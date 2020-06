Aragón cierra 273 medidas para la recuperación social y económica

Partidos políticos, empresarios, sindicatos y ayuntamientos han firmado este lunes 273 medidas para la recuperación social y económica de Aragón. Se trata de una estrategia "histórica" para la Comunidad en la que han participado todos los grupos con representación en las Cortes a excepción de Vox, CEOE, Cepyme, CC. OO., UGT y la Federación Aragonesa de Comarcas, Municipios y Provincias (Famcp).

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha reconocido que el desafío "desbordaba" al Gobierno, a los agentes sociales y a los partidos políticos. Superaba tanto a izquierda como a derecha, circunstancia que obligaba a "mirar al frente" e ir de la mano para encontrar soluciones conjuntas. El pacto beberá del presupuesto autonómico, que se rehará prácticamente por completo tras el "quebranto brutal" provocado por la crisis sanitaria. No obstante, la mayor parte de la partida procederá de los 16.000 millones de euros anunciados por Pedro Sánchez para las autonomías y de los fondos europeos.

El Ejecutivo autonómico no ha concretado a cuánto ascenderá su aportación, una incógnita que resolverá esta semana. Quiere con esta estrategia "lanzar un mensaje" a inversores potenciales y empresarios, ya que, según ha subrayado el propio Lambán, "pocos factores serán tan atractivos como el clima de estabilidad social y política que un acuerdo así genera".

Para el presidente del PP-Aragón, Luis María Beamonte, no se trata de un programa de Gobierno, sino de un acuerdo para que cumpla el Gobierno. "Lo que tiene que hacer es conseguir recursos suficientes para llevarlo a cabo", ha subrayado antes de recalcar que su partido vigilará y fiscalizará su cumplimiento y desear que el PSOE "tenga la misma lealtad con el PP" en aquellas comunidades en las que gobierna el partido conservador. Ciudadanos, por su parte, ha destacado que, en esta ocasión, se ha antepuesto el interés de los aragoneses a todo lo demás. "Ojalá esto no fuera una excepción, sino la regla. Es hora de pasar de las musas al teatro y ponerse a trabajar para ponerlo en práctica. Vamos a reconstruir lo que se ha roto y recuperar lo perdido", ha dicho su portavoz, Daniel Pérez Calvo.

A Álvaro Sanz, de IU, le habría gustado que se hubiera sido "más incisivo" en aspectos como la revisión del modelo productivo o el debate fiscal para garantizar una salida "justa". Cree, no obstante, que había que dar respuestas "imperiosas" a necesidades urgentes, y que su partido ha trabajado para poner en práctica aprendizajes de la crisis como la "necesaria apuesta por los servicios públicos".

Entre los partidos que forman el Gobierno, Marta Prades, de Podemos-Equo, ha asegurado que había motivos suficientes para estar satisfechos, y que la estrategia supone "un puente a la esperanza". Joaquín Palacín, de CHA, ha recalcado que Aragón es nuevamente ejemplo de pacto y que en este documento "queda todo el mundo recogido"; y el presidente del PAR, Arturo Aliaga, que ha reaparecido con mascarilla tras superar el coronavirus, ha incidido en que este es "un pacto innovador". "La incorporación de los agentes sociales y del territorio lo eleva a esta categoría", ha dicho.

Ya en el plano económico, Ricardo Mur, presidente de CEOE-Aragón, ha urgido a poner en marcha estas 273 medidas, ya que son las que van a ayudar a continuar la recuperación económica. Lo visto a nivel nacional es, en su opinión, "un despropósito" y el acuerdo con Bildu, "un error", de ahí que el pacto alcanzado en Aragón resulte especialmente relevante. En esta línea, Aurelio López de Hita, presidente de Cepyme, ha subrayado que el documento "no se ha dejado ningún aspecto sin considerar". Lo importante, ha agregado, será no descuidar ningún frente y ser conscientes de que va a ser muy difícil y muy duro, sabiendo que, probablemente, "los logros no van a ser inmediatos".

Para Daniel Alastuey, de UGT, todas las administraciones, desde la Unión Europea a los ayuntamientos, tienen la obligación de buscar acuerdos para salir de la crisis. "Estamos ante un pacto que representa a la inmensa mayoría de la sociedad aragonesa. Es necesario ayudar a empresas y trabajadores para salvar el mayor número de empleos posibles y buscar políticas sectoriales que permitan relanzar la economía", ha asegurado, al tiempo que ha confirmado que el seguimiento del acuerdo se hará en el marco del diálogo social. Por su parte, Manuel Pina, de CC. OO. ha destacado que ahora "es muy importante que haya una financiación adecuada", así como que todas estas medidas están abiertas "a la evolución de la crisis".

Ayuntamientos, comarcas y provincias también están "de enhorabuena", según el presidente de la federación que las agrupa, Luis Zubieta. "Los ayuntamientos vamos a estar ahí. Lo hemos estado desde el minuto uno", ha recordado. Falta, no obstante, que el Gobierno central autorice el usos de los más de 700 millones de euros de remanentes de los consistorios de la Comunidad, una medida largamente reivindicada que, por el momento, no ha obtenido la respuesta buscada.

