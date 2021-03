Cronología de un año para olvidar

Desde que se notificaran en Wuhan los primeros casos de una neumonía atípica de carácter desconocido hasta hoy, en el que las vacunas son una realidad y un motivo de esperanza, han pasado exactamente 439 días, de los que les ofrecemos a continuación un recorrido cronológico.

Diciembre 2019

Martes, 31. Primeros casos de neumonía reportados a la OMS

La Comisión municipal de Salud de Wuhan (China) reporta 27 casos de neumonía atípica, 7 de ellos graves. Los casos identificados son fechados entre el 12 y el 29 de diciembre. El 3 de enero el número de pacientes asciende a 44, 11 de ellos en estado grave.

Enero 2020

Sábado, 11. Primer fallecido

Un hombre de 61 años de edad se convierte en la primera víctima oficial del nuevo coronavirus.

Lunes, 13. El coronavirus sale de China

Se confirma un positivo en Tailandia, el primero fuera de China. Se trata de una viajera procedente de Wuhan, y fue hospitalizada el 8 de enero. Una semana después, se confirman nuevos casos en Japón y Corea del Sur. Todos los casos tienen su origen en China.

Martes, 14. La OMS reconoce una posible transmisión entre humanos

La OMS convoca una rueda de prensa en la que declara que, en base a la experiencia con patógenos respiratorios, existe el riesgo de una posible transmisión entre seres humanos en los 41 casos confirmados en la República Popular China: «ciertamente es posible que se esté produciendo una transmisión limitada entre seres humanos».

Jueves, 23. Wuhan, confinada

China decreta el confinamiento estricto de la ciudad de Wuhan y la provincia de Hubei, además de restricciones de movimiento dentro de la propia localidad. La ciudad no volverá a abrirse hasta el 8 de abril.

Viernes, 24. Primer caso europeo

Francia notifica a la OMS tres casos de infección por el nuevo coronavirus, todos de personas que habían viajado desde Wuhan. Se trata de los primeros casos confirmados en la Región de Europa de la OMS (EURO). El 28 de enero Alemania también comunica sus primeros positivos.

Viernes, 31. Primer caso en España

Uno de los cinco alemanes aislados por precaución en el Hospital de La Gomera, en Canarias por haber estado en contacto con el coronavirus da positivo, el primero en territorio español, contagiado a través de un compatriota que no había estado en China (aunque sí en contacto con una mujer china que viajó a Alemania). Este mismo día, llega el avión con ciudadanos españoles repatriados de la ciudad china de Wuhan.

Febrero 2020

Martes, 4. Macro cuarentena

Unos 3.700 pasajeros permanecen en cuarentena a bordo del crucero ‘Diamond Princess’. Más de 700 pasajeros dieron positivo y 14 fallecieron.

Viernes, 7. Una polémica muerte

El oftalmólogo chino Li Wenliang, que sufrió la censura en su país por dar el primer aviso de la existencia del nuevo coronavirus, fallece víctima de la enfermedad, lo que da lugar a denuncias y críticas por su muerte y contra el gobierno chino.

Martes, 11. La OMS da nombre al ‘bicho’

La Organización Mundial de la Salud anuncia que SARS-CoV-2 es el nombre definitivo que otorga al nuevo coronavirus, llamado hasta ahora 2019-nCoV de manera provisional, como causante de la nueva enfermedad covid-19. Se elige este nombre para evitar inexactitudes y estigmatización; por ello no se refiere a una ubicación geográfica, un animal, una persona ni a un grupo de personas.

Viernes, 21. Europa toma medidas

Italia confirma su primer fallecido y confina al día siguiente las regiones de Lombardía y Veneto ante el aumento de los positivos, que por primera vez parecen ser de transmisión local, y no de viajeros procedentes de Wuhan.

Miércoles, 26. Primer contagio interno en España

España registra en Sevilla el primer caso de contagio interno, es decir, no vinculado directamente a los lugares de riesgo. En total, España contabiliza a once personas afectadas por el virus en Canarias, Madrid, Barcelona, Castellón y Sevilla.

Marzo 2020

Martes, 3. Primera víctima mortal del coronavirus en España

La Comunidad Valenciana confirma que el 13 de febrero murió un hombre de 69 años, que recientemente había viajado a Nepal, en el hospital Arnau de Vilanova de Valencia contagiado de la covid-19.

Viernes, 6. Aragón lamenta su primer fallecido

La primera víctima mortal es un hombre de 87 años, vecino de Sierra de Luna, que había ingresado con patologías previas en el Hospital Provincial de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza el 2 de marzo. En total, España contabiliza ocho muertos hasta la fecha.

Domingo, 8. Las residencias de ancianos empiezan a verse afectadas

La tercera víctima mortal en Aragón es un anciano de 93 años, usuario de una residencia donde se acumulan 13 positivos. Tras registrarse un nuevo foco en otro centro aragonés de mayores, Salud Pública clausura ambos centros y limita las visitas externas en el resto de las residencias de la comunidad.

Miércoles, 11. Pandemia global

El director general de la OMS declara la covid-19 pandemia global. En las siguientes 48 horas, declara que Europa se ha convertido en el centro de la pandemia, con más casos y muertes notificadas que el resto del mundo junto, al margen de la República Popular de China. En total, hay registradas en este momento más de 4.290 muertes en 114 países.

Jueves, 12. Italia, confinada

Los puntos de venta de periódicos, junto a las farmacias, los supermercados y las tiendas de productos de primera necesidad son los únicos negocios abiertos tras la entrada en vigor del nuevo decreto del Gobierno para tratar de hacer frente a la epidemia. Sin embargo, una semana después, Italia alcanza los 3.405 decesos frente a los 3.245 del país asiático, convirtiéndose en el país del mundo con más fallecidos en ese momento.

Sábado, 14. España, en estado de alarma

El Gobierno limita los movimientos y asegura el suministro de bienes básicos. La principal consecuencia de la entrada en vigor del estado de alarma será la prohibición de circular por las vías públicas salvo para adquirir alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, asistir a centros, servicios y establecimientos sanitarios, desplazarse al lugar de trabajo y volver del mismo (aunque se alienta al teletrabajo en aquellos ámbitos en los que sea posible) y cuidar a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. Se suspende toda actividad lectiva. Pedro Sánchez advierte: «Estamos solo en la primera fase del combate contra el virus». Prorrogado cada 15 días, finaliza el 21 de junio. En el primer día de confinamiento comienza lo que se conocerá como el ‘aplauso sanitario’ desde los balcones de los hogares de todo el país.

Francia toma medidas similares, y Australia ordena el autoconfinamiento a los viajeros que llegan del extranjero. India se confinará diez días después.

Jueves, 19. Carencia de material sanitario

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, pide a las empresas con capacidad para ello que cambien de actividad y produzcan con urgencia bienes sanitarios como mascarillas, geles, guantes y respiradores para evitar el posible desabastecimiento. El tejido empresarial aragonés se vuelca: en menos de tres semanas, una treintena de empresas fabricará más de 100.000 unidades de batas sanitarias.

Domingo, 22. La Comunidad de Madrid concentra al 55% de los fallecidos

Con 9.702 infectados, la Comunidad de Madrid es el principal foco de contagio por coronavirus en España. La región, además, supera el millar de fallecidos con 1.021 muertes de pacientes, 217 solo en las anteriores 24 horas.

Lunes, 23. Centros covid-19

La residencia La Abubilla de Yéqueda, en Huesca, recibe a los primeros ancianos infectados de coronavirus que no requieren hospitalización. A este centro intermedio de pacientes covid se sumarán en Aragón los de Casetas, Gea de Albarracín, Alfambra y los de los barrios de Miralbueno y Parque Goya de Zaragoza.

Lunes, 30. España endurece el confinamiento

Con un nuevo Decreto Ley no exento de polémica, el Gobierno suspende toda actividad económica no esencial durante 15 días. Los trabajadores obligados a suspender su actividad laboral tendrán un permiso retribuido que deberán devolver en horas de trabajo antes del 31 de diciembre.

Abril 2020

Miércoles, 1. Hospitales de campaña

Se ultiman los preparativos de los dos hospitales de campaña montados en tiempo récord en la Feria de Muestras y la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, con un coste de casi cinco millones de euros.

Viernes, 3. Una Semana Santa atípica

Pilar de Yarza, presidenta del Consejo de Administración de HERALDO, adelanta un día lo que debía de haber sido el pregón que, en circunstancias normales, debería haber pronunciado en la plaza del Pilar. Las procesiones han sido suspendidas y las principales liturgias se celebran a puerta cerrada y retransmitidas por Internet.

Sábado, 4. El primer millón

El número de casos en el mundo superan el millón, lo que significa que el número de casos se ha multiplicado por diez en menos de un mes. El 10 de abril, se alcanzarán las 100.000 muertes en el mundo y 1.600.000 positivos.

Martes, 7. La situación en las residencias, insostenible

Mientras el centro covid de La Abubilla de Yéqueda, en Huesca, celebra la primera alta de uno de sus pacientes, las cifras en las residencias de la tercera edad aragonesas son demoledoras: en solo siete días, el número de fallecidos en dichos centros han pasado de 88 a 226.

Jueves, 23. Trump da con la ‘solución’

Ante la mirada incrédula de periodistas y expertos, el presidente de EE. UU. Donald Trump anima a los científicos a investigar si inyecciones de desinfectante pueden ser la solución para la covid-19. Se registran varias muertes por ingesta de lejía en el país. Al mes siguiente, Trump anuncia la ruptura de relaciones con la OMS, acusándola de ser «una marioneta en manos de China».

Domingo, 26. Los niños, a la calle

La primera medida de ‘desescalada’ es para los menores de 14 años que, tras 45 días encerrados en casa, tienen permitido salir a la calle una hora al día, entre las 9.00 y 21.00 horas en un radio de un kilómetro de su domicilio, acompañados de un adulto que haya convivido con ellos durante la cuarentena.

Mayo 2020

Sábado, 2. La ‘nueva normalidad’

El Gobierno activa la fase 0 del proceso de ‘desescalada’, que permite la salida al exterior para pasear o practicar deportes. En las localidades de más de 5.000 habitantes se establecen franjas horarias por tramos de edad para evitar aglomeraciones. Los paseos solo podrán hacerse en un radio de un kilómetro desde el domicilio, mientras que las prácticas deportivas – en este caso, solo de forma individual – no podrán sobrepasar los límites del municipio.

Lunes, 11. Aragón pasa a la fase 1 de la desescalada

Aragón y diez comunidades autónomas más avanzan a la fase 1, que permite visitar a familiares, asistir a entierros o sentarse en la terraza de un bar, con un 50% de su aforo limitado. Solo la mitad de los comercios y un 8% de la hostelería abre sus puertas en Aragón.

Martes, 12. Dimisión en la consejería de Sanidad

Pilar Ventura anuncia su dimisión como consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, arropada por el presidente de la comunidad, Javier Lambán. La renuncia se produce por las reacciones de rechazo de sindicatos médicos y colegios profesionales a sus polémicas declaraciones en el pleno de la Cortes, donde manifestó que confeccionas batas con bolsa de basura ante la falta de equipos de protección suponía un «estímulo» para los sanitarios. Le sustituye en el cargo la actual consejera, Sira Repollés.

Miércoles, 13. Lejos de la inmunidad de grupo

El primer estudio nacional de seroprevalencia revela que solo un 4,9% de los aragoneses ha superado el virus y tiene anticuerpos, una cifra similar en el resto de España.

Viernes, 15. Responsabilidad antes que diversión

El Ayuntamiento de Huesca anuncia la suspensión de las fiestas de San Lorenzo por el elevado riesgo de contagio en los actos multitudinarios. Peñas, danzantes, bares y comercios lamentan la situación, pero la aceptan «porque es lo responsable». Cinco días después, DGA y entes locales aragoneses acuerdan la suspensión de todas las fiestas patronales del verano.

Jueves, 21. La mascarilla, obligatoria

Sanidad obliga, a partir de hoy, a usar obligatoriamente la mascarilla en espacios cerrados de uso público como tiendas o supermercados, y en la calle siempre que no se pueda garantizar una distancia mínima de seguridad de al menos dos metros. Solo se contemplan cinco excepciones: los niños de hasta seis años, aquellos que presenten dificultades respiratorias que puedan verse agravadas por el uso de mascarilla; quienes lo tengan contraindicado por motivos de salud «debidamente justificados» o por razones de discapacidad o dependencia; el desarrollo de actividades que resulten «incompatibles» con el uso de estas protecciones y por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

Lunes, 25. Aragón pasa a fase 2

La comunidad mejora sus cifras y alcanza la fase 2 de la desescalada. Los menores de 70 años pueden hacer deporte y pasear a cualquier hora, excepto las reservadas a los mayores; se puede consumir en los locales (no en la barra) y con un 40% de aforo (que la DGA subirá al 50%); los bares nocturnos y discotecas seguirán cerrados y los centros comerciales abren con un 30% del aforo total. También abren piscinas e instalaciones deportivas cubiertas con limitación de aforo.

Miércoles, 27. Luto

España inicia a partir de hoy diez días de luto oficial como tributo a los más de 27.000 muertos por la Covid-19, lo que supondrá el período de duelo más prolongado de la reciente democracia. «Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros», escribió en su cuenta de Twitter el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Junio 2020

Lunes, 1. Acuerdo para la recuperación económica y social

Aragón combatirá las graves consecuencias socioeconómicas de la crisis del coronavirus con 273 medidas en materia fiscal, de educación, sanidad, servicios sociales o industria. Se trata de una estrategia «histórica» para la Comunidad que viene avalada por todas las fuerzas políticas de Aragón a excepción de Vox, patronal, sindicatos y ayuntamientos, y que busca proyectar «un futuro de confianza» a partir de «coincidencias y de prioridades comunes».

Lunes, 8. Aragón, en fase 3

Aragón pasa a la tercera y última fase de la desescalada durante la que se puede, entre otras cosas, viajar entre provincias y disfrutar de una mayor flexibilidad en la restricción de aforos de comercios y establecimientos hosteleros del medio rural. Los aforos en hostelería suben al 66%, las escuelas infantiles podrán reabrir y los cines y teatros abren con un aforo limitado al 50%. Las comunidades autónomas que pasan a esta fase tomarán el control de la crisis, aunque queda en manos del ministerio de Sanidad el control de la movilidad entre autonomías.

Martes, 9. Ley para una nueva normalidad

El Consejo de Ministros aprueba el Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, que da un marco legal una vez terminado el estado de alarma. En palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, solo dejará de estar en vigor cuando «el virus esté definitivamente derrotado». Es ratificado en el Congreso de los Diputados el 25 de junio, con un amplio respaldo de 265 votos favorables tras decantarse el PP finalmente por apoyar el texto, no exento, sin embargo, de críticas.

Martes, 16. Fondo Covid-19

El Consejo de Ministros aprueba el llamado Fondo Covid-19, una partida de 16.000 millones de euros no reembolsables con los que el Estado quiere ayudar a las comunidades a afrontar los gastos en Sanidad y Educación que ha provocado la pandemia. Aragón recibirá unos 400 millones de euros.

Domingo, 21. Fin del estado de alarma

A las 0.00 horas España sale del estado de alarma. Las restricciones a la libertad de movimientos desaparecen y se permiten los desplazamientos entre comunidades autónomas. Europa abre las fronteras de todos los países del espacio Schengen salvo Portugal, que lo pospone al 1 de julio.

En Aragón, se recupera el aforo total en las terrazas y todos los servicios de autobús interurbano, así como el levantamiento de las restricciones en parques infantiles y gimnasios al aire libre. Se reabren los hogares y centros de día.

Sábado, 27. Emocionado homenaje de Aragón a las víctimas

Aragón recuerda en un acto simultáneo en la práctica totalidad de los municipios de la Comunidad a las víctimas mortales del coronavirus, bajo el lema ‘A los que nos faltan’.

Julio 2020

Martes, 7. Los aerosoles entran en escena

La OMS rectifica y reconoce que hay nuevas evidencias de que los aerosoles son una de las vías de transmisión del virus.

Martes, 14. La mascarilla, obligatoria

Tras barajar la posibilidad varios días, la DGA decreta el uso obligatorio de la mascarilla, independientemente de la distancia interpersonal tanto en espacios abiertos como cerrados. Esta misma medida ya se aplicaba en Cataluña y Extremadura.

Jueves, 16. Felipe VI pide «superar unidos» la pandemia

Lo hace durante el acto de Estado en memoria de las víctimas por la covid-19 celebrado Enel Patrio de la Armería del Palacio Real de Madrid. La ceremonia congregó a la Familia Real, miembros del Gobierno, presidentes de las principales instituciones nacionales y europeas, así como a los presidentes de las comunidades autónomas.

Martes, 21. Ayudas de la Unión Europea

Gracias al acuerdo cerrado de madrugada por los Veintisiete, España recibirá 140.000 millones de euros del Fondo Europeo de Recuperación (Next Generation EU), equivalente al 11% del PIB de 2019. Estarán divididos en 72.700 millones en transferencias directas a fondo perdido para la recuperación del país durante el periodo 2021-2024 y el resto en créditos.

Agosto 2020

Domingo, 9. Huesca, concienciada contra la pandemia

En el que hubiera sido el comienzo de las fiestas de San Lorenzo, los oscenses responden con civismo a la petición de no celebrar las fiestas. Al mediodía, a falta del chupinazo oficial, se oyeron numerosos cohetes lanzados por los vecinos desde distintos puntos.

Martes, 11. Rusia se adelanta

Con el nombre de ‘Sputnik V’, Rusia anuncia la aprobación de su primera vacuna, después de menos de dos meses en pruebas con humanos. Se espera en los próximos días la llegada de la ‘Sputnik Light’, nueva versión de la vacuna que solo necesitará una dosis.

Jueves, 13. Aragón supera los mil fallecidos

Aragón alcanza la lamentable cifra de 1.052 personas fallecidas por la pandemia desde el mes de marzo. La pandemia se dispara en España con 2.935 positivos.

Martes, 25. Estado de alarma autonómico

Pedro Sánchez ofrece a las Comunidades la posibilidad de declarar el estado de alarma en sus territorios si fuera necesario para contener el coronavirus. Desde Aragón, Javier Lambán rechaza la propuesta porque «sería la solución fácil».

Viernes, 28. Primer ensayo en España

España autoriza el primer ensayo en humanos de una vacuna contra el virus, en dos hospitales de Madrid y uno de Cantabria. Está desarrollada junto a EE. UU., Bélgica y Alemania por la empresa Hanssen, de Johnson & Johnson.

Septiembre 2020

Viernes, 4. Todo Aragón vuelve a la nueva normalidad

Zaragoza y su comarca central, Huesca, Bajo Cinca y Caspe dejan atrás las restricciones de la fase 2. El aforo de todos los negocios y equipamientos vuelta al 75% y los bares pueden servir en las barras. El ocio nocturno sigue cerrado como en el resto del país y fumar en la calle continúa prohibido.

Lunes, 7. Vuelta al cole escalonada

Abren los centros de infantil, para proseguir con el resto de cursos de manera escalonada. Los institutos lo harán del 11 al 15. En infantil y primaria se impone la jornada continua y con semipresencialidad a partir de 3º de la ESO. El uso de la mascarilla es permanente para los mayores de 6 años. A pesar de los temores iniciales, los colegios no suponen un foco importante de contagio.

Miércoles, 9. Ejea, confinada

Ejea de los Caballeros es la primera localidad aragonesa sometida a un confinamiento perimetral. La DGA intensifica el control de otros siete municipios (Alagón, Andorra, La Almunia, María de Huerva, Muel, Pradilla y Tauste) al dispararse los casos, y suspende todas las fiestas patronales de la Comunidad, incluidas las del Pilar. Dos días después, Andorra será también confinada.

Octubre 2020

Viernes, 2. Trump, positivo

El Gobierno americano reconoce que su presidente, Donald Trump, y su esposa Melania han contraído el coronavirus. Trump es hospitalizado y recibe el alta días después, tras lo que afirma que no hay que temer al virus.

Viernes, 9. Cerrojazo a Madrid

Tras más de un mes de desencuentros y enfrentamientos institucionales, el Gobierno, 110 días después del fin del estado de alarma, decreta el aislamiento durante los próximos 15 días de casi cinco millones de madrileños, mientras la Comunidad de Madrid se convierte en el territorio de Europa con mayor incidencia del coronavirus.

Lunes, 12. Una Ofrenda atípica e improvisada

La crisis sanitaria, que ha obligado a la suspensión de las Fiestas del Pilar, no impide que, en el día grande de las fiestas, los zaragozanos improvisen una ofrenda no multitudinaria, pero sí ejemplar. El temor a posibles aglomeraciones obligó a preparar un enorme despliegue policial, que no fue necesario activar gracias a la responsabilidad ciudadana.

Domingo, 25. Nuevo estado de alarma

Se activa el nuevo estado de alarma decretado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para frenar el rápido avance del coronavirus en España. Cuatro días después, logrará el apoyo del Congreso para prorrogarlo hasta el 9 de mayo. En Aragón, se aplica el toque de queda de 23.00 a 6.00 horas, además de aplicar las restricciones del nivel 3 de alerta que se especifica en documento de actuaciones de respuesta coordinada aprobado por el Consejo Interterritorial de Salud.

Domingo, 25. Clamor en la hostelería

Casi 3.000 manifestantes se reúnen en una marcha por el centro de Zaragoza para reclamar un plan para el sector que les permita seguir trabajando y evitar la pérdida de 20.000 puestos de trabajo. El nivel tres de alerta provoca el cierre temporal de cuatro de cada diez bares y restaurantes.

Domingo, 25. Confinamiento para todo Aragón

Al que ya estaba operativo en las tres capitales de provincia se suma el confinamiento perimetral de la Comunidad, que de momento no afecta a la movilidad entre las provincias aragonesas.

Noviembre 2020

Viernes, 6. Aragón, en la tercera ola

La consejera Sira Repollés anuncia que la Comunidad entra en nivel 3 de alerta agravado, lo que se traduce en el confinamiento perimetral de las provincias aragonesas, además del cierre de bares y comercios no esenciales a las 20.00 horas y clausura de gimnasios. Además, prorroga el toque de queda de 23.00 a 6.00 horas hasta final de mes.

Lunes, 9. Carrera de vacunas

La compañía farmacéutica estadounidense Pfizer, asociada con la alemana BioNTech, cifra en 90% la eficacia de su vacuna contra la covid-19. Una semana después, Moderna anuncia que su vacuna ofrece un 94,5% de eficacia, además de que se conserva con menos frío.

Diciembre 2020

Martes, 8. Reino Unido se vacuna antes…

Las primeras dosis de la vacuna contra la covid fabricada por el consorcio Pfizer-BioNTech son inyectadas en pacientes británicos mayores de ochenta años y en personal sanitario, como primeros pasos en el programa de inmunización desplegado en Reino Unido. Margaret Keenan, con casi 91 años, fue la primera en recibir la vacuna.

Domingo, 20 … Y descubre una nueva cepa

El Gobierno de España anuncia que, ante la aparición de una nueva cepa de coronavirus en Reino Unido, reforzará aeropuertos y puertos el control de verificación de pruebas PCR a los viajeros que procedan de dicho país. Los primeros casos de la variante británica aparecerán en Aragón el 3 de febrero.

Domingo, 27. España se vacuna

España comienza, en una primera jornada prácticamente simbólica, la campaña de vacunación. En Aragón Emilia Nájera, de 80 años, usuaria de la residencia de ancianos Romareda, se convirtió en la primera persona aragonesa en vacunarse contra la covid-19.

Jueves, 31. Las consecuencias de la covid

Aragón cierra 2020 con 82.365 parados, un 27% más que el año anterior, y con 18.219 trabajadores en ERTE. En España, la crisis económica por la pandemia destruye en un año 360.000 empleos, con solo 19 millones de afiliados a la Seguridad Social, y cierra el ejercicio del año con 755.613 acogidas a un ERTE, unas 8.000 más que el año anterior. En el mes de abril, España contaba con 3.386.785 trabajadores con un expediente de regulación temporal de empleo.

Enero 2021

Viernes, 1. Salvar la Navidad

Los peores registros notificados de diciembre se concentran en las fiestas navideñas dentro de los cuatro últimos días del mes, con 1.543 casos, un 22% del total mensual.

Martes, 5. Llega la cuarta ola a Aragón

Aragón, tras la relajación de medidas en la Navidad, regresa al nivel de alerta 3 agravado. Se mantiene el toque de queda, el cierre de los establecimientos no esenciales vuelve a adelantarse a las 20.00 horas y queda prohibido fumar en las terrazas. Las fiestas patronales quedan suspendidas, de momento, hasta el 9 de mayo.

Martes, 12. España ya es Moderna

Las primeras 35.700 dosis de la vacuna de la farmacéutica estadounidense Moderna llegan a España, sumándose así a las de Pfizer que ya se están utilizando.

Viernes, 22. España Puede

Pedro Sánchez presenta en Zaragoza el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española ante un grupo de empresarios, junto al presidente de Aragón Javier Lambán, que dispondrá de una importante aportación de fondos europeos para financiar proyectos hasta 2023.

Lunes, 25. ‘President’ Illa

Entre fuertes críticas de todos los grupos políticos, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, vive su último día en el cargo, para ser candidato del PSC a las elecciones autonómicas de Cataluña. Le sustituirá Carolina Darias, hasta ahora ministra de Política Territorial.

Febrero 2021

Viernes, 19. I+D+i aragonés

La empresa aragonesa Certest Biotec presenta ante el ministro de Ciencia e Innovación Pedro Duque su proyecto de desarrollo y fabricación de una vacuna contra la covid, con una inversión de 100 millones de euros.

Marzo 2021

Viernes, 5. Aragón se toma un respiro

La DGA anuncia el paso a nivel de alerta 3. El horario de los establecimientos no esenciales se amplía a las 22.00 horas y se amplían aforos en lugares de culto, teatros y museos. Una semana después se levanta el cierre perimetral de las provincias.