘Evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos y sequías en España’ presentado en 2017 por el Centro de Estudios Hidrográficos pronostica una reducción de las aportaciones anuales en todas las cuencas, más acusada conforme avanza el siglo XXI. Según este informe, las aportaciones del río Ebro a su paso por Zaragoza para el periodo 2010-2040 podrían descender desde los 9.000 hm³/año actual hasta unos 5.000 hm³/año.

objetivo 14

Objetivo 14: vida submarina. ONU

Los océanos del mundo, su temperatura, composición química, corrientes, vida y absorción de CO2 son el motor de los sistemas globales que hacen que la Tierra sea un lugar habitable para los seres humanos. Los ODS generan un marco para ordenar y proteger de manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros de la contaminación terrestre, así como para actuar contra la acidificación de los océanos.

El Gobierno español ha encargado abordar estos retos al Ministerio de Transición Ecológica trabajando por una mejor gestión y protección de las zonas costeras y los ecosistemas marinos mediante a través de las normativas específicas.

Elegir pescado de temporada ayuda a conservar el medio ambiente. Rafael Gobantes

La pesca sostenible es otro de los ejes de actuación de la política española, aunque debe actuarse dentro de la Unión Europea. La Agenda 2030 puede ser el marco ideal para aumentar la concienciación ciudadana en relación a la contaminación de las costas y los mares y el apoyo a la pesca artesanal.

En Aragón no disponemos de mar, pero podemos hacer mucho por la biodiversidad marina y el equilibrio de los océanos consumiendo el pescado más cercano y más propio de la temporada.

objetivo 15

Objetivo 15: vida de ecosistemas terrestres. ONU

La vida humana depende de la tierra para su subsistencia. La flora aporta el 80% de la alimentación humana, mientras que la agricultura supone un recurso fundamental, tanto para la nutrición como para la economía. Por otra parte, el 30% de la superficie terrestre está cubierta por bosques, que son el hábitat de millones de especies, además de aportarnos agua y aire limpio, y su papel contra el cambio climático es fundamental.

El papel de los bosques contra el cambio climático es fundamental. Pedro Etura

En mayo se hacía público en la Unesco el informe de la Plataforma Intergubernamental en Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Ipbes) que alertaba de que hasta un millón de especies animales y vegetales están al borde de la extinción en el planeta. En Aragón, el Catálogo de Especies Amenazadas incluye 229 especies cuya pervivencia se enfrente a riesgos de diversa gravedad. En concreto, 26 de ellas se consideran en peligro de extinción, 39 se clasifican como sensibles a la alteración de su hábitat, 66 son especies vulnerables, y 97 reciben la calificación de ‘de interés especial’. Incluye una especie ya extinguida: el bucardo, una cabra montés exclusiva del Pirineo aragonés. Pese a su número de especies sujetas a algún tipo de amenaza, solo diez cuentan actualmente con un plan de acción específico para su conservación.

En la parte positiva, Aragón ha trabajado con éxito en la recuperación de una especie emblemática: el quebrantahuesos. A través de un programa de protección se ha logrado incrementar el número de parejas de esta colosal ave necrófaga, e incluso se están ‘exportando’ ejemplares a otros territorios. Se trata de una especie cuya mayor población mundial se conserva en los Pirineos aragoneses; la margaritífera auricularia, un bivalvo de agua dulce, o la orquídea zapatito de dama son especies en las que Aragón cuenta prácticamente con las únicas representaciones a nivel mundial, por lo que nuestra responsabilidad es importante.

La comunidad ha aprobado una Estrategia Aragonesa de Biodiversidad y Red Natura 200 – Horizonte 2030, en la que destaca el vínculo entre la conservación de la biodiversidad y la lucha contra la despoblación, y señala que la biodiversidad ha de considerarse en términos de Patrimonio, de Bien común, de garantía de equilibrio ecosistémico y de fuente de recursos.

objetivo 16

Objetivo 16: paz, justicia e instituciones sólidas. ONU

Para Naciones Unidas, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el decimosexto, pasa por promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Estos objetivos se lograrían reduciendo todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo, acabando con el maltrato, la explotación y la trata de niños, promoviendo el estado de derecho y garantizando la igualdad de acceso a la justicia. También sería necesario reducir la corrupción, crear instituciones transparentes, garantizar la adopción de decisiones inclusivas o promoviendo y aplicando leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible.

España se encuentra en estos ámbitos en muy buena posición, a la altura de los países occidentales, pero la ONU alerta de que no podemos permanecer ajenos a los conflictos y crisis externas, puesto que la seguridad y el desarrollo transnacional y local se encuentran estrechamente relacionados. Por otro lado, la crisis económica ha provocado un retroceso de variables de bienestar tales como la participación cívica y la confianza en las instituciones, que en la actualidad están por debajo de la media europea.

Debe facilitarse la justicia para todos. ONU

En este sentido, el compromiso de la Comunidad de Aragón con los derechos humanos, la paz y la convivencia ciudadana hace necesaria la adopción de medidas que garanticen el funcionamiento eficaz de la instituciones, el ejercicio de los derechos y libertades, la reducción de todas las formas de violencia y la protección de personas y bienes. En Aragón la percepción de seguridad ciudadana es positiva y solo preocupa al 3,2% de la población, según el CIS. Esto se debe a que las tasas de violencia han disminuido en la última década: en 2016, la criminalidad registrada fue de 26 infracciones cada mil habitantes, por las 38 registradas en 2010. En lo que respecta a violencia basada en el género, en 2016 quedó constancia de 3.162 denuncias de violencia sobre mujeres, 65 delitos contra la libertad sexual y dos por trata de seres humanos. La Comunidad trabaja para lograr una protección global en casos de violencia de género, y tiene el compromiso de poner en marcha una unidad de Valoración Forense Integral de la Violencia de Género, de carácter pericial, para la asistencia especializada a las víctimas y el diseño de protocolos de actuación.

Respecto al apartado de la Justicia, pilar de un Estado social y democrático de derecho, en Aragón se producen avances orientados a la optimización del funcionamiento de su administración, como la incorporación de las tecnologías de la innovación y la comunicación, la ampliación del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, el impulso a la mediación y el interés por la protección de víctimas del delito, sobre todo en cuestiones de violencia de género. Es voluntad de la Administración aprobar y aplicar la ley de mediación, e implantar las oficinas de asistencia a las víctimas del delito como servicio público para proporcionar a las víctimas una asistencia coordinada en los ámbitos jurídico, psicológico y social, promoviendo a demás medidas de justicia restaurativa.

Por otro lado, el Gobierno de Aragón creó en 2015 un portal de transparencia para dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad activa exigidas por la normativa de transparencia. Posteriormente, en 2016 se creó el Consejo de Transparencia de Aragón para promover y garantizar la transparencia de la actividad pública de la Comunidad. El último informe, elaborado en 2016, por Transparencia Internacional España obtuvo una puntuación de 88,8 puntos sobre cien el nivel de transparencia de Aragón. Pero la rendición de cuentas está estrechamente ligada a la participación ciudadana, en la medida en que el ciudadano puede expresar libremente sus opiniones e intervenir de modo responsable en los asuntos públicos. Por ello, el reto que se ha impuesto el Gobierno de Aragón es impulsar una política de innovación democrática que mejore el sistema representativo y promueva la corresponsabilidad social, enfocado a encontrar soluciones duraderas a problemas comunes que tengan un alto grado de aceptación entre la población. Para ello, está pendiente de aprobarse el reglamento de participación ciudadana en Aragón.

objetivo 17

Objetivo 17: alianzas para lograr los objetivos. ONU

Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo; velar porque estos países cumplen sus compromisos o movilizar recursos financieros adicionales son algunos de los recursos para fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. Para alcanzar los ODS es necesaria una mayor cooperación, advierte Naciones Unidas. Cooperación entre países y sinergias encaminadas a lograr un desarrollo sostenible en todos los niveles y para todos los actores. Para ello, los Estados miembros de la ONU han identificado diversas áreas cruciales, entre las que destacan la movilización de recursos, tecnología, creación de capacidad, comercio, coherencia legislativa e institucional, alianzas entre múltiples interesados y datos, supervisión y rendición de cuentas.

De 2015 a 2016, la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) creció un 8,9%, hasta los 142.600 millones de dólares, alcanzando un nuevo nivel máximo, según Naciones Unidas. A pesar de este progreso, la asistencia bilateral para los países menos adelantados (PMA) se redujo en un 3,9% en términos reales. Según las cifras de la OCDE, en 2016 la UE y sus Estados miembros han consolidado su posición como principales donantes de ayuda en el mundo: su AOD ascendió a 75,5 millones de euros, lo que representa un aumento del 11% en comparación con el año anterior.

En el caso de España, según datos de la Comisión Europea, la AOD ha sufrido descensos de 2008 (4.761 millones de euros) a 2015 (1.259 millones de euros), aunque en 2016 ascendió hasta los 3.704 millones; es decir, ha pasado a destinar un 0,12% de su renta nacional básica en 2015 a un 0,33% en 2016.

Para alcanzar los ODS es necesaria una mayor cooperación. Rawpixel

En lo que respecta a Aragón, según la Federación Aragonesa de Solidaridad, en 2016 la Ayuda Oficial al Desarrollo aragonesa (teniendo en cuenta las cifras destinadas por distintas administraciones públicas de la comunidad) fue del 0,11%, y la ayuda destinada a los PMA alcanzó el 28,8%, superando el 20% recomendado. La AOD del Gobierno de Aragón fue del 0,04%. Los fondos destinados por el presupuesto del Ejecutivo regional a cooperación para el desarrollo en 2017 alcanzaron los 2.733.360 euros, lo que representa el 0,05% del total del presupuesto. Para 2018 se consignaron 4.140.000 euros, un 51% más que el año anterior.

Además, las remesas que envían los inmigrantes a sus países de origen constituyen un mecanismo a tener en cuenta para la transferencia de recursos desde la Comunidad a los países en vías de desarrollo. No hay que olvidar que en Aragón hay un alto porcentaje de población extranjera empadronada, 133.237 personas a 1 de enero de 2017, según datos del Padrón municipal.

Por otro lado, el sector exterior en Aragón mostró en 2016 una evolución positiva. Las exportaciones fueron de unos 10.865,8 millones de euros, lo que ha a la Comunidad Autónoma permitido incrementar su participación relativa en el total nacional hasta el 4,3%, y situarse en el octavo puesto en el ranquin nacional.

Desde Aragón también se han entablado alianzas con otros actores de la cooperación para el desarrollo, para la elaboración participativa de los instrumentos de planificación, la elaboración e implementación conjunta de la Estrategia Aragonesa de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global, y la coordinación en el seno del Comité Autonómico de Emergencias.

Asimismo, se ha fomentado el intercambio de conocimientos técnicos y profesionales con los países más desfavorecidos en los ámbitos de salud, vertebración del territorio y universitario, y además se ha dado un fuerte impulso a las actuaciones en materia de educación para el desarrollo y la ciudadanía global.

Como compromiso, queda pendiente un aumento progresivo del presupuesto destinado a cooperación para el desarrollo y profundizar en el alineamiento con los ODS en el próximo Plan Director de la Cooperación Aragonesa para el Desarrollo.